Kai BIRD - Martin J. SHERWIN

di Luigi Alviggi



Questo libro vincitore del Premio Pulitzer nel 2006 - nelledizione americana, porta anche il sottotitolomentre in quella italiana rimasto soltanto. Robert Oppenheimer, uomo di straordinarie intelligenza e capacit, nacque nel 1904 a New York in una famiglia di ebrei tedeschi immigrati: gli amici lo chiameranno. Il padre Julius venne chiamato dalla Germania per lavorare in unazienda di parenti, di cui poi diverr socio arricchendosi. Dal 45 Oppie sar chiamato padre della bomba atomica per essere riuscito ad applicare nel campo bellico la sovrumana (!) equazione di Albert Einstein che scopr un rapporto impensabile tra massa ed energia da essa estraibile.Robert studi la fisica quantistica in Germania negli anni 20 e, quasi insieme, si laureer a Harvard in fisica. Ricevuta una cattedra dal rettore di Fisica Teorica (Max Born), muover a Gottinga in Sassonia. Nel 27 torner in America assunto al Caltech di Pasadena (vicino lamato New Mexico), eccellendovi nei corsi di Fisica Teorica. Proprio nel New Mexico nel 47 comprer un grosso ranch, sfogo per la sua vita solitaria e per lamato cavalcare in piena libert.Oppie pagher a carissimo prezzo divenuto celebre - i contatti giovanili con gruppi filocomunisti, mai per iscrivendosi al partito n svolgendovi alcuna attivit collaterale. Il fratello Frank vi si iscriver. Emerger in seguito solo un appoggio ideologico su obiettivi inalienabili per il popolo, certo anche in opposizione con i folli anni nazisti della Germania al tempo. Nel 54 subir in merito un lungo processo. LFBI gi attivo in danno molto prima della messa in stato di accusa registrer solo discorsi con soggetti che avrebbero poi interpretato a modo proprio le parole del fisico. Robert ammirava Franklin Roosevelt - Presidente USA dal 33 al 45 - e ne approvava il New Deal, piano sociale per risollevare la nazione dalla gravissima depressione seguita al crollo di Wall Street nel 29. Oppie fu dunque solo un sostenitore della lotta contro il nazifascismo destabilizzante lEuropa (Germania, Italia e Spagna in primis). Singolare lapertura su di lui di un dossier nel 41 da parte dellFBI che mai riusc a stabilire se fosse stato o meno membro del Partito Comunista. Solo in seguito si chiarirono le vere ragioni dellinfame processo che lo stronc nel profondo! - portato innanzi da suoi nemici menzogneri:La scintilla scoppier appunto nel 49 dallopposizione allo sviluppo della bomba H voluta da Edward Teller,molto pi potente di quello atomico! Quasi certo che fu questo il motivo per cui non ottenne il Nobel, pur essendo un modello esemplare di scienziato al servizio della nazione. Nel 54, col Presidente Eisenhower divenne un! per la sicurezza nazionale, subendo appunto il processo che ne debilit la tempra e lo rese vittima principale dellanticomunismo.Dopo Pearl Harbor (7.12.41), il governo USA decise di affrettarsi nello sviluppo di unarma potente, gi ipotizzata dagli scienziati del settore, in un laboratorio dove tutti lavorassero prima che essa potesse essere ottenuta dai nazisti. Nel 42 a Robert fu affidata la direzione tecnica del PROGETTO MANHATTAN, il gigantesco, costosissimo e complicato iter per creare la prima bomba atomica, e tutto questo anticipando i tedeschi lavoranti allo stesso scopo sotto la direzione di Werner Heisenberg (1901 1976, Premio Nobel per la fisica nel 32). Primo problema fu individuare i migliori cervelli nel campo e convincerli a trasferirsi in un luogo segreto e remoto. Sar Oppie luomo che si imporr per limmane lavoro di progettazione e guida nella selva di straordinari cervelli raccolti nel 4243 per ottenere il risultato. La gigantesca industria di Los Alamos, dopo le difficolt costruttive per laboratori, locali comuni, alloggi e quantaltro, cominci a essere operativa nel marzo 43 con una spesa iniziale di molti milioni di dollari. Verr chiamata La Collina. Gi un anno dopo le persone coinvolte nel progetto erano circa 4.000. Nel 45 cerano 6.000 tecnici e pi di 300 edifici per usi vari. Il comando affidatogli trasform Oppenheimer in una persona diversa, pi determinata e meno dialettica, chiarendogli le idee e il modo di fare in maniera adatta alla complessit dei nuovi compiti e al dialogo con i tanti scienziati impegnati in un lavoro veloce e ininterrotto. Una rigida efficienza militare dovette adottarsi per sviluppare velocemente le ricerche. Dissero poi di Oppie:Anche durante la direzione scientifica del Manhattan ininterrotte furono le incursioni con microspie e altro contro di lui: in ufficio, in casa, e controllati posta e telefono. Con la nomina inizi nel controspionaggio USA la convinzione che Robert fosse una spia disposta a confidare allURSS le conoscenze acquisite in virt del ruolo. Una spia al vertice del progetto, assurdo ancor oggi ma realmente accaduto! Un dato di fatto che molti scienziati, nel passato iscritti al partito comunista, lavorarono al progetto e - col senno di poi - possiamo oggi affermare che nessuna fuga di dati o di risultati usc mai da tutto quanto si faceva a Los Alamos!USA e URSS, tra laltro, erano anche alleati contro il nazismo!Obiettivo del Progetto fu ottenere una bomba utilizzabile militarmente nella quale la potenza si sviluppasse da una reazione a catena provocata in materiali pesanti (uranio o plutonio), noti per essere capaci di attuare la frantumazione del nucleo con un