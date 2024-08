Napoli Basket, che colpo! Arriva Kevin Pangos

di Mario Triggiani



Colpo di mercato per il Napoli Basket, che ha comunicato di aver sottoscritto un accordo annuale con il play canadese con passaporto sloveno Kevin Pangos. Nato in Ontario nel 1993, Pangos ha frequentato per quattro anni l'Universit di Gonzaga, venendo sempre eletto nel miglior quintetto della Conference universitaria e ricevendo il premio di miglior giocatore nel 2015, dopo una stagione chiusa a 11.6 punti e 4.8 assist di media.La carriera europea di Pangos inizia in Spagna a Gran Canaria, con la cui canotta ha raggiunto la semifinale di Eurocup. Si trasferisce poi in Lituania per giocare con lo Zalgiris Kaunas, vincendo due campionati e due coppe nazionali ed esordendo in Eurolega.Dopo due anni al Barcellona, con cui ha vinto una Coppa del Re, Pangos andato in Russia per giocare con lo Zenit di San Pietroburgo, venendo eletto nel 2021 nel primo quintetto di Eurolega, a coronamento di una stagione con medie di 13.5 punti e 6.6 assist nella massima competizione continentale.Pangos ha provato poi l'avventura in NBA con la canotta dei Cleveland Cavaliers, ma dopo 24 gare ha scelto di tornare in Europa e di debuttare in Italia accordandosi con Milano. Dopo due stagioni difficili con l'Olimpia, Pangos si trasferito a Valencia, dove ha chiuso la scorsa stagione a 3.9 punti e 2.8 assist.Dopo aver fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili, Pangos ha esordito nella Nazionale Canadese prendendo anche parte al Mondiale 2019.Il Responsabile dell'Area Tecnica, Pedro Llompart, certo della scelta di Pangos:Anche il nuovo acquisto contento dell'accordo raggiunto:L'arrivo di un giocatore con il curriculum come quello di Pangos certamente un'ottima notizia per la tifoseria partenopea. Nonostante gli ultimi anni in calo, il play canadese rappresenta un innesto di qualit per la squadra di Milicic ed anche Napoli potrebbe rappresentare un importante trampolino per il rilancio della carriera di Pangos tra i grandi d'Europa, dove si era insediato stabilmente fino a pochi anni fa.