Flora, la leonessa di Vinicio, ha cessato di vivere

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 24.05.2024)

La loro bellissima vita al tramonto. La leonessa senza pi forze, il leone smarrito. Ieri mattina, Flora ha cessato di vivere. I figli Mario e Marco, le nuore, i tantissimi nipoti sono accorsi nella casa di via Manzoni. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a Villanova, non lontana dallabitazione di Luis e Flora.

SullIsola del Governatore, nella baia di Guanabara di fronte a Rio de Janeiro, lei era la ragazza pi bella, aveva 18 anni e abitava in una villa di lusso. Suo pap, Mario Piccaglia, era il re dellacqua minerale in Brasile, lacqua minerale Fontana, famiglia facoltosa brasiliana di origini italiane. La ragazza saffacciava al balcone per vedere passare i calciatori del Botafogo che erano in ritiro pre-campionato sull isola. Aveva un bel nome, Flora, ed era una ragazza affascinante. Luis de Menezes, soprannominato Vinicius, aveva 22 anni, giocava nel Botafogo con Garrincha e Nilton Santos ed era in ritiro con la squadra allIsola del Governatore. Colpo di fulmine quando gli occhi della ragazza e quelli del calciatore sincontrarono mentre lei era al balcone della sua villa e i giocatori del Botafogo erano a passeggio.Luis era di famiglia borghese di Belo Horizonte, studente di architettura ma, improvvisamente, calciatore molto promettente nel Botafogo con uno stipendio di 4500 cruzeiros (90mila lire negli anni Cinquanta).Amore a prima vista. Luis e Flora presero ad incontrarsi di nascosto, poi lei disse a suo padre del ragazzo che studiava architettura, ma faceva il calciatore. Mario Piccaglia si oppose alla loro relazione.. I due ragazzi si arresero a quella. Dir Luis:. Smisero di vedersi e poi Luis part col Botafogo per una tourne in Europa. Quellamore improvviso e intenso sembr finito.Vinicio fu ingaggiato dal Napoli. Era il 1955. Luis non aveva dimenticato Flora e la bella ragazza dellIsola del Governatore pensava sempre al suo bel calciatore. Un destino amico li fece incontrare a Napoli. Ogni primavera, la famiglia di Flora soggiornava un mese in Italia in visita ai parenti emiliani. I Piccaglia erano di Zocca, il paese di Vasco Rossi. Il padre sperava che le sue tre figlie sposassero un italiano.Un anno, le tre sorelle vennero alla scoperta di Napoli.ricorda Luis. Due anni di lontananza non avevano cancellato il sentimento che li univa.racconta Luis.Il matrimonio fra Luis e Flora fece epoca a Napoli. Fu una mattinata indimenticabile e di gran sole, il 22 giugno 1957, in Piazza Plebiscito. Un sabato. Da una lucente Cadillac scese Luis Vinicio in tight. Nella piazza lo accolse una folla che rivaleggi con quella del Vomero dove giocava il Napoli di quel tempo., url la folla. Erano almeno in diecimila.La sposa scese da unaltra auto di lusso. Bellissima, in un superbo abito di pizzo chantilly e con un velo lungo tredici metri che un cagnolino tent di addentare sulla soglia della basilica di San Francesco di Paola. Quel cagnolino si chiamava Diavolo. Nella piazza manc la sorpresa che Alberto Annunziata, tifoso azzurro dei Cristallini, aveva preparato. Un ciuccio bardato di azzurro per il matrimonio del centravanti del Napoli. Il ciuccio sera rifiutato di lasciare il rione Sanit.Fu larrivo di Lauro, compare danello, a creare la maggiore confusione. Immancabile la sua pi celebre fan,, che appariva sempre in prima fila dietro le transenne del pubblico alle sedute del Consiglio comunale, al Maschio Angioino, a capo della claque del Comandante sindaco di Napoli,secondo la definizione che Nanninella urlava ad ogni occasione.I genitori degli sposi (la mamma per Luis che perse il padre quando aveva sei anni) avevano diramato inviti in portoghese:. Le partecipazioni partirono in ritardo e molti invitati mancarono alle nozze. La gran parte dei giocatori del Napoli erano in vacanza da tempo, il campionato era finito. Ma non mancarono Amedeo Amadei, Bruno Pesaola, Luciano Comaschi, il segretario della societ Paolo Uccello, un perticone un po curvo e una pasta duomo, il dirigente Luigi Scuotto e Michelangelo Beato, il massaggiatore dalle mani dacciaio, piccolo, rotondetto e sempre nero di sole.Presente il console brasiliano Vasco Mariz. Dal Brasile giunsero la sorella di Vinicio, Luisa, e la mamma del campione. Dopo la morte del padre, Luis, ultimo di dieci fratelli, era andato a vivere con Luisa che aveva sposato un insegnante di educazione fisica. Fu col cognato che Vinicio cominci a praticare ogni genere di sport, medaglia doro nel nuoto a rana a sette anni, bravissimo a tennis.Ma chi era la strepitosa donna che cattur il leone e ne ha domato la criniera per pi di sessantanni? Lui aveva 25 anni, lei 21. Li spos monsignor Vittorio Longo, vescovo ausiliare del cardinale Mimmi. Flora Aida Piccaglia aveva fiamme di capelli e il corpo seducente delle ragazze di Rio. Suo nonno era stato farmacista a Zocca. Il ricevimento, in un albergo del lungomare, dur sino alluna di notte.Un gruppo di mandolinisti suon:. Unorchestrina suon ripetutamentericorda Luis.Gli sposi andarono in luna di miele sulla costiera amalfitana, sostarono a Sorrento e a Roma, quindi fecero un lungo giro in Svizzera, Francia e Spagna. Vinicio, a Napoli, era un idolo. In due stagioni aveva segnato 34 gol.Diciasette anni fa, Vinicio riun la sua bella famiglia per celebrare a Ischia il cinquantenario delle nozze. Flora era sempre una splendida leonessa. I leoncini erano i suoi figli, Mario Luis, avvocato e console onorario del Brasile a Napoli, e Marcus, dirigente di una multinazionale a Milano. Solo Mario ha tentato di giocare al calcio.Vinicio e Flora inseparabili per 67 anni. Lei lo ha seguito ovunque lui giocasse, dopo Napoli a Bologna, Vicenza, Milano e, da allenatore, a Brindisi, Terni, Roma.Ma Napoli era la loro citt. A Napoli tornavano sempre. A Napoli, dove Vinicio ha giocato e allenato la squadra azzurra lottando per lo scudetto, hanno vissuto la loro vita trovando casa in via Manzoni, un ultimo piano panoramico, dal versante su Fuorigrotta la vista dello stadio San Paolo.Da un anno, Flora rimasta immobilizzata a letto, colpita dalla Sla, la malattia neurodegenerativa senza scampo. Qualche tempo prima era stata operata a un ginocchio, a Roma. Luis 92 anni, operato pi volte alle anche per gli scontri furiosi sui campi di calcio, negli ultimi tempi si aiutava con un bastone. Flora, 88 anni, si era arresa alla Sla. Comunicava con Vinicio con gli occhi.