La prima vera sfida-scudetto con la Juve

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 15.07.2019)

Unannata eccezionale. Azzurri in testa per 24 giornate. Cambi di scena a met del girone di ritorno. Il gol di Koulibaly a Torino, poi la grande delusione.Stagione 2017-18, il terzo anno di Sarri. La grande sfida-scudetto alla Juventus di Allegri con Buffon, Higuain, Dybala, Pjanic, Mandzukic, Barzagli e Chiellini. La grande corsa degli azzurri, 24 giornate in testa al campionato, campioni dinverno, il grande sogno e la grande delusione finale.A dieci giornate dalla fine, il sorpasso della Juventus in testa. I pareggi con Inter, Sassuolo e Milan in trasferta frenano il Napoli. Gli inciampi della Juve (0-0 sul campo della Spal e 1-1 a Crotone) riaccendono la lotta al vertice.La fiondata di testa al 90 di Koulibaly nello scontro diretto a Torino (1-0) riporta gli azzurri a un punto dalla Juve. Sette giorni dopo, la discussa vittoria bianconera a San Siro contro lInter e il crollo del Napoli a Firenze. Fine della favola.Mai il Napoli di De Laurentiis era stato cos vicino alla Juve e allo scudetto. Il distacco finale di 4 punti il minimo svantaggio degli azzurri dalla Juve campione dItalia negli anni di De Laurentiis.La Juventus si avvantaggi sul suo campo (49 punti contro i 45 del Napoli al San Paolo). In parit i punti conquistati in trasferta dalle due squadre (46). Il Napoli primeggi nel girone dandata (48 punti, Juve 47). La Juve rimont nel ritorno (48 punti contro i 43 del Napoli). Due vittorie in pi e due pareggi in meno della Juve rispetto al Napoli (tre sconfitte per entrambi) furono la differenza finale.De Laurentiis invest al calciomercato 56,7 milioni di euro (10 per Ounas, 3,7 per Mario Rui, 10 per Inglese lasciato per in prestito al Chievo, 20 per il riscatto di Maksimovic e 13 per il riscatto di Rog).Chiuse il bilancio in leggero passivo (-6,3 milioni di euro). Sempre pochi gli abbonati (6.869). Per grande affluenza al San Paolo (40.247 la media degli spettatori, la migliore dopo il secondo anno di Mazzarri con larrivo di Cavani: 41.193) che fece registrare il migliore incasso in campionato (17.056.871) nei quindici anni di De Laurentiis, comunque nettamente inferiore a quello di altre quattro squadre: 39.474.296 per la Juve, 34.501.039 per lInter, 28.726.994 per il Milan, 23.766.722 per la Roma.Nel ritiro di Dimaro, Sarri e la squadra si sentirono pronti per lattacco alla Juventus, uniti da un patto che previde la conferma di tutti i titolarissimi.A Sarri viene a mancare Ghoulam: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita col Manchester City (1 novembre); nuovo infortunio (frattura trasversale della rotula sinistra) il 9 febbraio durante un allenamento. Giocher solo 17 partite.Linizio fu fulminante con otto vittorie di fila prima dello 0-0 a San Siro con lInter. I piccoletti dellattacco segnavano a valanga. Il Napoli rimase imbattuto (12 vittorie, 2 pareggi) fino al primo scontro con la Juventus che pass al San Paolo con un gol di Higuain (1-0).Stadio pieno (55.567 spettatori) per un incasso di 2.093.584 euro. Il Napoli ebbe pi di settanta minuti per rimediare allo svantaggio Non ci riusc. LInter balz momentaneamente in testa (39 punti, Napoli 38, Juventus 37).A Ferrara (sabato 23 settembre) Milik sub il secondo grave infortunio della sua carriera, stavolta al ginocchio destro (rottura del legamento crociato anteriore). Sfortuna nera. Milik si infortun nei minuti di recupero della partita con la Spal. Era