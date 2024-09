Il Napoli Basket chiude la squadra con Dario Dreznjak

di Mario Triggiani



La S.S. Napoli Basket ha scelto anche il decimo giocatore che l'anno prossimo prender parte al campionato di Serie A con la canotta della squadra partenopea. Si tratta di Dario Dreznjak, ala grande classe 1998.Nato in Bosnia ma con passaporto croato, Dreznjak ha cominciato la sua carriera con l'HKK Siroki, con cui ha vinto due campionati bosniaci chiudendo la sua ultima stagione con 13.5 punti e 5.9 rimbalzi di media.Si trasferito poi in Croazia, allo Zadar, dove lo scorso anno ha conquistato il campionato e la coppa nazionale con medie di 12.7 punti e 3.7 rimbalzi.Dreznjak ha vestito anche la canotta della nazionale maggiore croata, prendendo parte alle qualificazioni per EuroBasket 2025 e per l'Olimpiade di Parigi.Il Responsabile dell'Area Tecnica del Napoli Basket, Pedro Llompart, presenta cos il nuovo acquisto:Anche Dreznjak soddisfatto dell'accordo raggiuntoSono felice ed emozionato di essere un nuovo giocatore del Napoli Basket e non vedo lora di iniziare questo viaggio, sono davvero grato di avere questa opportunit. Questo un nuovo ed entusiasmante capitolo della mia carriera e sono impaziente di contribuire al successo della squadra. Il Napoli Basket un club con tifosi appassionati e non vedo lora di giocare di fronte a loro. Sono pronto a dare il massimo, a lavorare sodo con i miei compagni di squadra e a portare orgoglio a questa incredibile citt.Sebbene l'arrivo di Dreznjak dovrebbe rappresentare la chiusura del roster del Napoli Basket per la prossima stagione, negli ultimi giorni si andata sviluppando un'ipotesi suggestiva. La societ partenopea starebbe infatti trattando con Dragan Bender, ala croata quarta scelta assoluta nel Draft NBA 2016.Il giocatore fermo da un anno e mezzo a causa di un infortunio ai legamenti che lo renderebbe indisponibile fino al prossimo mese di dicembre, ma un giocatore con il suo potenziale potrebbe rappresentare un'occasione irripetibile per il Napoli Basket, che si assicurerebbe per il girone di ritorno un cestista che solo qualche anno fa era considerato uno dei migliori giovani lunghi del panorama europeo.