L'azzurro era scritto nel destino di Antonio (-2)

di Mimmo Carratelli



E Antonio che era stato sempre primo nelle corse campestri primeggi anche nel gioco del pallone perch aveva gambe veloci e un carattere guerresco, e il Signore disse a Oronzo stai attento al primo figlio di Cosimo e Ada perch ha un carattere guerresco e fa a botte con gli altri ragazzi, ha coraggio ma fa a botte e le prende, e fu in quel tempo che Antonio si rivel guerriero nel cuore e nei piedi, e un giorno si mise alla guida di una Porsche senza avere la patente, e il Signore ripet a Oronzo stiamo attenti al primo figlio di Cosimo e Ada e fratello di Gianluca e Daniele.E il Signore sorrise quando Antonio vide la figlia dei vicini di casa, e lei si chiamava Elisabetta, e Antonio se ne innamor, e il Signore approv quellamore sincero e fece incontrare Antonio ed Elisabetta in un bar del corso Vinzaglio, cos si conobbero, e il Signore predispose che Antonio prendesse il diploma di ragioniere e avesse una vita vera nel pallone perch potesse mettere su famiglia com nei disegni del Signore.E il Signore tracci il solco della vita di Antonio nel pallone perch Antonio lo difendesse con laratro dei piedi guerreschi, e venne il giorno in cui Antonio si trasfer dalla Juventina nella squadra del Lecce per otto palloni e 200mila lire, e tre palloni erano sgonfi perch il calcio dei grandi aveva le sue furbizie e i suoi tranelli, e Antonio aveva tredici anni e andava pazzo per le Big Badol, il chewing-gum che faceva i pallonicini, e per le pastiglie Valda che gliele regalava il nonno.E il Signore mand il quinto segno del futuro napoletano del figlio di Cosimo e Ada quando sul pullman delle trasferte del Lecce i compagni di Antonio facevano girare le cassette con le canzoni di Carmelo Zappulla, Gigi Finizio e Nino D'Angelo, voci di Napoli.E il sesto segno fu una domenica di novembre, correva l'anno 1989, e in quel tempo Antonio aveva ventanni, e il Signore lo port a giocare a Napoli contro il Napoli di Maradona, e guid Antonio verso la porta di Giuliani e gli fece toccare al volo il pallone crossato da Pasculli sgusciando tra i difensori Bigliardi e Baroni per la prima gloria nella serie A, un gol di piede sinistro, pi amato da Satana, ma fu il Signore a predisporre la prodezza, e questo successe a Napoli e fu il sesto segno del Signore per la vita napoletana futura di Antonio figlio di Cosimo e Ada e fratello di Gianluca Daniele.A quei tempi il Signore aveva dato al Sud sole e bellezza e al Nord la nebbia e i soldi, e cos il Signore invent la questione meridionale, e il Signore dispose che quelli del Nord scendessero al Sud per prendersi il sole e quelli del Sud salissero al Nord per prendersi un lavoro, e questo avvenne anche nel gioco del pallone che era molto romantico al Sud e ricco di soldi al Nord. E il Signore invent i treni della speranza e le valigie di cartone e quelli del Sud andarono a fare i muratori, i carpentieri, gli idraulici, i barbieri e i meccanici al Nord e gli ambidestri partirono col pallone di cartone.E a Torino viveva la Vecchia Signora che divent la madre adottiva dei calciatori che salivano dal Sud, e la Signora vestiva di bianco in onore al Sestriere e di nero in omaggio agli scialli neri delle donne del Sud alle quali sottraeva i migliori ambidestri. E dal Sud salirono a Torino i meridionali Pietro Anastasi di Catania, Giuseppe Furino di Palermo, Antonello Cuccureddu di Alghero, Claudio Gentile di Tripoli, Franco Causio di Lecce, e quando Antonio Conte sal a Torino, da Torino scesero a Lecce sette miliardi di lire, e il figlio di Cosimo e Ada e fratello di Gianluca e Daniele ebbe la sua vita torinese tra il quartiere Vallette con lo Stadio delle Alpi e Vinovo per laria buona degli allenamenti.E Satana si travest da zingara per le strade di Torino e sottrasse ad Antonio 50mila lire con un lesto gioco di mani, e il Signore affid Antonio alla famiglia di immigrati calabresi, che fu la famiglia di Pino e Anna Ferr, perch proteggesse il timido ragazzo meridionale nella citt di Satana.E Antonio visse tredici anni a Torino e port nella Juve degli Agnelli il suo cuore di leone, e fu accolto dal pio Giovanni Trapattoni con lacqua benedetta