Marcello mio, di Christophe Honoré

di Giovanna D'Aebitrio



Presentato in concorso al Festival di Cannes 2024,, scritto e diretto dal regista, è un omaggio aper ricordare i momenti più importanti della sua carriera in occasione del centenario dalla sua nascita.Nel film, girato tra Parigi, Roma e Formia, Chiara Mastroianni interpreta non solo se stessa, ma anche il padre scomparso. E anche sua madre,, e gli altri attori interpretano versioni in parte reali e in parte romanzate.Nella parte iniziale, mentre Chiara sta provando una scena con Fabrice Luchini, la regista Nicole Garcia le chiede di provare a rifarla mettendoci “meno Catherine Deneuve e più Marcello”. Il messaggio viene accolto da Chiara a livello psichico profondo e pertanto inizia a vedersi come suo padre e ad imitarlo in tutto: per accentuarne la somiglianza fisica, usa baffi, occhiali, vestiti uguali ai suoi. Tutti appaiono piuttosto sconcertati: Catherine Deneuve, la stessa Nicole Garcia, due ex compagni di Chiara, le star Melvil Poupaud e Benjamin Biolay.L’unico ad assecondarla è Luchini, felice di poter lavorare con quel Mastroianni mai conosciuto. Particolari le scene in cui Chiara s’innamora di un soldato inglese incontrato di notte lungo la Senna, immagini sognanti che ricordano il film “” in cui recitò suo padre. E in effetti tutta l’atmosfera è impregnata di fantasia mista a realtà.Il film si avvale di un buon cast includente, come abbiamo già detto,. La sceneggiatura è di, la fotografia di, il montaggio di, le musiche sono diUn film toccante, soprattutto per chi ha amato un grande attore come, un attore molto benvoluto anche a Napoli, una città alla quale dedicò parole affettuose qui di seguito riportate: “”.Tra i film del regista ricordiamo:Ecco il trailer del film: https://www.youtube.com/watch?v=wBd2QtPa2TE