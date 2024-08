Riflessioni sul libro: La maledizione della noce moscata

di Giovanna DArbitrio



Man mano che un essere umano procede nel suo percorso terreno compie una serie di azioni che generano reazioni e conseguenze nel suo habitat: limmagine classica del sasso che lanciato in uno stagno fa apparire cerchi sempre pi ampi sullacqua, sembra in questo caso un esempio appropriato e particolarmente calzante. Lo stesso si pu affermare per gli eventi storici che coinvolgono lumanit in generale, eventi in cui il principio causa-effetto domina sovrano. Su tutto ci ci fa riflettere Amitav Ghosh scrittore, giornalista e antropologo indiano, ha scritto vari libri sui danni arrecati dallUomo al pianeta Terra e su altri importanti temi di attualit, soffermandosi in particolare sul colonialismo del passato e del presente nel nuovo libro,(Ed. Neri Pozza).Ed ecco come viene descritto il testo:Come egli stesso ha affermato in unintervista, gli abitanti dellisole Banda allinizio del 1600 grazie alla pianta della noce moscata godevano di ricchezza e prosperit, ma poi il colonialismo caus il loro sterminio. Allo stesso modo oggi noi stiamo devastando il nostro meraviglioso pianeta, adottando un modello economico che ci porter tutti alla distruzione. Citando scrittori e filosofi provenienti da culture diverse ed epoche differenti, lautore piega come limperialismo coloniale abbia preceduto il capitalismo che solo un suo effetto. Secondo lui le odierne disuguaglianze, in particolare quelle geopolitiche, sono simili a quelle gi esistenti nel XVII secolo e momento chiave che segn linizio di tutto ci stato quello della conquista delle Americhe, con un uso impressionante della violenza che port alla soppressione di circa 90 milioni di persone.Anche il riscaldamento globale per Ghosh la conseguenza delluso degli stessi modelli del passato. Ad esempio, una caratteristica dominante del colonialismo si potrebbe chiamare: permettere alle malattie di fare strage o agli interventi sullambiente di provocare disastri. Parimenti i conquistadores diffusero malattie che sterminarono le civilt americane. E di carattere politico anche il potere sullenergia che divent il perno della geopolitica globale alla fine del XVIII secolo, quando i combustibili fossili per gli inglesi divennero essenziali per le loro strategie imperiali e, a differenza dellenergia dei mulini, essi potevano essere portati ovunque e controllati.I modelli usati in passato e indicati nel libro sono rintracciabili ancor oggi: la guerra Russia-Ucraina centrata sullenergia, evidenzia che lenergia stessa diventa unarma di guerra da entrambe le parti. Se le rinnovabili fossero in uso su larga scala, il gas russo e quello Usa conterebbero poco. Mentre in Occidente poi si crede che la riduzione delluso del carbonio necessiti di soluzioni tecniche, i paesi poveri non accettano lidea di far qualcosa in proposito, poich se i paesi occidentali sono diventati ricchi spadroneggiando, ora tocca a loro la soluzione del problema. LOccidente, dunque, dovr ridurre le emissioni cambiando stile di vita e se ci non accadr qui, non accadr da nessunaltra parte, per cui la devastazione del pianeta Terra sar inevitabile.Secondo Ghosh c una lezione che dobbiamo imparare da queste esperienze mondiali:(Da intervista su:, nato a Calcutta nel 1956.Si laureato e antropologia sociale e poi ha proseguito gli studi a Oxford. Ha insegnato scrittura creativa alla Columbia University di New York.Nel 2018 ha ricevuto in India limportante. Tra le sue opere principali ricordiamo:; i saggii romanzi