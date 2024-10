Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarq

di Luigi Alviggi



Nato in Westfalia nel 1898 in una umile famiglia e tornato gravemente ferito dalla Prima Guerra Mondiale (fronte occidentale), Remarque fu sempre un convinto antimilitarista. Nel tragico mondo odierno, travagliato da guerre, attentati terroristici, rappresaglie violente dogni tipo, ragazzini in giro col coltello in tasca, toni offensivi e minacciosi nei discorsi di troppi leader indegni del vertice che si trovano a occupare, il suo messaggio immortale - in originale(1929) - torna a risuonare, ed ben degno di una rilettura meditata che possa indurre a qualche riflessione pi sensata nellinteresse di tutti noi, ostaggi di questo XXI secolo che, di sicuro, NON sta crescendo nel migliore dei modi! Questo libro ebbe subito un successo enorme (al tempo milioni di copie vendute!), e da questo lavoro nel 37 fu tratto lomonimo film divenuto poi un classico. Gi nel 39 Remarque fu per costretto a emigrare negli USA. Tutta la sua opera guarder sempre ai nefasti effetti di unumanit sconvolta dalle guerre. Con) del 54 tratter anche degli immani disastri del secondo conflitto mondiale, perle infamanti del quale furono le due bombe atomiche sganciate a inizio agosto 45 sulle citt di Hiroshima e Nagasaki in un Giappone oramai allo stremo e sullorlo della resa totale! Esplodendo, provocarono SUBITO decine di migliaia di morti e, in seguito, tantissimi altri (si stima in tutto almeno un paio di centinaia di migliaia!). Anche questo libro fu tradotto in film e, durante la sua lavorazione, lAutore conoscer lattrice Paulette Goddard (USA, 1910 1990) che sposer nel 58. Lui finir i suoi giorni in Svizzera nel 1970.Il teatro pi tetro delleguerre stato senza dubbio la prima linea, racchiusa in una trincea mai perfetta sia dal punto di vista della protezione che delloffesa, ed l che lAutore ci conduce con la sua meticolosa arte descrittiva di situazioni e risvolti sempre al limite di perdita della vita da parte degli sventurati che vi sono confinati. Leggendo Remarque - un soldato come un altro, Paolo nel libro - entriamo nella realt della vita di trincea e viviamo i tristi giorni di stenti, di fame, di sofferenza per tutti e per ciascuno. I pi fortunati, al limite, potrebbero considerarsi quelli che, per disgrazia, mettono fine al tutto cadendo lungo la traiettoria di un proiettile o di una scheggia di bomba, inevitabili specie quando si costretti a uscire dalla trincea che, in forma precaria, qualche protezione comunque lassicura. Lasciarci la pelle lunico modo per sottrarsi al ciclo di inevitabili sofferenze protratte che la sventurata vita quotidiana riserva a ciascun misero combattente.Kantorek il docente di ginnastica di un gruppo di studenti tedeschi diciottenni quando i cannoni della Grande Guerra iniziano a echeggiare nelle tranquille, finallora, valli dEuropa. Egli dovrebbe rappresentare per ciascuno di loro la guida allingresso nellet adulta, al lavoro, allo sviluppo mentale, per porlo in condizione di saper affrontare le cento sfide del proprio domani. Nelle ore di lezione invece li indottrina, con roboanti parole, sui pericoli per la patria, sulla nobilt di poter servire la nazione in cui loro e i loro avi hanno potuto vivere liberamente, tanto da riuscire (i giovani sono sempre molto vulnerabili!) infine a guidarli tutti, condotti da lui, ad arruolarsi come volontari. Solo quando giunti al fronte i ragazzi inizieranno a capire limbroglio terribile di cui sono rimasti vittime. Il terrore della morte pian piano lavr vinta sul presupposto onore di poter servire la Patria in pericolo. Da questonessuno potr salvarli, e leffetto maggiore che ciascuno vedr accadere nel suo intimo - nei lunghi giorni di guerra e di trincea, senza possibilit di rimedio sar il mutamento dei sogni, divenuti del tutto inattendibili per una giovent privata dei lati positivi propri della MIGLIORE et della vita. Non si vede alcuna possibilit di riscattarli o redimerli. Sar la prima gigantesca delusione conosciuta nella loro breve esistenza che infrange, uno dopo laltro, la forza delle speranze nel futuro, delle illusioni, della raggiungibilit di unaspirazione, ed ecco quindi che la giovent non potr PI DURARE per lassenza di alcun soffio rigenerante e non pu che trasformarsi in una orrenda vecchiaia precoce, infida e maledetta!!! Peggio di una pallottola diritta al cuore!La vita per, qualunque sia la situazione reale, riserva sempre qualche smussatura. La squadra di ex scolari protagonista del racconto ha la fortuna di avere un caposquadra, Katzinski, che ha il magico dono di scovare cibo e generi di prima necessit ovunque approdi, anche nel paese pi disastrato e deserto, e il merito di condividere i suoi grandi successi con tutti i ragazzi del drappello che hanno per lui una venerazione paterna. Allontana perlomeno la fame, non il pericolo maggiore ma quello pi assillante che, troppo spesso, impedisce anche di addormentarsi la sera al milite esausto per le accanite fatiche superate nella giornata.Poi c Kemmerich in infermeria, molto malridotto e al quale hanno rubato lorologio. Paolo e un altro compagno lo vanno a trovare e questi si innamora degli stivali sotto il letto che sarebbero la salvezza per i suoi piedi martoriati, ma non ha il coraggio di prenderli: il ferito non ha pi una gamba e non lo sa. I sanitari e quelli intorno gli promettono guarigione