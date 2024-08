Riflessioni sul libro L’età fragile

di Giovanna D’Arbitrio

Vincitrice della LXVIII edizione delcon il libro(Ed. Einaudi), Donatella Di Pietrantonio, dopo la vittoria, ha dichiarato: “Prometto che userò la mia voce scritta e orale in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi mi ritrovo a verificare non più scontati”. E in effetti il libro è molto focalizzato sui problemi della condizione femminile e sul tema della fragilità. Il romanzo viene così presentato: “”.All'origine del romanzo c'è un episodio di cronaca che risale agli anni ‘90 accaduto in un paesino tra le montagne dell'Abruzzo quando un’orrenda violenza aveva coinvolto tre ragazze, ma poi il racconto assume significati via via sempre più ampi: c’ è l’incomunicabilità, ci sono i problemi psicologici difficili da superare, c’è la fragilità umana che investe diversi aspetti a seconda delle situazioni. L’età fragile in effetti può essere qualsiasi momento della vita, come si legge sulla quarta posteriore di copertina: “”.Fragili sono tutti gli abitanti di Dente del lupo dove Lucia è cresciuta serenamente insieme alla sua amica Doralice fino a quel giorno terribile in cui la loro giovinezza subisce un duro colpo. Ed è sempre un episodio violento che accomuna Amanda e Lucia: entrambe vivono una giovinezza spezzata. Per fortuna dai drammi possono anche scaturire ripartenze e nuove positive svolte: il ritorno a Dente del Lupo e la sua ricostruzione segnano l’inizio di una nuova vita. Senz’altro un romanzo che colpisce per contenuto e forma scorrevole ed essenziale, senza fronzoli., laureata in odontoiatria all'Università dell'Aquila, ha esercitato la professione di dentista pediatrica. Si dedica in seguito alla scrittura, esordendo con il romanzo(Elliot 2011, Premio Tropea). Per Einaudi ha pubblicato(2017), vincitore Premio Campiello 2017 e, con cui ha partecipato al Premio Strega 2014 e ha vinto il Premio Brancati. Sempre per Einaudi nel 2020 pubblicae nel 2023, vincitore del Premio Strega 2024 e del Premio Strega Giovani 2024