Il canto dei cuori ribelli, di Thrity Umrigar

di Giovanna DArbitrio



I crescenti femmicidi destano angoscia e sdegno per la loro efferatezza e crudelt e, a quanto pare, purtroppo a nulla serve la Convenzione Istanbul del 2011 che condanna ogni forma di violenza sulle donne: 111 donne uccise in Italia nel 2023, diverse migliaia in tutto il mondo secondo un recente rapporto Onu In effetti le donne stanno vivendo sulla loro pelle una nuova Et dei Barbari anche nei cosiddetti paesi, dove spesso si sentono trattate come esseri umani di serie B, fino purtroppo ad arrivare alle ultime lettere dellalfabeto in tante parti del mondo in cui predominano arretratezza, ignoranza, maschilismo, pregiudizi. Molti sono i libri dedicati alla condizione femminile, tra questi uno dei pi recenti, di una scrittrice di successo, Thrity Umrigar. Il romanzo viene cos presentato dalla casa editrice Pienogiorno:Il racconto inizia mentre Smita si trova in vacanza alle Maldive e viene contattata da una collega, Shannon, corrispondente dallIndia, che le chiede di raggiungerla a Mumbai, poich ricoverata in ospedale per una frattura a unanca. Arrivata in India, Shannon le affida larticolo di cronaca che sta scrivendo sul caso di Meena, una giovane donna sfregiata dai fratelli ind per aver sposato un musulmano senza il loro consenso.Il libro in effetti ci racconta la storia di due donne, Smita e Meena, entrambe ribelli e coraggiose, anche se molto diverse luna dallaltra. Piena di dubbi e timori, Smita accetta lincarico anche se vorrebbe evitare il riaffiorare di tristi ricordi in India che con la sua famiglia aveva lasciato molti anni prima. In seguito, proprio seguendo il caso di Meena, riesce a superare le sue paure con laiuto e lamore di Mohan, un amico di Shannon. Convinta inizialmente di voler tornare alla sicurezza trovata negli Stati Uniti da bambina, alla fine sente un forte ed inevitabile richiamo alle origini indiane in un Paese che ha ancora molto da offrire nonostante i suoi aspetti contrastanti.Meena una donna di una forza sovrumana, pronta ad affrontare una morte orrenda nella lotta contro una societ arcaica, maschilista, divisa da conflitti religiosi, ignorante e crudele: inizia unazione legale contro i suoi fratelli, perder, verr uccisa brutalmente, ma fino alla fine continuer a sperare che il suo sacrificio possa servire a costruire un futuro migliore per sua figlia, la piccola Abru, un nome che dignificaCi sembra giusto ricordare due personaggi maschili altrettanto positivi: il marito musulmano, Abdul, che crede possibile una societ pi giusta, moderna, inclusiva, priva di pregiudizi, conflitti religiosi e privilegi; Mohan, un giovane che, pur se costretto a rivedere molte idee sul proprio Paese, non solo continuer ad amarlo, ma diventer per Smita un supporto nelle scelte pi significative della sua vita.Un libro senzaltro coinvolgente, con un ritmo narrativo incalzante per la tensione crescente che suscita nel lettore, sollecitando riflessioni su tanti temi, non solo sulla condizione femminile pi dura da sopportare in lontani paesi, ma anche sui valori universali di amicizia, buoni sentimenti, coraggio, dignit, onore, lealt, amore. Il romanzo, inoltre, mostra le mille facce dellIndia, un grande Paese, in cui purtroppo basta uscire dalle metropoli per ritrovarsi in piccoli villaggi in cui i capi impongono i loro diktat.Il libro ha ottenuto molti consensi e commenti positivi. Eccone alcuni:(The Boston Globe).Thrity Umrigar, nata in India, ha collaborato a lungo con il Washington Post, il Plain Dealer e le pagine culturali del Boston Globe. Insegna scrittura creativa e letteratura alla Case Western Reserve University. Tra i suoi libri ricordiamo: