Pioggia, di Maurizio De Giovanni

di Giovanna D'Arbitrio



Con(Ed. Einaudi), ritorna la fortunata serie creata dal bravo giallista napoletano,, i cui numerosi romanzi vengono tradotti in molte lingue. Il libro viene cos presentato:La serie dei Bastardi (Ed. Einaudi) nasce nel 2012, una fortunata serie centrata sulle storie di un gruppo di poliziotti, considerati inaffidabili e quindi costretti a trasferirsi al famigerato commissariato di Pizzofalcone. Nei primi libri delle serie si racconta che 4 dei 6 agenti vengono arrestati per traffico di cocaina e che gli unici a risultare innocenti sono lanziano sostituto commissario, Giorgio Pisanelli, e la vice sovrintendente, Ottavia Calabrese. Gli altri vengono sostituiti con elementi scomodi dei commissariati limitrofi, come Lojacono, ingiustamente sospettato di connivenza con la mafia, il commissario di Luigi Palma, il giovane Marco Aragona, Alessandra Di Nardo, lesbica e con la mania delle armi da fuoco, e Francesco Romano, depresso e violento, con il vizio di pestare i sospettati. Col passar del tempo, tuttavia, essi hanno imparato a lavorare insieme e sono diventati una buona squadra. Diversi luno dallaltro sia per carattere che per problemi personali, sul lavoro per diventano un team perfetto che riesce a risolvere casi davvero difficili con le loro indagini.Ci sembra giusto ricordare i romanzi della serie:(Mondadori 2012)e,Maurizio de Giovanni ha spiegato in unintervista che "" . E cos anche nel nuovo romanzo di De Giovanni scopriamo una Napoli diversa, questa volta non illuminata dai raggi del sole, ma inondata da una pioggia battente sotto la quale tutto si mescola: saggezza e follia, amore e odio nei drammi e problemi umani che tormentano i personaggi e gli stessi Bastardi.In particolare emerge un desiderio di giustizia che si trasforma in vendetta, poich se la giustizia corrotta talvolta induce la vittima a farsi giustizia da s e a sperare che la pioggia distrugga tutto e tutti: Non smetter mai di piovere. Continuer per sempre. Non sar pi possibile uscire all'aperto, l'acqua salir, raggiunger i piani alti dei palazzi, tutti moriranno e l'umanit si estinguer insieme agli animali in terra. Sopravvivranno solo i pesci.Mentre leggevo, mi son venuti in mente i significativi versi di Pasolini:Ecco infine un video sulla presentazione del libro al Teatro Diana di Napoli: