Riflessioni sul film Shoshana, di Michael Winterbottom

di Giovanna DArbitrio



LOccidente senzaltro in crisi, stretto tra due guerre che sembrano sempre pi minacciare la pace. Sembra che qualsiasi tentativo di dialogo debba fallire, mentre migliaia di civili inermi, tra i quali tanti bambini perdono la vita ogni giorno. Sempre presente in tutti i drammi umani, il cinema si interessato anche al conflitto in Medio Oriente con diversi film, tra i quali il pi recente Shoshana, di Michael Winterbottom, ispirato a eventi realmente accaduti, un thriller politico ambientato negli anni 30 a Tel Aviv.Il film racconta la storia di Shoshana Borochov (Irina Starshenbaum), un'ebrea arrivata a Tel Aviv alla fine degli anni 20 con madre e fratello, insieme a numerosi esuli che negli anni30 emigrarono in Palestina nel periodo tra le due guerre, quando la Palestina era sotto il controllo britannico (Mandatory Palestine1920-1948). Diverse immagini tratte da giornali e cinegiornali d'epoca, sono commentate da Shoshana, voce fuori campo che descrive i primi scontri tra arabi ed ebrei. Shoshana una giornalista dallo spirito libero e indipendente, membro di Haganah, formazione clandestina di autodifesa degli insediamenti ebraici, ma quando incontra Tom Wilkin (Douglas Booth), agente della squadra antiterrorismo della Polizia britannica palestinese, inizia con lui una relazione anche se Tom guardato con sospetto, poich gli inglesi sono ritenuti responsabili dell'escalation di violenza. Tom impara l'ebraico e cerca di usare metodi pi equi, mentre il nuovo funzionario di polizia Geoffrey Morton (Harry Melling) usa metodi spietati e cerca di catturare Avraham Stern (Aury Alby), poeta ebreo leader del gruppo paramilitare Irgun.Il regista in unintervista ha dichiarato che il progetto del film risale ai tempi di A Mighty Heart - Un cuore grande (2007), quando era stato invitato al Jerusalem Film Festival. Shoshana liberamente ispirato alla storia della figlia di Ber Borochov, tra i teorici del sionismo socialista, convinto che arabi e israeliani potessero convivere in Palestina. In seguito, Winterbottom e il produttore Josh Hyams hanno fatto ricerche allo Steven Spielberg Jewish Film Archive sul periodo antecedente alla fondazione dello stato di Israele nel 1948 e sulla risoluzione 181 dell'ONU che decret la spartizione della Palestina tra ebrei e arabi.Scritto dal regista con Laurence Coriat e Paul Viragh, Shoshana si concentra sul ruolo del colonialismo britannico tra le due guerre, per criticarne violenza e infine anche indecisione nel gestire le situazioni. Nelle didascalie iniziali si legge: "".Attraverso la relazione tra Thomas Wilkin (Douglas Booth) e Shoshana Borochov (Irina Starshenbaum), il film racconta come la violenza e lestremismo riescano a creare una separazione tra gli individui, costringendoli a scegliere da che parte schierarsi. Insomma, il divide et impera sempre presente nella storia.Tra i film del regista ricordiamoEcco il trailer del film: https://www.mymovies.it/film/2023/shoshana/news/il-trailer-ufficiale-del-film-hd/