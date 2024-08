Arriva Jordan Hall, un esordiente per il Napoli Basket

di Mario Triggiani



Continua senza sosta il mercato del Napoli Basket, che ha annunciato di aver sottoscritto un accordo biennale con l'atleta statunitense Jordan Hall.L'ala classe 2002 ha giocato due anni al college con i Saint Josephs Hawks tra il 2020 ed il 2022, con medie di 14.1 punti, 6.7 rimbalzi e 5.8 assist.Dopo non essere stato scelto da nessuna squadra NBA al Draft del 2022, Hall riuscito a trovare comunque un ingaggio nella lega americana con i San Antonio Spurs, con cui ha giocato 9 partite passando molto tempo nella squadra di sviluppo, gli Austin Spurs.Lo scorso anno ha giocato nuovamente nella lega di sviluppo americana con i Long Island Nets, quindi Napoli rappresenta la prima esperienza europea per Jordan Hall.Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva del Napoli Basket, presenta cos il nuovo acquisto: Jordan un giocatore polivalente, con una taglia fisica importante ed in possesso di talento tecnico. un'ala piccola che pu anche portare palla. Un atleta moderno che arriva a Napoli per fare la sua prima esperienza in Europa, senza dubbio un giocatore che potr crescere molto durante la stagione.Jordan Hall sembra al settimo cielo per questa nuova avventura: Sono davvero felice di far parte di questa grande squadra, e sono super entusiasta di mettermi al lavoro.Con l'arrivo di Hall mancano solo due pedine per lo scacchiere di Milicic, chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere la scorsa stagione, culminata con la vittoria della Coppa Italia.La vittoria di Torino dello scorso 18 febbraio ha regalato al Napoli Basket l'accesso alla Supercoppa Italiana, in programma il prossimo settembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Napoli affronter la Virtus Bologna nella semifinale di sabato 21 settembre alle 20:45.