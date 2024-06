Jazz alla Reggia di Portici

di Adriano Cisternino



in tourne in Italia in questi giorni, Elio Coppola l'ha incrociata in concerto a Milano e non si lasciato sfuggire l'occasione per proporle una serata napoletana.

Giuseppe Reale ha colto al volo la proposta ed ecco la splendida voce di Joyce Elaine Yuille in concerto a Portici mercoled 26 giugno (ore 21) nella splendida cornice del Galoppatoio Reale della Reggia (via Universit 100).Naturalmente al suo fianco non potr che esserci la batteria di Elio Coppola con Francesco Nastro al pianoforte, Massimo D'avola al sax e Antonio Napolitano al contrabbasso.Sar un appuntamento di jazz dal vivo di qualit assoluta impreziosito dalla voce della Yuille, newyorkese d'origine, dall'ormai prestigiosa carriera, da tempo apprezzata in Italia e in numerosi appuntamenti jazzistici a livello internazionale.Curiosit piuttosto significativa, Elaine Yuille ha cominciato la sua carriera artistica facendo l'indossatrice, poi ha scoperto la sua voce facendo la corista ed infatti si esibita a lungo come corista di Gloria Gaynor prima di intraprendere la carriera di cantante solista.Proveniente da una famiglia di musicisti, Elaine cresciuta nei cori delle chiese prima di intraprendere la carriera di modella che la porta in Europa. E proprio in Italia riscopre la sua voce affiancando fra gli altri Laura Pausini, Elio e le Storie Tese, Paolo Conte.Le sue preferenze si rivolgono essenzialmente al jazz e quindi non a caso si accompagna a gruppi che propongono questo genere musicale.