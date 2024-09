Il Napoli Basket vince il Trofeo Lovari

di Mario Triggiani



Si chiude alla grande il precampionato del Napoli Basket, che nel weekend ha vinto il Trofeo Lovari al PalaTagliate di Lucca sconfiggendo la Reyer Venezia in semifinale e la Bertram Tortona nella finalissima di domenica sera.La semifinale con Venezia stata combattuta, con entrambe le squadre a darsi battaglia fino all'ultimo possesso. Nell'azione decisiva, con Napoli sotto di due lunghezze quando mancano dieci secondi al termine della gara, gli azzurri affidano il tiro decisivo alle mani di Treier. L'ala estone elude la difesa dei lagunari e segna da tre, regalando un insperato successo ai partenopei.Tutta un'altra storia in finale, con Napoli sempre in vantaggio, spesso anche in doppia cifra. Woldetensae segna a ripetizione dalla lunga distanza e Tortona deve arrendersi gi nel terzo quarto, lasciando a Napoli i festeggiamenti per la vittoria del trofeo.Sebbene il basket di prestagione non sia quasi mai indicativo dei reali valori delle squadre, certamente aver battuto due ottime formazioni come Venezia e Tortona fa bene al morale dei partenopei, che hanno mostrato notevoli passi in avanti sia nella fase difensiva che nella precisione nei tiri da tre.Ora si dovr continuare a lavorare per concretizzare quanto di buono si visto in questo precampionato e cominciare al meglio l'avventura nel quarto campionato consecutivo in massima serie.Il primo impegno ufficiale della stagione del Napoli Basket sar sabato prossimo alle 21, con la formazione partenopea impegnata nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Virtus Bologna.Si tratter di un confronto difficile contro una squadra di altissimo livello, ma gi in passato coach Milicic stato capace di fare sgambetti ad avversari ostici, e certamente la nutrita presenza di tifosi azzurri all'Unipol Arena sar importante per trasmettere ai giocatori il calore di una citt che si sta affezionando sempre pi alla pallacanestro.Napoli: Copeland 14, Treier 13, Hall 10, Manning Jr. 10, Tot 9, Pangos 8, Woldetensae 8, Williams 3, Dreznjak 2, Mabor, De Nicolao, Saccoccia.Woldetensae 18, Hall 12, Copeland 9, Manning Jr. 9, Dreznjak 7, Pangos 7, Treier 6, Tot 5, Williams 4, Mabor 2, Saccoccia 2,