entrato al 77 per Zielinski. Un anno prima sera infortunato in nazionale al ginocchio sinistro.Dopo la sconfitta con la Juve al San Paolo, il Napoli rimase in testa al campionato con un punto di vantaggio sui bianconeri. Ma il clamoroso crollo al San Paolo contro la Roma (2-4) e il successivo pareggio con lInter a San Siro (0-0) consentirono alla Juve di balzare in testa con un vantaggio di 4 punti sugli azzurri.Il confronto diretto di Torino (domenica 22 aprile) riapr il campionato. Koulibaly, che aveva gi segnato quattro reti (nel 4-1 a Roma contro la Lazio, nel 3-0 al Cagliari, nel 3-1 sul campo del Torino e nel 2-0 al Verona), fece il colpaccio allAllianz Stadium in una serata indimenticabile.La Juventus di Allegri (4-2-3-1) gioc con Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini (11 Lichtsteiner), Asamoah; Khedira, Pjanic; Douglas Costa (71 Mandzukic), Dybala (46 Cuadrado), Matuidi; Higuain. Il Napoli di Sarri (4-3-3) si schier con Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan (80 Rog), Jorginho, Hamsik (66 Zielinski); Callejon, Mertens (61 Milik), Insigne.Zero tiri in porta nel primo tempo, possesso-palla azzurro (60%). Juventus solida e attenta che amministra il vantaggio dei 4 punti in classifica e il Napoli le salta addosso in chiusura di match.Nella squadra di Allegri non c pi Chiellini, infortunatosi dopo dieci minuti, per il gioco alto nellarea bianconera. Il Napoli ha rivitalizzato il centrocampo con Rog (Allan esausto) e Zielinski (calo di Hamsik).Nellultima mezzora c Milik per Mertens. Il polacco rientrato un mese prima con sette apparizioni in squadra, dopo sei mesi di assenza in seguito allinfortunio di Ferrara. Allegri rinuncia a Dybala per la vivacit di Cuadrado ed esclude Douglas Costa, che non parte mai sulla sua invisibile motocicletta, aggiungendo i muscoli di Mandzukic (1,90).La partita sta per finire. Buffon devia in corner la conclusione di Insigne. Dalla bandierina batte Callejon e Koulibay sale al settimo cielo per battere Buffon con una frustata di testa. Uno a zero al 90. Il Napoli si riavvicina a un punto alla Juve.Potrebbe tornare tutto in ballo e regolarit vorrebbe che Juventus e Napoli giocassero in contemporanea. Dopo limpresa degli azzurri a Torino, invece, la Juve gioca al sabato a Milano contro lInter, il Napoli il giorno dopo, domenica, a Firenze.Vincendo a San Siro, la Juve smonta la rincorsa del Napoli. La direzione di Orsato viene criticata. Espelle Vecino al 15 lasciando lInter in dieci per 75 minuti. LInter, dopo il gol inziale di Douglas Costa, rimonta (2-1 al 65). Orsato risparmia a Pjanic un secondo giallo al 58, quindi lespulsione, impedendo allInter di giocare dieci contro dieci il finale di gara che, in due minuti, gira a tutto favore della Juve con lautogol di Skriniar (87) e il gol-vittoria di Higuain (89 colpo di testa sulla punizione di Dybala).La forza irriducibile della Juve confermata dalle sette partite vinte per 1-0 con marcatori diversi: Mandzukic contro la Fiorentina, Benatia contro la Roma, Bernardeschi a Cagliari, Douglas Costa contro il Genoa, Alex Sandro contro il Torino, Dybala contro la Lazio e Higuain a Napoli. Risultati determinanti per il settimo scudetto di fila (tre di Conte, quattro di Allegri).La Juve lascia San Siro (78.328 spettatori) accompagnata dal grido ladri! ladri!. Il giorno dopo, a Firenze, il Napoli accusa un evidente crollo psicologico e viene spazzato via da tre gol di Simeone (3-0). Siamo a tre giornate dalla fine del campionato, il