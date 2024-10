Il Napoli Basket inizia il campionato con una sconfitta

di Mario Triggiani



Niente da fare per il Napoli Basket, che nell'incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie A ha sconfitto l'Estra Pistoia dopo aver dovuto inseguire nel punteggio per tutta la gara. Pistoia parte fortissimo, con tante triple a segno contro cui Napoli sembra non riuscire a trovare alcuna contromisura. I toscani toccano anche la doppia cifra di vantaggio contro l'impotente difesa partenopea.Nel terzo quarto arrivano i primi tentativi di riscossa da parte degli azzurri, con Tot a segnare ripetutamente da sotto il canestro e Williams a punire con una tripla ogni errore difensivo degli avversari.Le percentuali da tre di Pistoia crollano, cos Napoli riesce ad arrivare fino al -1 ma non ha mai la concretezza per segnare i punti decisivi per ribaltare il risultato. I toscani devono solo gestire il vantaggio per portare a casa una prima, insperata, vittoria in campionato.Il Napoli Basket esce dal parquet del PalaCarrara notevolmente amareggiato per aver perso una gara ampiamente alla portata degli azzurri contro una squadra che molti addetti ai lavori considerano al momento la pi seria candidata alla retrocessione. Invece Pistoia, trascinata anche dal suo pubblico caloroso, riuscita a dominare nel punteggio per l'intera durata della partita, respingendo ogni tentativo di rimonta degli avversari.La stagione ancora lunga, quindi Napoli avr tantissime occasioni per riscattare la debacle, ma certamente dovr cambiare atteggiamento se vuole ambire ad un campionato quantomeno tranquillo.Il prossimo impegno per il Napoli Basket sar domenica prossima alla Fruit Village Arena nell'esordio casalingo della squadra partenopea contro la Pallacanestro Trieste, ieri vittoriosa contro l'Olimpia Milano campione d'Italia e fresca vincitrice della Supercoppa Italiana.Se vuole dimenticare la brutta prestazione di Pistoia e dare subito una gioia ai propri tifosi, Napoli non dovr farsi ingannare dallo status di squadra neopromossa di Trieste giocando una partita al massimo delle proprie potenzialit evitando di subire una nuova brutta sorpresa in una gara da vincere.: Benetti, Della Rosa 9, Anumba, Childs 11, Paschall, Rowan 17, Forrest 19, Boglio, Cemmi, Saccaggi, Silins 22, Brajkovic 10.: Copeland 13, Treier 10, Pangos 7, De Nicolao 2, Acunzo, Woldetensae 3, Manning 13, Hall, Dreznjak 10, Williams 10, Tot 14, Mabor.