a breve, cosa che non sar, e solo allora i sospirati stivali potranno cambiare padrone... C da notare che la vita in trincea amplifica valore ed effetto di qualunque gesto amicale giunga, inatteso e improvviso, da un compagno d'armi, fosse anche il semplice dono di una sigaretta o laiuto per una difficolt balzando fuori dal fosso nellattacco, oppure in una fulminea ritirata che, magari, fa inciampare in un sasso, caduta sicura e spesso letale, se non ci fosse un braccio vicino a sostenerti Lunica scuola possibile quella degli anziani che si prodigano a spiegare agli ultimi arrivati le migliori mosse protettive da fare, insegnando anche a prevedere le traiettorie dei regali aerei in arrivo da parte dello schieramento nemico!C per anche limmancabile Himmelstoss (precursore dellinfame Himmler?), figlio di una gran buonadonna che, infatuato dal piccolo grado di cui investito, una sera fa rifare per ben 14 volte la branda al nostro povero Autore, oltre a decine di nefandezze anche maggiori contro gli sventurati componenti del drappello affidatogli. solo lesponente di una tipologia di gente infame (e quanti ne esistono!) infettati nellanimo e nella mente, ai quali la piccola autorit capitata per caso sul capo fa dare di volta il cervello facendoli cedere ad atrocit verso i sottoposti, distruttive per il poco rimasto integro nella mente di un giovane inesperto della vita. Gravissimo male diffuso e generalizzato in guerra lungo tutta la gerarchia militare, dal soldato al generale, ai quali viene per cos dire regalata una seconda vita con maggiori potenzialit nocive, e per sovrappi proprio in un periodo funesto. Il problema al fondo che persone che occupano un posto irrilevante nella normale gerarchia sociale, una volta indossata una divisa e quindi investiti di unautorit mai provata prima, vengono colpiti da una demenza speciale, un senso di potere personale ingiustificato e assurdo, e dunque rigettano in toto labito mentale precedente per rivestirsi di un maligno abito nuovo nel quale vivono da soggetti assolutamente indegniMa sono i pensieri quelli che pi tormentano giovani troppo presto scagliati in una delle situazioni di vita pi difficile da gestire:Va riconosciuta a Remarque una prosa di capacit rappresentativa perfetta - anche il lettore finisce per sentirsi un soldato in angoscia per il possibile destino nellistante seguente di tempo - specie nelle descrizioni pi minacciose sotto lo scrosciare di decine di bombe lanciate alla rinfusa dove i nemici vedono che ci sono uomini, bestie, o equipaggiamenti. A ogni situazione descritta ci pare di essere al fianco degli sventurati di turno che ignorano persino in quale direzione dover scappare per scampare, se fortunati, al diluvio di guerra (bombe e gas) che si rovescia su di loro. Diventiamo tutti noi soldati immersi nel mezzo di pericoli mortali che piombano addosso da ogni parte. La narrazione densa di episodi fuori dal comune, taluni davvero insolitiMa il libro non solo trincea. Negli intervalli di riposo leggiamo i dialoghi tra amici di vecchia data che spaziano su premesse sociali, fautori e contrari alla guerra, vantaggi e conseguenze per le nazioni. C poi lavventura amorosa di una notte capitata per caso, c la licenza a casa con le gioie familiari e gli inconvenienti di ritrovare, con la mente del tutto mutata, vecchie conoscenze, ci sono le tante avversit provate in prima persona che hanno mutato ogni briciola del proprio s anche al solo rivedere la vita di PRIMA! C il dolore acuto di Paolo per la madre molto malata, e c una vera e forte sofferenza nel riabbracciare i familiari per lincertezza del domani loro e proprio.Mamma, che cosa dovrei risponderti? Non capirai, non potrai mai capire: non devi capire mai. Se terribile, domandi tu, mamma. Io scuoto la testa e rispondo: No, mamma, non tanto. Siamo molti insieme, si sopporta meglio....mia madre che parla cosi: dice. Non sa di che cosa parla; ha soltanto paura per me. Dovrei forse raccontarle che abbiamo trovato un giorno tre trincee di nemici, irrigiditi nelle loro attitudini, come colpiti dal fulmine? Sui parapetti, nei ricoveri, gli uomini erano rimasti cosi come si trovavano, ritti o giacenti, coi volti bluastri, morti.Nella tremante ansia di mia madre ritrovo la mia calma. Ormai posso andare e venire e parlare e rispondere, senza paura di dovermi appoggiare alla parete, sentendo a un tratto tutte le cose fatte molli come la gomma e le mie vene aride come lesca.Certo oggi nelle guerre tutto cambiato, ma lUOMO (e la DONNA) sono rimasti gli STESSI! Le paure, i timori non possono mutare insieme con gli aggeggi di guerra di ultima generazione (!), e questa sola constatazione dovrebbe BANDIRE PER SEMPRE DALLA FACCIA DELLA TERRA ogni attentato alla vita di un qualsiasi essere umano DA PARTE DI un suo simile!!!Questo un GRANDE libro anche se non pu essere suggerito indistintamente a ogni tipo di lettore. Alcune sue pagine sono di una crudezza di eventi che potrebbe non essere smaltita facilmente da un soggetto di forte impressionabilit. Ma la vera verit fa sempre male in ogni sua espressione totale, e non ci sono eccezioni alcune, specie in tempi di guerra!Estate millenovecentodiciotto: mai la vita di trincea stata pi amara e orribile che in queste ore di fuoco, quando le pallide facce di combattenti giacciono sulla mota e le mani si avvinghiano nella spasmo-dica invocazione:Erich Maria REMARQUE: Niente di nuovo sul fronte occidentaletrad. Stefano JaciniNERI POZZA, 2016 pp. 248 - 11,40