vantaggio di 4 punti della Juve risulta definitivo.Il Napoli avrebbe potuto ancora lottare, ma Sarri e tutta la squadra non ebbero la forza, la tenacia e la personalit per proseguire la sfida-scudetto, schiantati dalla vittoria juventina a Milano. Nelle rimanenti tre giornate, Napoli e Juve fecero gli stessi punti (7).Col campionato, lo scudetto e la sfida alla Juve come ossessione, obiettivo e sogno del terzo Napoli di Sarri, la Coppa Italia va in fumo subito, al San Paolo. Battuta lUdinese 1-0, gli azzurri cedono nei quarti allAtalanta (1-2) mentre sono in testa al campionato cui dedicano tutte le energie.il 2 gennaio 2018, un marted, dopo la sosta invernale. Contro lAtalanta scendono in campo Sepe, Chiriches, Rog, Diawara, Ounas. Titolarissimi a mezzo servizio per non sprecare energie. Callejon resta in campo 56 minuti, sostituito da Mertens. Insigne entra per Hamsik dal 56. Allan dal 72 per Ounas.LAtalanta in vantaggio con Castagne (50), Sarri vuole rimediare. Ma la squadra di Gasperini raddoppia col Papu Gomez (81). Inutile il gol di Mertens all84. Ciao, Coppa. Lallegria tutta in campionato. E, guarda un po, alla seconda partita del nuovo anno, in campionato, il Napoli va a vincere a Bergamo 1-0 (65 Mertens).La Champions impone al Napoli di giocare gi il 16 e il 22 agosto, in piena preparazione precampionato. C il playoff contro il Nizza. Gli azzurri si sbarazzano dei francesi, 2-0, al San Paolo e fuori. Il girone di Champions comincia il 13 settembre, in trasferta con lo Shakhtar, tra due partite di campionato facili, la trasferta di Bologna (3-0) e il derby col Benevento al San Paolo (6-0).A Kharkiv, Sarri schiera una formazione non rinunciataria: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (67 Allan),Diawara, Hamsik (60 Mertens); Callejon, Milik, Insigne. Ma il Napoli esce sconfitto 1-2. Facile, successivamente, la vittoria sul Feyenoord (3-1) a Fuorigrotta.Ma le due partite col Manchester City di Guardiola vanno male, 1-2 in Inghilterra, addirittura 2-4 al San Paolo. Giocano i titolarissimi.Non vero che il Napoli snobbi la Champions per dare tutto in campionato. Batte successivamente lo Shakhtar (3-0), ma ormai fuori e si lascia andare a Rotterdam contro il Feyenoord (1-2 dopo essere andato in vantaggio con Zielinski).Alla partita di Rotterdam il Napoli non pu chiedere molto perch, contemporaneamente, lo Shakhtar batte il Manchester City gi qualificato (2-1) e vanno avanti il City (15 punti) e lo Shakhtar (12) col Napoli che resta a 9. Il City con le due vittorie nel confronto diretto con gli azzurri e la sconfitta sul campo dello Shakhtar fa fuori il Napoli.In Europa League, sedicesimi, il Napoli si imballa in casa contro il Lipsia (1-3) e sfiora rimonta e qualificazione agli ottavi nel ritorno in Germania (2-0). Neanche in Europa League ci fu una rinuncia del Napoli a proseguire il torneo.Nella stagione 2017-18 il Napoli gioc 50 partite (38 serie A, 2 in Coppa Italia, 8 in Champions, 2 in Europa League). Furono 23 i giocatori impiegati: Reina (47 presenze, 42 gol incassati), Sepe (3 presenze, 2 gol subiti), Hysaj (43 presenze), Albiol (35, 3 gol), Koulibaly (42, 5 gol), Mario Rui (26, 2 gol), Allan (46, 4 gol), Jorginho (35, 4 gol), Hamsik (45, 7 gol), Callejon (46, 12 gol), Mertens (45, 22 gol), Insigne (44, 14 gol), Zielinski (43, 7 gol), Rog (35, 1 gol), Diawara (27, 2 gol), Maggio (20), Ghoulam (17, 2 gol), Milik (13, 6 gol), Ounas (12, 1 gol), Chiriches (8), Giaccherini (5), Tonelli (5, 1 gol), Maksimovic (4).