Ancora una sconfitta per il Napoli Basket

di Mario Triggiani



Perde ancora il Napoli Basket, che nella gara valida per la seconda giornata di campionato, alla prima in casa di fronte ai propri tifosi, stato sconfitto dalla Pallacanestro Trieste, pi concreta nei decisivi minuti finali. La gara stata sempre in equilibrio, con entrambe le squadre a rincorrersi nel punteggio. Markel Brown, ex di giornata, sembra voler dimostrare a Napoli di aver fatto un errore a non riconfermarlo e segna ripetutamente dalla lunga distanza. Tra le fila di Napoli Tot domina sotto canestro in attacco finalizzando al meglio gli assist di Pangos. Alla fine del secondo quarto Napoli sul +4, ma alla ripresa dei giochi si sveglia Denzel Valentine. Il giocatore di Trieste, a quota 0 punti segnati dopo venti minuti, nel secondo tempo segna cinque triple da distanza siderale cambiando l'inerzia del match. Napoli prova a rispondere in ogni maniera, riportandosi fino al -2, ma manca sempre la zampata decisiva per capovolgere il risultato e Trieste cos pu festeggiare la seconda vittoria consecutiva. Dopo la sconfitta di Pistoia i tifosi di Napoli, accorsi numerosi sugli spalti della Fruit Village Arena per l'esordio casalingo dei partenopei, si aspettavano una reazione d'orgoglio degli azzurri. Invece i ragazzi di coach Milicic hanno disputato una partita sufficiente, ma senza mai dare l'impressione di avere quel fuoco dentro che gli consentisse di assestare la spallata deciviva per vincere il match. Il campionato ancora lungo e ci saranno tante occasioni di riscatto per gli azzurri, ma bisogner raddrizzare la barra di comando il pi presto possibile per allontanarsi dalla zona calda ed evitare un campionato di sofferenza. Il prossimo impegno per il Napoli Basket sar domenica prossima alle 12:00 al PalaSerradimigni di Sassari. Anche la squadra sarda ancora a zero punti in classifica, quindi l'incontro rappresenter per una delle due squadre l'occasione di raccogliere la prima vittoria stagionale e tirare un sospiro di sollievo in vista delle gare successive.: Treier 12, Pangos 13, Woldetensae 7, Manning jr. 11, Williams 2, Copeland 14, De Nicolao, Dreznjak 4, Tot 18, Hall 2, Mabor, Saccoccia.: Bossi, Ross 10, Deangeli, Uthoff 14, Ruzzier 8, Campogrande, Candussi, Brown 29, Brooks 8, Johnson 6, Valentine 17.