in un ampolla e il rosario tra le mani, in segno di pace per fare la guerra nella Juve. E alla Juve Antonio conobbe Roberto Baggio, Schillaci, Tacconi e l'immenso Julio Cesar, e Antonio correva pi di tutti costoro messi insieme. E poi conobbe Luca Vialli e il cuore allegro di Vialli, Zidane e la classe pura di Zidane, Pippo Inzaghi che era il gatto bianconero delle aree di rigore, e Nedved e tutto il biondo di Nedved, e poi arriv un giovane timido, veneto di Conegliano, che divenne Alessandro Del Piero, ricamatore di gol negli angoli delle porte, e quando Del Piero divenne Del Piero tolse ad Antonio la fascia di capitano, la fascia di mille corse e mille fatiche, e Antonio conobbe l'ingratitudine del tempo e le fasce che cambiano di braccio.E negli anni successivi arriv alla Juventus Marcello Lippi, della peccaminosa riviera di Viareggio, e fu il settimo segno del Signore per il futuro napoletano da adulto di Antonio Conte perch Marcello Lippi giunse a Torino da Napoli e da Napoli port a Torino il napoletano Ciro Ferrara. E Marcello Lippi mand Antonio ramingo per tutto il centrocampo, e Antonio non grad, e il cielo sopra Torino si oscur, e si oscurarono i muri dello spogliatoio juventino, e corsero parole pesanti.E arriv Carlo Ancelotti con la grande faccia emiliana del saggio dei campi e del buon vivere, e Antonio ritrov la pace dei sensi tattici e il ruolo di primogenito del centrocampo. E Antonio non ebbe altri tormenti quando torn Marcello Lippi, ed era ormai a fine carriera sotto la gloria di dodici trofei, tra i quali cinque scudetti, dopo avere dato tutto se stesso, il cuore, i polmoni, i garretti, un crociato anteriore sinistro e gli acciacchi dei trentanni, e quando ne ebbe trentacinque gioc gli spiccioli di unultima partita a Milano che cera ancora il pibe di Nard Fabrizio Miccoli nella Juventus e Marco Di Vaio segn un gol inutile allInter.E il Signore indic ad Antonio la strada dellinsegnamento del pallone perch fosse levangelista dellarea di rigore, il precettore del centrocampo e il predicatore dellattacco, e Antonio spos Elisabetta, la figlia dei vicini di casa, ed ebbe Vittoria, la figlia da tre punti, e principiando la calvizie il Signore gli dette un caschetto di capelli, e Antonio ringrazi il Signore e disse il look importante, viviamo in una societ dellimmagine, sono stato mezzo pelato, tutto pelato, e adesso ho i miei capelli nuovi con i quali convivo benissimo, e il Signore apprezz la sincerit alopecica e il gradimento cosmetico di Antonio perch Antonio, perdendo i capelli a chiazze, come succede al pelo delle volpi, fu un uomo autentico dai piedi guerreschi sino alla cima dei nuovi capelli.E quando alla Juventus il goriziano Fabio Capello, con la mascella quadrata di Charles Bronzon del Friuli, escluse Antonio dal magistero bianconero, il Signore allontan Antonio da Torino e lo mise alla prova a Siena, ad Arezzo, a Bari e a Bergamo prima di riportarlo di l del Po e tra gli alberi bianconeri.E i geografi di vicoli e piazze narrano di Arezzo e della Piazza Grande di Arezzo dove le quattro contrade della citt si sfidano a cavallo, e questa detta la Giostra del Saracino, e il Signore diresse Antonio Conte nella Piazza Grande di Arezzo perch dalla furiosa Giostra del Saracino prendesse l'idea di una furiosa giostra del gol.E questo avvenne ad Arezzo quando Antonio schier esterni molto alti, rapidi, bravi nell'uno contro uno, due centrocampisti, quattro attaccanti sempre in movimento e quattro difensori bloccati, e l'Arezzo attaccava in sei e difendeva in sei, ed era l'anno 2006, e Antonio rivel al mondo il suo 4-2-4. E i brasiliani di Rio de Janeiro, ai piedi del Corcovado, videro sulla cima il Cristo che apr le braccia e a tutti sembr che dicesse ma questo il Brasile di Vicente Feola, il 4-2-4 del Brasile in Svezia cinquant'anni fa. E allora Antonio Conte disse ma c'erano Did, Vav e Pel in quel Brasile ed agghiacciante che io faccio il 4-2-4 ad Arezzo con Floro Flores, Andrea Ranocchia, Goretti, Martinetti e compagnia, e il Signore perdon ad Antonio il peccato di superbia perch Egli aveva indicato ad Antonio la Giostra del Saracino. E a Bari si narra di due eventi straordinari, e il primo evento fu