Napoli vede doppio

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 9.08.2024)

Si aperto il valzer dei centravanti, Alvarez all'Atletico Madrid e Omorodion al Chelsea. Rimane fermo Osimhen. Resta in lizza il Paris Saint Germain che per vuole ridurre le pretese di De Laurentiis (almeno cento milioni) e deve liberarsi di Kolo Muani preso l'anno scorso per 75 milioni.Il club francese punta a tenere sulla corda il Napoli per limare sempre pi il costo della cessione. Il trasferimento andando per le lunghe ritarda l'arrivo di Lukaku. Anche se di queste ore la forzatura del club che vuole Big Rom con o senza Osi. In citt si sogna il doppio nove (come Jepson-Vinicio che fall).Domani in Coppa Italia col Modena al Maradona il Napoli di Conte comincia la stagione con questo handicap. Probabilmente Raspadori sar nuovamente il centravanti di emergenza. Dalla partita di Coppa il Napoli dovr trarre il massimo risultato perch il lavoro di Conte prosegua al riparo da delusioni anticipate. La campagna-abbonamenti sta andando bene a conferma che i sostentori azzurri scommettono su Conte.La difesa sembra abbia raggiunto quel livello di affidabilit e sicurezza cercato da Conte come primo obiettivo del rilancio azzurro dopo il flop della scorsa stagione che ebbe il maggiore punto debole nell'assetto difensivo. Non solo l'arrivo di Buongiorno, autentico leader, e di Rafa Marin ha elevato la qualit del reparto, ma il lavoro di Conte con la novit della difesa a tre ha messo bene a punto la linea difensiva che pu diventare a cinque. In pi rientra Olivera rilanciato da Bielsa nella Coppa America.possibile che non solo nel debutto in Coppa Italia, ma anche nelle prime partite di campionato Conte debba schierare un Napoli che non sar quello definitivo quando andranno a segno gli acquisti di Gilmour, Brescianini e Neres, oltre naturalmente all'arrivo di Lukaku. Si tratta di calciatori che aumentano notevolmente la qualit del gruppo azzurro che Conte, con molto realismo, sta scremando di quegli elementi che hanno fallito nel campionato scorso. Comincia un'altra storia che, per le difficolt di un mercato bloccato, richiede pazienza e ottimismo.Il Napoli "" avr comunque il marchio Conte, sar cio una squadra aggressiva, pressing a tutto campo, recupero immediato della palla, difesa compatta col sostegno di tutta la squadra, nuove soluzioni offensive col 3-4-2-1. Lobotka ne sar ancora il faro, il giocatore essenziale, un play come difficile trovarne altri nel campionato italiano. Un altro punto di forza sar Kvaratskhelia che, portato dentro al campo, avr una visione migliore della porta.Conte dovr lavorare molto su Kvara per ridurne il gioco spesso da solista. Il georgiano dovr giocare pi con la squadra, non trattenere la palla nei furiosi corpo a corpo con gli avversari, che alla fine hanno la meglio, due e tre contro l'azzurro, ma darla sveltamente e riaverla oltre i difensori per concludere a rete. Questo esalterebe le sue qualit tecniche al di l della potenza fisica.Le gambe imballate dai durissimi allenamenti fra Dimaro e Castel di Sangro hanno offuscato, nell'ultima amichevole contro il Girona, la manovra offensiva del Napoli riducendo i movimenti che Conte vuole. saltato ogni automatismo fra i due dietro la prima punta e gli esterni di centrocampo. La corsa diventata pesante e la mancanza della lucidit necessaria hanno danneggiato, tra l'altro, la prestazione di Raspadori, lasciato in balia di se stesso, anche se Conte pensa ad un altro ruolo per il ragazzo emiliano, non da prima punta.