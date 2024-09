Il maestro che promise il mare

di Giovanna D'Arbitrio



Innegabile il costante legame tra letteratura e cinema che hanno il merito di riportare alla luce personaggi spesso dimenticati. Tale il caso del film candidato a5 Premi Goya,Il maestro che promise il mare, diPatriciaFont, tratto dal romanzo diFrancesc Escribano Desterrando el silencio: Antoni Benaiges, el maestro que prometio el mar.



Ecco presentazione del libro (da me tradotta) della casa editrice Art Blume:Alla fine di luglio del 1936, proprio all'inizio della guerra civile, il maestro catalano Antoni Benaiges scomparve. Due anni prima era arrivato nella citt di Bauelos de Bureba, a Burgos, pronto ad applicare la tecnica Freinet nella sua piccola scuola rurale, una metodologia pedagogica innovativa basata sulla partecipazione degli studenti e sull'uso della stampa. Per pi di 75 anni, il suo lavoro e la sua personalit sono rimasti nell'intimit della memoria dei suoi ex studenti e colleghi, mentre la sua famiglia nutriva il desiderio di sapere la verit su dove si trovasse. Nell'agosto del 2010, in occasione dell'esumazione di una fossa comune nella zona di La Pedraja (Burgos), emerge la memoria del maestro e inizia un'indagine che porta alla luce una storia unica, emozionante e poetica. Una storia, quasi sull'orlo dell'oblio, che stata recuperata grazie alle testimonianze di chi lo ha conosciuto o ne ha sentito parlare, ma anche dai testi dello stesso insegnante e dagli scritti dei suoi allievi, che sono stati pubblicati presso la scuola. Questo lavoro frutto di un'approfondita ricerca, e ha visto la partecipazione del giornalista Francesc Escribano, al racconto della biografia del maestro; il fotografo Sergi Bernal, nella documentazione grafica e nella raccolta delle testimonianze; l'antropologo Francisco Ferrndiz, nella narrazione della sua esperienza ai piedi della tomba, e lo storico Queralt Sol, nella contestualizzazione del momento storico e nella direzione dell'opera.









Nel film si intrecciano due storie tra passato e presente, quando Ariadna (Laia Costa) decide di esaudire un desiderio del nonno che le chiede di cercare i resti di suo padre ucciso durante la guerra civile.









Si inserisce cos la storia di Antoni Benaiges (Enric Auquer), un insegnante catalano, che nel 1934 si trasfer a Bauelos de Bureba, un villaggio vicino Burgos, nel nord della Spagna. Gli venne assegnata una pluriclasse elementare in una piccola scuola dove adott un nuovo metodo didattico da poco introdotto in Francia dal pedagogista Clestin Freinet, un metodo moderno che piacque molto agli alunni, poich alimentava in loro speranze e sogni, tra i quali cera quello di vedere il mare. Le sue idee innovative, laccusa di ateismo, tuttavia, innescarono le reazioni ostili del parroco e del sindaco. Purtroppo, nel 1936 Antoni Benaiges venne assassinato durante la guerra civile spagnola.









Con la continua alternanza tra il presente e il passato, la regista sembra voler sollecitare nello spettatore il dovere della memoria contro il revisionismo storico dei tempi attuali. Pertanto, ci racconta la storia vera di Antoni Benaiges che davvero aveva promesso di vedere il mare a bambini che potevano solo immaginarlo, applicando il metodo naturale di Clestin Freinet basato sulla partecipazione costante degli alunni per favorirne il processo di conoscenza. Purtroppo, le sue idee innovative suscitarono l'ostilit della parte pi ottusa della societ e fu barbaramente assassinato. Attraverso il percorso di Adriana e le parole di suo nonno, il film ci raccomanda di vigilare affinch ci non torni ad accadere.









Credo che sia importante raccontare storie come queste per il modo in cui si empatizza con queste persone normali, che a loro modo ci hanno insegnato qualcosa- ha affermato la regista-Credo sia per questo motivo. Queste persone di cui parliamo, in un certo senso, sono eroiche senza essere famose. Sono eroi umani e credo sia importante cercare queste storie che meritano di essere messe in immagini e di essere raccontate. il modo per rendere note queste storie non raccontate e per diffonderne e preservarne la memoria.









Il film supportato da un buon cast includenteEnric Auquer, Laia Costa, Luisa Gavasa, Ramon Agirre, Gael Aparicio, Alba Hermoso, Nicols Calvo, Antonio Mora, Milo Taboada. La sceneggiatura di Albert Val, la fotografia di David Valldeprez, le musiche sono di Natasha Arizu del Valle.















Patricia Font, nata in Spagna nel 1978, come regista ha diretto anche Vicini davvero e Gente Que Viene Y Bah.









Ecco il trailer del film:https://www.comingsoon.it/film/il-maestro-che-promise-il-mare/65740/video/