di sessantadue marinai che andarono nellAsia minore e portarono a Bari le ossa di san Nicola, che era un santo odoroso, e il secondo evento fu quando il Signore port Antonio Conte sulla panchina della Bari, cos nomata per suggestione di donna, e tutti dissero arrivato luomo del Signore.E il Signore mand altri due segni del futuro napoletano del primogenito di Cosimo e Ada. E l'ottavo segno fu Massimo Rastelli che chiam Antonio per invitarlo ad allenare il Sorrento, ma Antonio disse di no. E il nono segno fu che il Signore mise accanto ad Antonio un napoletano di nobile cuore e arte sperimentata nella preparazione delle squadre, e l'uomo era Gian Piero Ventrone che aveva un nobile viso affilato, un naso dritto e aggraziato, i capelli folti e alti, e Antonio lo aveva conosciuto alla Juve, e ora il Signore port Gian Piero Ventrone a Bari perch preparasse la squadra pugliese allenata da Antonio, e nacque un'amicizia profonda.E in quel tempo di Bari, il primogenito di Cosimo e Ada ebbe una casa sul mare adriatico, a Palese, fuori citt, e continu a giocare senza Did, Vav e Pel, ma con il congolese Kamata, il brasiliano Barreto, il ghanese Edusei e Davide Lanzafame torinese di fisico robusto afferm la primogenitura italiana del 4-2-4. E gli scribi annotarono che, a Pisa, anche lo scapellato Antonio Toma, leccese di Maglie, e il genovese Giampiero Ventura, allenatore di mare, giocavano con lo stesso modulo, e allora il Cristo del Corcovado rimase con le braccia spalancate per sempre.E il Signore port Antonio figlio di Cosimo e Ada e fratello di Gianluca e Daniele nella citt di Bergamo e nella citt di Bergamo il Signore mand ripetuti segni del futuro napoletano di Antonio in et adulta. E a Bergamo accadde che l'Atalanta allenata da Antonio perdesse sul proprio campo contro il Napoli di Mazzarri, decimo segno del Signore, a cominciare dal settimo minuto quando Fabio Quagliarella di Castellamare di Stabia, undicesimo segno del Signore, si invent uno dei suoi personalissimi tiri da trenta metri che sbalord il portiere atalantino Ferdinando Coppola, napoletano, dodicesimo segno del Signore.E il giorno seguente, Antonio si dimise dall'Atalanta e il Signore approv e per ricompensa il Signore stabil che Fabio Quagliarella, dopo avere punito Antonio a Bergamo, andasse alla Juventus quando sarebbe stato il tempo per mettere a disposizione di Antonio i suoi personalissimi tiri.E il Signore port il primogenito di Cosimo e Ada a Siena perch Antonio vi raccogliesse l'immediato trionfo del ritorno della squadra toscana in serie A con i gol del palermitano Emanuele Calai, che era stato nel Napoli, tredicesimo segno del Signore sul futuro napoletano di Antonio, e Oronzo disse al Signore, mio Signore, Antonio non contento, vince ma non contento e ha detto se entro breve tempo non riesco ad allenare una grande squadra meglio smettere.E il Signore disse calma Oronzo, una frase fatta degli umani. E Oronzo protettore dei leccesi ripet Antonio non contento, e il Signore chiese quali squadre ha allenato il figlio di Cosimo e Ada, e Oronzo rispose Arezzo, Bari, Atalanta, Siena. E il Signore osserv non sono grandi squadre a predispose il ritorno di Antonio alla Juventus dov'era stato giocatore per tredici anni, e Antonio torn alla Juventus sette anni dopo che se n'era andato smettendo di giocare.Era maggio e Antonio in jeans, camicia e maglione sal alla villa sulla collina torinese di Andrea Agnelli, figlio di Umberto e Allegra e cugino di John e Lapo, presidente della Juventus a 34 anni, e Antonio ne aveva 41, e il Signore disse ecco due leoni e sugger ad Antonio un discorso appassionato di tre ore che travolse il figlio di Umberto e Allegra, questa Juve gioca da provinciale, regala met campo agli avversari, non pi la Juve, ci vogliono giocatori che abbiano fame di vittorie, e altro disse Antonio, dobbiamo introdurre una nuova idea di calcio, tutti attaccano e tutti difendono, come il Barcellona. E il figlio di Umberto e Allegra corse dalla moglie Emma, madre di Baya e Giacomo, e a lei disse ho trovato l'allenatore.In quel tempo la Signora di Torino giaceva affranta al settimo posto e da otto anni non vedeva la luce dello scudetto, e Antonio ne scosse