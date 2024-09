Ritrovarsi sotto un cielo di stelle, di Mizuki Tsujimura

di Giovanna D'Arbitrio



Ritrovarsi sotto un cielo di stelle, di Mizuki TsujimuraTalvolta proprio riflettendo sotto un cielo stellato troviamo le risposte alle domande pi profonde della nostra anima e Mizuki Tsujimura nel suo libroPersonalmente il romanzo mi ha fatto venire in mente mio nonno Mario che di sera mi insegnava i nomi delle costellazioni e mi cantava spesso, una bella canzone. Leggendo il libro in effetti si prova una struggente nostalgia per i ricordi legati a persone da noi amate che sono volate in cielo.Quante volte ci siamo chiesti cosa avremmo detto se avessimo avuto un'ultima opportunit per rivedere una persona cara solo per parlarle ancora, per chiederle perdono per qualche offesa o incomprensione, oppure per non esserle stata accanto in momenti difficili, sperando in un altro momento, unaltra occasione, come se fossimo eterni, come se la morte non giungesse spesso allimprovviso e cos rimandiamo sempre a dopo! E questo libro diventa un invito a riflettere sull'importanza di vivere appieno ogni momento, senza lasciare in sospeso parole non dette, soprattutto in un'epoca in cui tutti vanno troppo in fretta e dedicano pi tempo a rapporti virtuali sui social che a persone care nella vita reale.Un romanzo che ci offre l'opportunit di guardare in alto verso le stelle, rivalutando sentimenti, emozioni, nel contesto di un misterioso e magico Oriente, un romanzo in cui la struggente nostalgia per coloro che non ci sono pi e i ricordi ad essi legati ci fanno riflettere sul senso della vita. Cos il personaggio del Messaggero diventa il simbolo della possibilit di riconciliarsi con il passato e ogni incontro con i vari personaggi diventa una lezione di vita.nata e cresciuta a Fuefuki, sullisola di Honshū, unautrice pluripremiata e divora libri fin dalla pi tenera et. Grazie aha vinto nel 2018 il Japanese Bookseller Award, ambito riconoscimento assegnato dallassociazione dei librai indipendenti e del premio Naoki. Ha scritto numerosi romanzi di successo.