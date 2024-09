Il Napoli Basket sfiora l'impresa contro la Virtus Bologna in Supercoppa Italiana

di Mario Triggiani



Niente da fare per il Napoli Basket, che nella semifinale di Supercoppa Italiana stato sconfitto dalla Virtus Bologna al termine di una gara che ha visto gli azzurri vendere cara la pelle contro un avversario di livello superiore.Non ha preso parte all'incontro Giovanni De Nicolao. Il play di Napoli non ha ancora recuperato del tutto dall'infortunio patito durante il torneo amichevole in Estonia due settimane fa.Napoli parte forte e dopo pochi minuti il punteggio 7-1 in favore dei partenopei. La risposta di Bologna, per, non si fa attendere, con i felsinei che bucano ripetutamente la retina da sotto, sfruttando le difficolt degli azzurri a difendere l'interno dell'area. Coach Milicic fa ruotare tutti i giocatori a disposizione, ma Napoli sembra alle corde e tocca anche il -20.Dopo il riposo lungo, nel terzo quarto i giocatori partenopei sembrano rigenerati. Copeland segna a ripetizione dalla lunga distanza, Pangos trova sempre il compagno smarcato e la difesa a tutto campo si fa asfissiante, regalando a Napoli un parziale di 29-9 che riporta il punteggio in parit.Lo sforzo della rimonta napoletana si fa sentire negli ultimi minuti e Bologna pu contare su campioni di livello assoluto come Shengelia, che trova per due azioni consecutive la via del canestro subendo fallo e chiude di fatto il match.Sebbene non sia riuscito a conquistare la finale, il Napoli Basket esce a testa alta dall'incontro con una delle pi forti squadre della categoria. La difesa nel pitturato ancora da registrare e in alcuni frangenti l'attacco non girato a dovere, ma le sensazioni lasciate da questa Supercoppa sulle capacit tecniche e la condizione atletica degli azzurri sono assolutamente positive.Ora inizier il campionato, con la prima giornata che vedr il Napoli Basket scendere sul parquet di Pistoia domenica 29 settembre alle 19:00.Si tratter di una sfida importante non solo perch l'avversario alla portata del team partenopeo, ma anche perch iniziare il campionato con una vittoria garantirebbe una notevole inerzia nel prosieguo di una stagione che, da quello che si visto in questa Supercoppa, potrebbe regalare tante gioie al pubblico napoletano.: Saccoccia, Copeland 30, Treier 8, Pangos 15, De Nicolao, Woldetensae 3, Manning Jr 11, Hall 4, Drezniak 2, Williams 6, Tot 8, Mabor.: Belinelli 9, Pajola, Clyburn 13, Shengelia 21, Hackett 13, Grazulis, Morgan 13, Polonara 10, Diouf 2, Zizic 11, Akele, Tucker 4.