enorme sviluppo denergia esterna (bombe a fissione). Dai calcoli progettuali emergeva che lesplosione con letali conseguenze per tutto quanto intorno (uomini ed edifici) raggiungeva facilmente la potenza di 20.000 (!) tonnellate di tritolo ma tale numero crebbe di oltre 10 volte in tempo breve. Difficolt maggiore fu che il metallo di base andava(cio aumentato il numero di neutroni presenti nel singolo atomo, processo non facile) per renderlo pi. L IAEA (Agenzia Internazionale per lEnergia Atomica) controlla ancor oggi la produzione di uranio arricchito nel mondo per contenere la proliferazione nucleare in paesiLa paura maggiore serpeggiante nello sviluppo fu che la reazione a catena scatenata sfuggisse in qualche modo ai controlli limitanti e, sviluppandosi oltre il previsto, potesse distruggere lINTERA TERRA!!! Tutto si svolgeva a Los Alamos sotto stretto controllo militare: il Generale Groves era a capo dellinsieme. Anche Oppenheimer, prima di essere fatto direttore tecnico, divenne colonnello dellesercito. In effetti il colonnello Pash comandante dei servizi segreti nel campo e Oppie non si capirono mai perch troppo diversi. Il primo convinto che il secondo passasse informazioni a funzionari sovietici in America. Gli rimproverava di non fare i nomi di quelli sospettati - a giudizio di Oppie innocenti totali per poterli indagare coi propri metodi.Il 30 aprile 45 Hitler si suicid, otto giorni dopo la Germania si arrese. Quando Emilio Segr lo seppe, la prima reazione fu:. Come quasi tutti a Los Alamos, Segr pensava la disfatta di Hitler unico motivo a giustificare la costruzione dell', scrisse nelle sue memorie. Ma tutto prosegu con la stessa lena! Il primo test della bomba atomica fu effettuato luned 16.7.1945 a(Viaggio del Morto), un centinaio di km da Los Alamos. Oppenheimer chiam il luogo del testDopo lo sgancio sul Giappone a inizio agosto, gli scienziati videro lo scempio delle due bombe e rimorso e rabbia si diffusero: il mondo non sarebbe pi stato quello di prima! La maggioranza degli scienziati del Manhattan da quella data in avanti si adoperarono perch non venissero pi impiegate armi tanto devastanti. Edward Teller (Budapest, 1908 USA, 2003), fisico nucleare oppositore di Oppie, inizi invece a lavorare su unarma ancor pi devastante, la bomba a idrogeno, e di essa diventer. Robert invitato a unirsi al progetto si rifiut come Enrico Fermi. La prima bomba H esplose l1.11.1952 nellatollo Enewetak (USA) in Oceania.Robert si dimetter da Direttore di Los Alamos nellottobre 45, ma gi nel novembre Hoover, capo FBI, anim i sospetti di comunismo e inizi ad addensare la tempesta che lavrebbe travolto nel 54. Nei successivi otto anni lFBI produsse una mole impressionante di carte sul povero Oppie, martire vessato da fantasie infondate! Hoover arriv a pensare che volesse trasferirsi in URSS, fissazione terribile che faceva di un uomo intelligente un fantoccio senzanima Toni molto drammatici e vergognosi i dettagli subiti nellinquisizione svolta sul grande fisico che aveva portato al successo TOTALE licarico affidatogli, non senza sforzi sovrumani!Oppie nel 47 divenne direttore dellInstitute for Advanced Study di Princeton e rest in carica fino al 66. Dal 47 al 52 guid la General Advisory Committee della Commissione per lEnergia Atomica, spendendosi perch si arrivasse a unintesa mondiale per la non proliferazione delle armi nucleari. Nella commemorazione postuma allUniversit di Princeton, le centinaia di presenti - premi Nobel, scienziati, autorit, politici, amici, collaboratori, dipendenti - erano afflitti:Nel 2023 esce il film Oppenheimer (durata 3 ore) scritto diretto e coprodotto da Christofer Nolan (Londra, 1970) - che ha incassato quasi un miliardo di dollari negli USA e altissime cifre ai botteghini stranieri. Ha ricevuto ben sette Premi Oscar, oltre a tantissimi altri premi, rivelandosi un successo di portata mondiale. Cillian Murphy Robert e Emily Blunt la moglie Katherine. Basato sulla biografia sopra esposta stato inserito tra i dieci miglior film dellanno.Dico subito che la visione del film mi ha stupefatto e aggiungo subito senza veli: troppa carne al fuoco!C sicuramente materiale per due film centrati in epoche diverse! La meraviglia dipende dal come questo film abbia potuto incassare tanto con un numero straordinario di spettatori Lo scorrere delle immagini frammentato nel decorso storico (avanti e indietro) e farcito di dettagli specialistici, per nulla comprensibili da un uditorio generico. Caotico nel numero elevato di personaggi (diversi solo abbozzati), per successione delle sequenze (non storicamente elencate), nelle diversioni tra situazioni personali e di lavoro. Un minestrone complesso che segue s lo svolgimento storico ma mi appare di lacunosa portata per il semplice spettatore, digiuno di conoscenze specialistiche. Fatti privati e pubblici mescolati senza il supporto di solidi riferimenti temporali Il segreto forse per chi guarda labbandonarsi alla sequenza delle immagini, certo incisive, e illuminanti a tratti i vari punti di vicende molto complesse.Direi un obiettivo conseguito s ma senza curarsi molto dei danni collaterali: davvero oggi i grandi successi si agganciano a fattori imperscrutabili a priori Possiamo concludere (cose note) chee, parimenti, che. Invidia?Luigi AlviggiKai BIRD - Martin J. SHERWIN: OPPENHEIMERGarzanti, 2023 pp. 896 - 20,00