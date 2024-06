Napoli Basket, Leonardo Totè firma un contratto biennale

di Mario Triggiani



Prosegue senza sosta la programmazione della prossima stagione della Generazione Vincente Napoli Basket, che nel tardo pomeriggio di ieri ha annunciato di aver raggiunto un accordo biennale con Leonardo Totè, centro classe 1997 che in questi giorni sta prendendo parte al ritiro della nazionale italiana in preparazione al Torneo PreOlimpico.Per Totè si tratterà della seconda esperienza con la canotta della GeVi, già indossata sul finire della stagione 2021/2022. Non era stata una parentesi particolarmente felice della carriera del giocatore, visto che aveva preso parte a sole quattro gare con medie di 3.3 punti e 3.5 rimbalzi.Una volta liberatosi da Napoli, Totè ha disputato le ultime due stagioni con la Carpegna Prosciutto Pesaro, dove è salito alla ribalta come uno dei migliori centri italiani della Serie A. Nello scorso campionato ha segnato 13.1 punti di media, non riuscendo però ad evitare la retrocessione della squadra marchigiana.Il Responsabile area Tecnica della Generazione Vincente Napoli Basket, Pedro Llompart, racconta così la trattativa con il nuovo acquisto: “”.Totè sembra pronto a riscattare la scorsa, sfortunata esperienza in canotta GeVi: “”.Totè rappresenta un'ottima aggiunta per la GeVi, che si garantisce punti e minuti di qualità dalla propria truppa di italiani, che comprenderà certamente capitan De Nicolao, Mabor e Saccoccia ma che probabilmente perderà Lever che nonostante il contratto biennale con Napoli dovrebbe aver già trovato l'accordo per accasarsi con la Reyer Venezia.Nelle prossime settimane verranno probabilmente annunciati i giocatori americani che comporranno l'organico della Generazione Vincente Napoli Basket per la stagione 2024/2025, agli ordini di coach Igor Milicic e degli Assistant Coach Francesco Cavaliere e Marek Zapalowski, aggiuntosi allo staff tecnico di Napoli dopo una carriera trascorsa in Polonia.