la juventinit sopita, lavoro, fatica, orgoglio, in campo squadra tosta e irriducibile, e seppe parlare a Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, trasformandoli nei bastioni di una difesa turrita, e arriv Pirlo, e arriv il cileno Vidal, e c'erano Del Piero e MarchisiE Antonio rinunci allo spettacolo del 4-2-4 e lo sostitu col robusto e arcigno 3-5-2. E il Signore mand ad Antonio il quattordicesimo segnale del suo futuro napoletano opponendogli proprio il Napoli in una eroica partita nel golfo che la Juventus di Antonio recuper da 0-2 a 3-3 lanciandosi alla conquista dello scudetto che Antonio riport sulle maglie della Juve al primo anno da allenatore sulla panchina del suo cuore bianconero.E negli anni successivi arrivarono Pogba e poi Carlitos Tevez, e Antonio vinse altri due scudetti, e il secondo lo vinse duellando col Napoli di Mazzarri, e il terzo respingendo il Napoli di Benitez, e furono gli ultimi due segni che il Signore mand ad Antonio sul suo futuro nella citt vita da vita mia che si sarebbe compiuto nel tempo esatto di dieci anni dopo.E presto venne il tempo che Satana cre in Antonio una intima scontentezza accrescendogli il desiderio di entrare nei ristoranti dell'Europa da cento euro, e Antonio aveva solo dieci euro, e questo accadeva alla Juventus per la modesta disponibilit del casato bianconero che veniva pertanto escluso dai ristoranti dell'Europa, e Antonio istigato da Satana si disse insoddisfatto dei dieci euro di Andrea Agnelli e un luned mattina di maggio lasci a Massimiliano Allegri la ricchezza di tre anni e tre scudetti da perpetuare, e Allegri li perpetu per cinque anni.E il Signore prima disapprov la rivolta di Antonio e poi, poich era stata opera di Satana, perdon Antonio e lo condusse a Chelsea che era il quartiere pi esclusivo di Londra, dove cinquant'anni prima Mary Quant, figlia di gallesi, aveva inventato la minigonna, e ora il russo Roman Abramovic nato nella citt di Seratov, sulle rive del Volga, con cittadinanze russa, israeliana, portoghese, lituana, e 113 uomo pi ricco della Terra, era il padrone della squadra del quartiere che Antonio, con Marcos Alonso, Fabregas, John Terry e Hazard, guid alla conquista del campionato inglese. E ancora Satana si present e cre dissapori fra Antonio e Marina Granovskaia, russa di avvenenza e potenza, amministratrice del Chelsea, e Antonio venne esonerato con un carico di 31 milioni di euro da portarsi in Italia.E il Signore benedisse il primogenito di Cosimo e Ada perch era diventato l'allenatore pi vincente e pi ricco d'Occidente, e condusse Antonio dai cinesi di Milano, e dal cinese Steven Zhang presidente dell'Inter, e disse Antonio vinci ancora e Antonio vinse con 24 gol di Romelu Lukako e 17 di Lautaro Martinez, e subito dopo lasci la squadra milanese campione d'Italia portando a casa sette milioni di euro, e fu un'altra uscita consensuale di quelle che a quei tempi arricchirono la vita di Antonio.E il Signore lo riport a Londra e gli indic una squadra di un borgo di Londra, e questa squadra era il Tottenham, e il Tottenham era una delle tredici squadre di Londra, e ci giocava Harry Kane a 28 anni, ma era il sudcoreano Son Heung-min a fare pi gol, e per intervenne Satana e i pianeti non si allinearono, e poi Satana colp Antonio alla cistifellea, e Antonio dovette correre a Torino per farsi operare, e ci fu poco Tottenham nella vita del primogenito di Cosimo e Ada, e Antonio lasci il Tottenham applaudito dai giocatori e con cinque milioni consensuali di euro.E cos matur il destino napoletano di Antonio come il Signore gli aveva indicato con sedici precisi segni del destino, e il Signore invi l'Angelo del Signore ad Aurelio figlio di Luigi, nipote di Dino, marito di Jacqueline e padre di Luigi, Valentina ed Edoardo perch si ridestasse dal torpore di un anno senza gloria e affidasse la rinascita della squadra azzurra al primogenito di Cosimo e Ada, e Aurelio ubbid e attrasse Antonio a Castelvolturno, come aveva stabilito il Signore, e Antonio disse sia fatta la volont del Signore, e all'et di 55 anni ricominci la sua vita agghiacciante, e la citt di Napoli fece festa. Cos per Antonio Conte le vie del Signore sono finite a Napoli.