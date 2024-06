La questione meridionale

Sono i versi delladi Luigi Mercantini, scritti nel 1858 e ispirati. alla spedizione di Sapri, repressa nel sangue, spedizione guidata da(1857), patriota di idee socialiste che credeva nell Unit dItalia, come tanti meridionali che morirono per tale ideale. Purtroppo, il, trionfa ancor oggi su, come evidenzia Pino Aprile nei suoi libri, in cui evidenzia lirrisolta Questione Meridionale.I suddetti versi mi son venuti in mente mentre ascoltavo vari Tg che davano notizie sullautonomia differenziata e tanti talk show con politici conservatori e progressisti, storici ed opinionisti che discutevano animatamente su vantaggi o svantaggi che avrebbero in qualche interessato il Sud. Oltre a tali versi mi son venute in mente le ben note parole di DAzeglioE i miei ricordi scolastici mi riportano ancora indietro nel tempo, alla mia passione per la storia, in particolare allepoca romantica e risorgimentale, quando i popoli europei insorsero per ottenere il cosiddetto, ovvero una costituzione che limitasse il potere dei sovrani nelle monarchie assolute. In Italia a tali richieste si unirono lotte e sanguinose guerre per conquistare indipendenza e libert contro le dominazioni straniere.Quanti poeti dellOttocento, musicisti, artisti, condivisero e supportarono tali ideali! Scelsi la facolt di lingue straniere, con specializzazione in inglese, poich mi proponevo di viaggiare, conoscere altri popoli, poter comunicare con loro e linglese in particolare mi sembrava la lingua pi adatta a farlo sia in Europa che in altri continenti. LEuropa! Un altro grande sogno del tempo che fu, il sogno di noi giovani che avevamo sperimentato le angosce della guerra fredda tra Usa e Urss, e volevamo unEuropa forte e unita che bilanciasse il potere dei suddetti paesi.AllUniversit, oltre alle lingue, tra tante materie culturali che amavo, continuai ad appassionarmi a storia e filosofia. Fu allora che approfondii in particolare i problemi della cosiddetta Questione Meridionale, con vari testi universitari e ricerche di archivio che mi svelarono purtroppo i lati negativi della conquista del Sud da parte dei Savoia Apprendemmo cos che dai censimenti disposti dai Savoia (1861 .1871) e dai dati delle anagrafi borboniche emergevano stragi di migliaia di meridionali, saccheggi, torture, fucilazioni. Limmagine di un Sud arretrato e povero alla luce di tali scritti ci apparve quindi del tutto falsata ad uso e consumo dei vincitori.In effetti, il Regno delle due Sicilie possedeva la seconda flotta di Europa. Le navi degli armatori De Pace navi collegavano lEuropa con il Nuovo Mondo e quelle dei Florio avevano intrapreso positive iniziative industriali. Il 3 ottobre 1831 fu inaugurata la prima ferrovia in Italia, la Napoli-Portici, mentre nella colonia di San Leucio, (Caserta), gli operai, con pari diritti e doveri, autogestivano il proprio lavoro, producendo splendide sete con tecniche avanzate. Anche a Palermo e Catania lindustria della s esportata i suoi prodotti nei mercati europei e mediterranei. Fiorenti le attivit cantieristiche, navali, metalmeccaniche, chimiche, di estrazione e lavorazione dello zolfo, le aziende del cotone e del lino, lindustria conserviera, la produzione dei vini. Molti i primati di Napoli e Campania sui quali mi dilungher alla fine.Dopo lUnit dItalia, mentre le risorse del Sud venivano nel tempo smantellate e trasferite al Nord e le banche depredate, pesanti tasse completavano lopera distruttiva. E intanto cominciava a crescere un altro preoccupante fenomeno: la sfiducia nello Stato favor infatti il diffondersi del brigantaggio, poich i pi pover videro i briganti come protettori contro i soprusi. E fu appunto allora che con lUnit dItalia sorseRicordiamo quindi il libro diedizioni la Nuova Sinistra del 1972, libro nel quale si legge quanto segue:A quanto pare, il Regno delle Due Sicilie non era arretrato e povero. Ecco alcuni primati di Napoli e Campania tratti da, di Gennaro De Crescenzo: 1737. S. Carlo di Napoli, il pi antico teatro dOpera al mondo ancora operante;1807. Primo Orto Botanico in Italia a Napoli;1812. Prima Scuola di Ballo in Italia, gestita dal San Carlo;1813. Primo Ospedale Psichiatrico in Italia (Real Morotrofio di Aversa);1819. Primo Osservatorio Astronomico in Italia a Capodimonte;1832. Primo Ponte sospeso, in ferro, in Europa sul fiume Garigliano;1839. Prima Ferrovia Italiana, tratto Napoli-Portici;1840. Prima fabbrica metalmeccanica d Italia per numero di operai (Pietrarsa);1841. Primo Centro Sismologico in Italia, sul Vesuvio;1856. Primo Premio Internazionale per la produzione di Pasta;1856. Primo Premio Internazionale per la lavorazione di coralli;1856. Primo sismografo elettrico al mondo, costruito da Luigi Palmieri;1860. La pi grande industria navale dItalia per numero di operai (Castellammare di Stabia);1860. Primo tra gli stati italiani per numero di orfanotrofi, ospizi, collegi; Prima citt dItalia per numero di Teatri (Napoli);1860. Prima citt dItalia per Pubblicazioni di Giornali e Riviste (Napoli);1860. Prima citt dItalia per numero di Conservatori Musicali (Napoli) Potrei continuare, ma mi fermo qui.Ho letto in seguito alcuni libri di Pino Aprile (come Terroni, Carnefici) che gridano basta! alle sopraffazioni! . Insomma, dopo secoli di soprusi tra baronaggio, latifondisti e numerose dominazioni straniere che forse, malgrado i danni apportati agli umili, almeno lasciarono un imponente patrimonio artistico-culturale, le devastanti strategie politiche dei Savoia verso il Sud dopo l'Unit d'Italia, invece, diedero origine alla "" ancora irrisolta.Ancor oggi continuano le migrazioni verso lestero che coinvolgono perfino i cosiddetti laureati con la valigia. Da anni ci battiamo per potenziare istruzione, formazione e lavoro che potrebbero sottrarre manovalanza alla criminalit organizzata, ma i caotici istituti comprensivi stanno solo incrementando la dispersione scolastica!Da anni lottiamo per una sanit migliore, ma chi si vuole curare poi deve andare al Nord, poich al Sud mancano medici e perfino infermieri. Da anni vengono sversati in Campania rifiuti tossici provenienti dal Nord con il supporto della criminalit organizzata. E in certi territori ci sono tanti bambini che muoiono di cancro!Potrei continuare per ore, ma mi fermo qui. Si, bisogna reagire, ma in che modo?! Certamente non con le autonomie differenziate che ancor pi metteranno a rischio unUnit di Italia conquistata con lacrime sangue e gi da tempo compromessa.Noi meridionali non vogliamo certo il male del Nord: personalmente pur essendo napoletana, ho amici e parenti al centro e al settentrione. Credo che tutta lItalia in qualche modo sia imparentata dopo secoli di migrazioni interna. Quindi finiamola con egoismo, razzismo e ingiustizie.La realt che il mondo oggi pi che mai spaccato a met, e noi facciamo parte di un Sud del mondo che si espande sempre di pi. Se non ci sar una svolta costruttiva non solo a livello nazionale ma anche internazionale, purtroppo finir male per tutti. E ricordiamoci sempre che