Lukaku rilancia il Napoli e Meret salva la vittoria

di Mimmo Carratelli

(da: Roma dell'1.09.2024)

Con l'ingresso di Lukaku (62' per Raspadori), il Napoli ribalta la partita contro il Parma al Maradona (2-1). Il belga segna il gol del pareggio (92') e Anguissa sigla il sorpasso (96'). Nel primo tempo aveva segnato Bonny su rigore. Il Parma subisce la rimonta in dieci per l'espulsione del portiere Suzuki Tra i pali il difensore Delprato (Pecchia aveva esaurito i cambi) che incassa i due gol azzurri.Il Napoli risale in classifica, sei punti in tre partite. Dopo la sosta (a Cagliari e a Torino contro la Juventus) comincer un'altra storia con i grossi calibri presi da De Laurentiis per 150 milioni e senza i milioni di Osimhen. Sar finalmente il Napoli di Conte con un centrocampo scozzese e pi robusto, un centravanti di 103 chili e la fantasia di Neres e Raspadori.Il Parma ha dominato il primo tempo incassando il vantaggio di Bonny su rigore. Ma nella ripresa Conte ha rovesciato sul Parma un Napoli tutto offensivo con Lukaku, Neres, Kvaratskhelia, Simeone. La pressione del Napoli stata continua sino ad afferrare la vittoria. Il Parma ha subito la rimonta in dieci per l'espulsione del portiere Suzuki (").Il primo tempo ricorda Verona. Azzurri soggiogati dal Parma padrone del match. Bernab e Sohm dominano a centrocampo contro i fantasmi di Lobotka e Anguissa. La difesa balla contro Man, Kowalski e Mihaila, con Bonny pi profondo. Il Parma si raccoglie bene in difesa contro il palleggio lento del Napoli, poi schizza in attacco, velocit e cambi di campo. Kvaratskhelia l'unico che tenta di tenere a galla il Napoli, grande energia, ricerca costante del tiro. Sar l'azzurro che tirer pi in porta. Ma nell'area del Parma non passa un ago. Sui cross svettano i giganti di Pecchia: Balogh 1,89 e Circati 1,90.La porta di Meret trema subito (15'): traversa di Kowalski (colpo di testa) e palo di Bonny. Poi Sohm parte dalla trequarti, travolge un paio di azzurri, una percussione profonda, Meret fa fallo da rigore su Bonny che realizza dagli undici metri (19').Parma meritatamente avanti. Il Napoli reagisce confusamente. La manovra offensiva sempre lenta. Bernab a fil di palo sfiora il raddoppio (32'). Nelle mischie nell'area emiliana, Raspadori (34') e Kvara (39') mancano il colpo. Il match nei piedi del Parma. In campo nove giocatori che hanno abbattuto il Milan. Il primo tiro pericoloso del Napoli lo scocca Kvara con Suzuki, il portiere giapponese, 1,90, che respinge (40').Dalla panchina guardano il match Lukaku, Neres e Rafa Marin. Nell'intervallo, Conte scuote la squadra. Il primo cambio Spinazzola per Olivera. Il Napoli sembra pi vivo e parte all'attacco. Ai bordi del campo si scalda Lukaku. Per Raspadori, centravanti di emergenza, un'altra partita di inutile sacrificio. Conclusione centrale di Kvara, parata (51'). Il Parma si raccoglie in difesa. Ancora un tiro di Kvara, violento, respinto da Suzuki (55'). Alta la sventola di Raspadori (56').Il Napoli produce il massimo sforzo. Pecchia sostituisce Bonny con Cancellieri e Kowalski con Almqvist (59'). Si agita Conte (ammonito). E' sempre Kvara a puntare la porta parmense: para Suzuki (60'). E boato del Maradona: entra Lukaku per Raspadori (62'). Il belga subito addosso a Suzuki, ma in offside. Il Napoli preme: traversa di Buongiorno (in fuorigioco?) su punizione di Kvara (66').Conte osa di pi (69'): Neres per Politano. Tridente di sogno: Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. Anche Pecchia inserice energie fresche (73'): Osorio per Balogh e Charpentier per Mihaila.Clamoroso. Suzuki a valanga su Neres fuori area (76'). Fuori il portiere giapponese al secondo. Parma in dieci nell'ultimo quarto d'ora. In porta il difensore Delprato. E Conte con Simeone per Mazzocchi (79') scatena il Napoli tutto all'attacco.L'arbitro consultando il Var annulla un calcio di rigore (89' Almqvist su Simeone), ma al secondo degli 11 minuti di recupero Lukaku aggancia di forza il pareggio, assist di Spinazzola.Comincia un'altra partita col Parma che fa fatica a contenere il Napoli che sfonda con Anguissa di testa (96') per il sorpasso, palla servitagli da Neres. In porta il difensore Delprato, portiere di emergenza, pu fare poco. E Meret salva la vittoria sulla conclusione di Almqvist (105').