Il Napoli Basket arriva terzo nella EpicBet Cup

di Mario Triggiani



Si conclude con un terzo posto l'avventura del Napoli Basket nell'EpicBet Cup, torneo amichevole disputato a Tallin, in Estonia, nel weekend.La squadra di coach Milicic ha perso la semifinale contro il Bilbao Basket per 95-78 vincendo poi la finale per il terzo posto contro i padroni di casa del Kalev/Cramo con il punteggio di 91-67.Non ha preso parte alle due gare Dut Mabor, rimasto precauzionalmente a riposo per un lieve affaticamento muscolare.Sebbene si tratti di amichevoli di inizio stagione, e quindi poco indicative dal punto di vista dei reali valori in campo, le due gare hanno evidenziato come si stia gi creando una proficua intesa sull'asse Pangos-Tot, con tanti passaggi precisi del play americano che il lungo italiano ha solo dovuto concretizzare schiacciando nel canestro avversario.Buona anche l'applicazione difensiva dei napoletani sugli esterni, con Woldetensae vero mastino a pressare gli avversari e mettere le mani sulle linee di passaggio per intercettare palloni.Si conferma il problema relativo alla mancanza di fisicit sotto canestro, con Napoli a soffrire duramente i lunghi avversari, soprattutto nei minuti in cui Tot in panchina. Da aggiustare anche la percentuale al tiro da tre, che soprattutto nella gara contro Bilbao ha fatto la differenza tra le squadre.Il prossimo impegno per il Napoli Basket sar il prossimo weekend con il Trofeo Lovari che si disputer al PalaTagliate di Lucca e che vedr protagonisti i partenopei, Venezia, Tortona e Pistoia.Si tratter dell'ultimo banco di prova prima dell'esordio ufficiale dei napoletani, rappresentato dalla semifinale di Supercoppa Italiana in programma il 21 settembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno contro la Virtus Bologna.Napoli: Tot 18, Dreznjak 12, Copeland 10, Treier 9, Williams 9, Pangos 8, Manning Jr. 4, Woldetensae 4, De Nicolao 2, Hall 2.Napoli: Woldetensae 17, Manning Jr. 17, Pangos 13, Copeland 9, Hall 9, Tot 9, Williams 9, Treier 4, Dreznjak 3, Saccoccia 1, De Nicolao.