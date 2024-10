Vittoria costruita nel primo tempo



di Mimmo Carratelli (da: (Roma del 30.09.2024)

)

La capolista se ne va. Torna il vecchio canto. Il Napoli di Conte sorprende tutti col vantaggio di un calendario morbido (venerd il Como a Fuorigrotta). Batte il Monza al Maradona (2-0) e schizza in testa (Torino sconfitto in casa dalla Lazio).Gli azzurri costruiscono la vittoria nel primo tempo giocato ad alta intensit. Calo vistoso nella ripresa, il Napoli (stanchezza?) si abbassa e lascia liniziativa al Monza (52% di possesso-palla dei lombardi, nel primo tempo 62% per il Napoli). Ma il Monza non punge. Una parata facile di Caprile sul colpo di testa di Djuric (1,99) e poi conclusioni a lato dei monzesi.Kvaratskhelia ha giocato un partita confusa, unico gioiello il gol del raddoppio, sostituito nel finale quando Conte ha cambiato tutto il tridente dattacco. In tono minore McTominay (a un soffio dal gol). Gigantesco Anguissa e gran primo tempo di Lobotka. Per Lukaku, sotto le grinfie di Pablo Mar (1,99), partita difficile.Conte schiera la stessa squadra di Torino contro la Juventus con la forzata presenza di Caprile tra i pali. Il Napoli per assestarsi concede il primo quarto dora al Monza, per senza danni. Poi, il 4-3-3 resta solo sulla carta. I movimenti degli azzurri predisposti da Conte confondono il Monza. Di Lorenzo e Olivera si alzano in continuazione, Anguissa recupera palloni a centrocampo, Lobotka domina, Lukaku si allarga a destra e McTominay fa il centravanti aggiunto, Politano e Kvratskhelia martellano sugli esterni.La pressione alta e feroce del Napoli costringe il Monza a difendersi disordinatamente. Sono i centrocampisti azzurri in continuo movimento che dissolvono la fase difensiva dei lombardi. Il primo tempo un secco 2-0 del Napoli. Politano in gol al 22, prima rete dellesterno e undicesimo marcatore azzurro fra campionato e Coppa Italia. Lazione nasce sulla destra da uno scambio con Lukaku anticipato da un monzese. Il raddoppio di Kvaratskhelia (33), cannoniere azzurro con tre reti. Anguissa recupera palla, mette in azione Lobotka, pallone filtrante in area, tocco sporco di McTominay e gol del georgiano. Nella prima frazione, due tiri del Napoli nello specchio, due gol. Nessun tiro dei monzesi nella porta di Caprile.La ripresa di marca monzese che conquista la met campo azzurra col Napoli tutto sulla difensiva. La pressione del Monza costante, gli azzurri difendono in blocco. Nellultimo quarto dora, Conte ordina addirittura un 5-4-1 per contenere la supremazia del Monza, che per sterile. Anzi il Napoli a sfiorare ancora il gol con McTominay (54), colpo di testa di un soffio a lato, poi con Raspadori (88) esterno rete e con Neres (91) a lato.Col Napoli in difficolt, Conte ritarda le sostituzioni. Mazzocchi per Kvaratskhelia al 75 per lultimo quarto dora col 5-4-1. Poi Raspadori per Lukaku e Neres per Politano (85). Nel finale, anche Spinazzola per Olivera e Gilmour per Lobotka (92).Per la terza volta, conteggiando anche la partita di Coppa Italia col Palermo, il Napoli chiude senza subire gol. Il primato un premio al gran lavoro di Conte che ha reso la squadra pi solida e robusta. Gli azzurri sono ricorsi spesso al fallo tattico per smorzare lardore del Monza, e anche questa una novit. In effetti, anche con una ripresa giocata tutta nella met campo azzurra, il Napoli non ha mai rischiato.calato il tono atletico, ma la squadra ha saputo fare muro con tutti gli effettivi, allungandosi raramente in contropiede.