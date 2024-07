Il ritorno di Kevin Costner con Horizon: an American Saga: Capitolo 1

Kevin Costner, ritornato al grande successo di pubblico come produttore e interprete della iconica serie Yellowstone, di recente ha presentato a Cannes HORIZON (fuori concorso), un film fiume diviso in varie parti che Costner non solo ha diretto e recitato, ma anche prodotto di tasca sua. Il suo interesse per il West gi lo aveva evidenziato nel 1991 quando gli venne assegnata lOscar per miglior regista esordiente del film Balla coi lupi che ottenne anche l'Oscar per miglior film e altre cinque statuette. Il primo capitolo di Horizon, di 180 minuti, ci porta nel Montana del 1859, due anni prima della guerra civile, quando carovane di coloni in cerca di nuove terre sinstallano lungo il fiume coi loro carri: la prima migrazione con i primi scontri tra coloni e trib native. Gli Apache cercano di scacciare i bianchi dalle loro terre e ovviamente i sanguinosi scontri causano molte vittime.Tanti i personaggi: una donna con il suo bambino vorrebbe allontanarsi da un marito violento, una prostituta cerca di cambiare vita e un vecchio cowboy rimane coinvolto in tutto questo, mentre una carovana parte dal Wyoming e si prepara ad affrontare ogni genere di avversit.Insomma, una sorta di colossal paragonabile a La Conquista del West del 1962 o ai film diin cuierano gli interpreti preteriti, senza tuttavia dimenticare il revisionismo storico nel ricordare crimini e ingiustizie contro i nativi. Coautore assieme adella sceneggiatura, Costner ci fa respirare laria dei vecchi western tra indiani, contadini, cowboys, delinquenti, prostitute, soldati e quantaltro.I dialoghi sono forse un po' troppo lunghi e verbosi, ma davvero spettacolari i paesaggi che la fotografia disa come valorizzare.Il cast include molti interpreti tr a i quali ricordiamo lo stessoe tanti altri.La saga dovrebbe includere 4 parti almeno secondo un progetto iniziale. Kevin Costner lo definisce "il film che ha sempre sognato di girare, anche se, secondo lui, difficile scrivere un buon western:, ha detto Kevin Costner al Festival di Cannes-i.Ecco il trailer del film: