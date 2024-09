Sophia la dea

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 20.09.2024)

Novantanni della voluminosa, smargiassa, straripante Sophia Loren, la bellezza ai bagni di Pozzuoli e nelle piscine di Los Angeles, la nostra gloria nel mondo, donna immensa, fianchi immensi, bocca immensa, curve immense, seni immensi, occhi immensi, contessa di Hong Kong, Orchidea nera, madame Sans-Gene, Filumena Martorano, le gambe lunghissime sulle quali si fissarono gli occhi di Orio Vergani, il grande giornalista milanese giurato al concorso di Miss Italia 1950 che la bocci perche le invent il titolo di Miss Eleganza. Sophia bocciata, orgogliosa, sicura di s che alle domande, rispondeva seccamente:Allorigine era Sofia Villani Scicolone col cinema che gi turbava laria di casa. La madre Romildae sognava di finire in pellicola dopo avere vinto un concorso della Metro Goldwin Mayer. Ma nacque Sophia, 1934, ci fu la guerra, Roma non era pi sicura, meglio rifugiarsi a Pozzuoli.Sophia ragazzina oggetto di desiderio sul lungomare puteolano, un vitino di vespa fra il trionfo dei seni e la gloria del lato B, le gambe per la trionfale camminata nel mondo, le gambe della camminata imperiosa della pizzaiola di Materdei ne, Sophia che squarcia lo spazio, lo invade, lo conquista, lo fa esplodere con la sensualit dellincedere straordinario, una sfida alla legge di gravit nel bilanciamento continuo di gambe, seni e sedere, un sedere puteolano intriso della forza e delle ebollizioni della Solfatara, esplosivo. Sophia che sopravanza le bombe-sexy di Hollywood, la infinitamente sensuale Jane Russell de, la bionda esplosiva della 20th Century Fox Jayne Mansfield e quando escesi appena sollevata la gonna bianca di Marilyn Monroe sulla griglia di aerazione della metropolitana di Manhattan. Era il tempo delle pin-up, Betty Grable e Rita Hayworth sui maxi-poster per i camionisti.

Sophia una bellezza troppo nuova per i suoi tempi. Il suo corpo sfuggiva, si ribellava, stravolgeva i rapporti numerici ideali del corpo umano codificati da Policleto. Fidia avrebbe avuto difficolt a domarne la struttura e a darle la sua celebre. Sarebbe stata una modella difficile per Prassitele.Sophia era Sophia, avanzando nel cinema fra il broncio di Brigitte Bardot e la magrezza di Audrey Hepburn, avanzando nel mondo con un continuo apprendistato di eleganza e di classe, simbolo della bellezza e del buon gusto dellItalia, ma ancora di pi donna napoletana nella voce tutta napoletana, nel cuore napoletano, immagine stessa di Napoli.Sophia era la donna deiche usciva e illuminava la strada, la conquistava e le dava vita, la sconvolgeva e la dominava, stata Filumena Marturano, Agnese ne, stata Cesira ne, stata lesplosiva danzatrice di mambo per il maresciallo Vittorio De Sica inAllegra, dolorosa, frizzante, vendicativa, seducente, sedotta, battagliera, romantica, immensa. Sgrezzata col tempo nella recitazione, ma sempre spontanea. Lambizione, fatta di sacrifici e determinazione, non ne ha mai alterato la sincerit di donna autentica.Apparve al teatro Metropolitan di Napoli, tremila posti, palcoscenico immenso, nel primo concorso di bellezza del dopoguerra. Era il 1949. Mobilitata Napoli per lelezione dellaSophia aveva 15 anni. Timida e acerba sulla passerella di 36 ragazze, apparve in un abitino rosa, la pi alta di tutte e portava il numero sette. Mamma Romilda la spingeva ad esibirsi perch aveva gambe da esibizione, fianchi e seni generosi. Romilda aveva rinunciato ad essere la sosia di Greta Garbo e riversava sulla figlia i suoi sogni cinematografici.La giuria di 60 persone, fra giornalisti, artisti e gente del bel mondo, le prefer unaffascinante brunetta del quartiere Chiaia, Jole La Stella, una studentessa in legge sempre in prima linea nei cortei universitari.Sophia dovette accontentarsi del titolo di. La regina fu laltra. Romilda entr come una furia nella redazione del, il giornale che aveva organizzato il concorso di bellezza, trascinando Sophia al cospetto dei giornalisti ai quali url:. Ordin a Sophia di mostrare le gambe e, poich la figlia esitava, le sollev la gonna.Da quel concorso Sophia raggranell ventimila lire, un paio di guanti, una giacca di lana bianca, un rossetto Winner, un lampadario di Murano, una valigia di cuoio e sei lenzuola di lino.Sophia fu seconda a Miss Roma sul Colle Oppio, dove la not per la prima volta Carlo Ponti, e quarta a Miss Italia 1950 quando venne definita. E allora lei, col nome di Sofia Lazzaro, vol nei fotoromanzi, uninvenzione tutta italiana di Cesare Zavattini e Damiano Damiani.Erano il cinema di carta, le storie in fotografia su, settimanali damore a fotogrammi, primi piani di occhi languidi, bocche ardenti e suggestivi dettagli femminili dellItalia dellepoca, commesse, sartine, dattilografe perdutamente innamorate, tradite, felici.Dal cinema di carta al cinema vero. Il passo stato lungo, come le sue lunghe gambe, e felice come meritava. Sophia Loren, una stella che non si spegner mai. Oggi compie 90 anni. Il fascino resiste sotto il grigio del tempo che passato. stata una dea straripante. Oggi una dea serena. Ma ancora una sovrana di eleganza, di buon gusto e di gradissimo cuore, un cuore napoletano.