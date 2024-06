La presentazione di Antonio Conte

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 25.06.2024)

Con l'animo monarchico di chi vive a Napoli, citt che nel referendum del 1946 vot per la monarchia contro la repubblica, Aurelio De Laurentiis re di Castevolturno abbandona la Reggia di Capodimonte, fatale al giacobino Rudi Garcia, e si trasferisce a Palazzo reale dove presenter Antonio Conte con una cerimonia tra Hollywood e i Borbone. Ovviamente, sar la regina di tutte le presentazioni. In concomitanza con l'anticiclone Minosse, prevista una caldissima accoglienza al nuovo allenatore vita da vita mia. Considerato l'ingaggio di Conte, De Laurentiis far gli onori di cassa.Allo chalet di Mergellina giunge notizia che De Laurentiis in gran forma teatrale. Dopo il teatrino del campionato del Napoli concluso al decimo posto, il presidente presenter Conte nel Teatro di corte di Palazzo reale.Nel teatro realizzato in occasione delle nozze di Ferdinando con Maria Carolina d'Austria, De Laurentiis celebrer il matrimonio con Antonio Conte.Storicamente, si tratta di due matrimoni complicati. Nel discorso di presentazione previsto che il presidente dica la storia siamo noi, sorridendo a Conte e imitando Francesco De Gregori, la storia siamo noi, non si ferma davanti a un cinepanettone e rompe col passato, questo passato cos duro da masticare.Alla presentazione del nuovo allenatore, De Laurentiis far roteare gli occhi, come gli succede nelle migliori occasioni, e muover la testa in una combinazione testa-occhi di grande efficacia. Le parole saranno di tipo aulico babilonese. Conte potr apprezzare la presenza scenica del presidente e apprezzer ancora di pi la non presenza di De Laurentiis nel prosieguo della stagione.Conte arriva al Napoli con un robusto staff di otto persone che faranno muro a ogni eventuale intrusione del presidente. Gabriele Oriali marcher De Laurentiis a zona, i preparatori atletici Coratti e Bruno lo marcheranno a uomo, il preparatore dei portieri Lopez si incaricher di placcare Aurelio se dovesse sfuggire alla marcatura a zona e a quella a uomo.Alla presentazione nel Teatro di corte sono stati invitati giornalisti e cameraman senza peccato che non potranno scagliare n la prima pietra n la seconda domanda in perfetta autonomia differenziata, rimanendo di esclusiva pertinenza di De Laurentiis i livelli essenziali di presentazione, i famosi Lep.Il presidente, come solo lui sa fare, guarder in cagnesco ogni telecamera () e, con la voce di Ivano Fossati, ammonir i giornalisti uomini sempre poco allineati che non fanno niente sul serio. Ricordando il titolo di uno suoi cinepanettoni, Natale sul Nilo, assicurer che nel Napoli tutto fila liscio e nessuno voler sul Nilo del cuculo.Escluso ogni dibattito d'ali, il presidente prometter che non ci sar alcun conflitto di carattere con Conte sottolineando per cheA Conte dar i pieni poderi per la campagna-acquisti. Intervenendo sul mercato, nel rispetto del nuovo direttore sportivo, De Laurentiis si presenter dicendo mi Manna picone. Il presidente lascer il teatro dicendo buongiorno. Una battuta del Cairo.