Un matrimonio in famiglia

di Giovanna D'Arbitrio



Penso che i momenti gioia vadano condivisi e pertanto ringrazio la Direttrice di Scena Illustrata, Silvana Carletti, che mi ha invitata a scrivere un articolo sul matrimonio di mio figlio, Marco De Rosa, che ha sposato una bellissima ragazza di Capri, Francesca Stabile.



In effetti, sabato 28 settembre, in una giornata piuttosto ventosa, per fortuna illuminata da qualche schiarita, il matrimonio stato celebrato nella Chiesa di S. Stefano, situata nella ben nota Piazzetta di Capri. Tra gli ospiti solo parenti stretti e tanti amici degli sposi che hanno apprezzato i meravigliosi brani musicali scelti per sottolineare i momenti salienti del rito.



Particolarmente toccante lHallelujah di L. Cohen, cantato da Giorgia, figlia di Francesca, dotata non solo di una splendida voce ma anche di grande sensibilit. Tutti emozionati!









Dopo la cerimonia religiosa abbiamo ammirato la perfetta organizzazione dei trasporti che ha consentito agli invitati di raggiungere (in bus ad essi riservati) il ristorante La Canzone del mare, molto frequentato da Vip negli anni 50 che vengono ancora ricordati con immagini in vari punti del locale. E che meraviglia guardare gli spettacolari Faraglioni proprio di fronte al ristorante!







Qui nel corso della serata, tra una portata e laltra, un gruppo folkloristico ha coinvolto gli invitati con tarantelle e canzoni napoletane. Ha ballato perfino la sottoscritta, travolta da tanta gioia. Come si suol dire una vera botta di vita!



La sottoscritta e suo marito, Savino De Rosa, hanno avuto lonore di essere seduti allo stesso tavolo del famoso cantante Peppino di Capri, zio di Francesca, insieme ai genitori della sposa e alle sue zie.



Che emozione quando Peppino ha cantato alcune belle canzoni! E quanti ricordi di giovent ha risvegliato in noi di una certa et che con esse abbiamo ballato nelle feste un tempo organizzate in casa. Ecco il video su capri Post:







La cena si conclusa con tradizionale taglio della torta e brindisi agli sposi, illuminati da tante stelline i mini-fuochi che si usano a Natale distribuiti agli ospiti che li hanno accesi e tenuti in alto nelle loro mani.



E mentre alcuni pi anziani hanno preferito andare a dormire, i pi giovani hanno continuato a danzare allegramente in discoteca.







Un matrimonio emozionante e allo stesso tempo gioioso. Non ci rimane che augurare agli sposi una vita piena di Amore.