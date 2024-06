Premio Pavoncella: nuovo comunicato stampa

di Giovanna DArbitrio



Nel nuovo Comunicato stampa di Romano Tripodi, vengono confermati i nomi delle vincitrici e tutto ci che era stato organizzato per Premio Pavoncella che avr luogo a Sabaudia il 15 Giugno 2024, ma in esso non solo viene messo in risalto lo Speciale Riconoscimento di Donna dello Stato, per lo stato, premio assegnato al vice brigadiere Martina Pigliapoco, ma viene anche evidenziata la partecipazione della brava violoncellista Giovanna Famulari. Ecco il Comunicato Stampa di Romano Tripodi:musicista eclettica, violoncellista di fama internazionale, arrangiatrice e compositrice, Giovanna Famulari. capace di spaziare dal pop al jazz, dalla musica classica a quella popolare Giovanna Famulari, pur con un calendario ricco di impegni, tra i quali spiccano le tante serate dedicate a, con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, di cui ha scritto le musiche, ed i concerti de, con linseparabile Tosca, non ha voluto rinunciare allannuale appuntamento con il Premio internazionale. Ed il 15 giugno, il tempo di congedarsi poche ore prima da Tosca e dal pubblico di Bertinoro, la musicista voler a Sabaudia per rinnovare quel rapporto artistico ed affettivo; per riconoscersi in quellache lessenza del Premio e che accomuna le Donne che verranno premiate per le loro conquiste nellambito della Ricerca scientifica, della Medicina, dellArte, dello Sport, della Moda. Il Premio, che gode anche questanno del Patrocinio istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trova nel supporto del Comune di Sabaudia e del Privato un aiuto fondamentale per il felice esito organizzativo.. Allelenco delle vincitrici della tredicesima edizione del Pavoncella, ufficialmente annunciate il 17 maggio scorso, si aggiunto, proprio in queste ore, il tassello che mancava: lo Speciale Riconoscimento di Donna dello Stato , per lo Stato, che la Giuria, ha conferito allunanimit, alla giovane vice brigadiere dellArma dei Carabinieri, Martina Pigliapoco.In una delle dodici tavole, che compongono il Calendario 2024 della Benemerita, raccontato ilche lha vista protagonista il 4 ottobre del 2021. Una madre di tre figli che ha da poco perso il lavoro, minaccia di gettarsi nel vuoto dal ponte tibetano di Perarolo di Cadore, nel Bellunese. Martina Pigliapoco, giovane carabiniere di appena 25 anni, non ha un attimo di esitazione. Raggiunge la passerella, sospesa nel vuoto, ad ottanta metri di altezza, e rischiando la vita, si avvicina alla donna, si siede davanti a lei ed inizia a parlarle. Dopo quattro lunghe e drammatiche ore Martina convince la donna a desistere dal suo gesto, a riabbracciare i suoi figli.il Presidente Mattarella le conferir lonoreficenza al Merito della Repubblica Italiana. Oggi la Giuria del Premiovuole non soltanto ricordare il comportamento eroico di quella giovane carabiniera ma darle atto di essere la migliore interprete di quella missione, fatta di vicinanza e disponibilit nei confronti del cittadino, che scandisce la quotidianit dei militari dellArma.Una presenza quella del vice brigadiere Martina Pigliapoco che si aggiunge alle altre prestigiose che danno lustro a questa tredicesima edizione del Pavoncella, quali sono la professoressa Michela Matteoli, premiata quale Donna dellAnno per la Ricerca scientifica; la dottoressa Maria Silvia Giuliani, vincitrice per la Medicina innovativa; la campionessa di sci alpino, Sofia Goggia; la Direttrice di Rai Cultura ed Educational, Silvia Calandrelli; Theodossia Tziveli, premiata per Moda e Sostenibilit; Maria Teresa Benedetti, storica e critica darte; Maria Laterza, cui la Giuria ha riconosciufo il ruolo fondamentale svolto per la diffusione della cultura a Bari e nella intera Puglia, la professoressa Giovanna Razzano, premiata per il suo impegno in ambito giuridico a favore della dignit della persona, ed infine il Centro Donne Lilith di Latina, per lultratrentennale impegno in difesa delle donne vittime di violenza (A cura di Romano Tripodi, Capo Ufficio stampa).Per ulteriori notizie sul Pavoncella, leggete il mio articolo su Scena Illustrata includente anche le immagini delle vincitrici: https://www.scenaillustrata.com/public/spip.php?article8081