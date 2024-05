Napoli regala il pareggio nel finale

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 07.05.2024)

A Udine, il Napoli ritrova la voglia di vincere (51 Osimhen), ma il solito buco difensivo concede il pareggio ai friulani (92 Success). Continua il mesto finale di campionato degli azzurri, da quattro turni a secco di vittorie, appena due successi pieni nelle dieci partite con Calzona. LUdinese guadagna un punticino restando in piena zona retrocessione, terzultima, due punti sotto Empoli e Frosinone contro cui giocher nei prossimi turni. Per cinquanta minuti stata unUdinese timida, soggiogata dalla precaria posizione in classifica. Giocando molto bassa, consentiva al Napoli uno sterile possesso-palla (71 per cento). Gli azzurri erano lenti, prevedibili, monotoni.Un formidabile Lobotka ha cercato di pilotare la squadra con una prestazione super. Ma cera poco movimento. Anguissa e Cajuste poco incisivi, Lindstrom (al posto dellindisponibile Kvaratskhelia) inconsistente, facendosi notare solo per due calci di punizione, uno sventato da Okoye in corner (15), laltro fuori bersaglio (49).Mai un pallone utile per Osimhen. Dava poco Politano. Il Napoli si appoggiava soprattutto a sinistra con le avanzate di Olivera. LUdinese tutta dietro la linea della palla, timorosa.La partita si accesa col gol di Osimhen (51 Di Lorenzo a Politano che pennellava il cross per il colpo di testa del nigeriano tra Bijol e Ferreira, Okoye piantato tra i pali senza uscire). Un gol come nella partita-scudetto di un anno fa al Friuli e, alla fine, lo stesso risultato, 1-1.Sotto di un gol, lUdinese si rianimava. Erano essenziali le sostituzioni operate da Fabio Cannavaro (53): Davis per linconsistente Lucca, un inutile corazziere di due metri, e Success per Brenner. Proprio i due nuovi entrati avrebbero confezionato il gol del pareggio.La reazione dellUdinese allo svantaggio portava finalmente la squadra friulana nella met campo azzurra. Meret salvava due volte, su Davis (60) e su Samardzic (70). Migliorava la squadra di casa, ma anche il Napoli saliva di tono. Era finalmente una partita vera.Novit tra gli azzurri Ostigard per Juan Jesus, Cajuste per Zielinski e Lindstrom per Kvaratskhelia. AllUdinese mancavano sei titolari, gli squalificati Perez e Payero, gli infortunati Lovric, Thauvin, Deulofeu, Ebosse.Ci si aspettava unUdinese allarma bianca per risolvere la posizione in classifica. Ma come s detto, per cinquanta minuti stata una partita noiosa con lUdinese molto bassa e nessun tiro in porta. La squadra friulana accusava visibilmente limportanza della posta in palio.Dopo il gol di Osimhen (80 una seconda rete del nigeriano veniva annullata dal Var per fuorigioco del centravanti), lUdinese prendeva coraggio.In campo un pi incisivo Ebosele per Ehizibue (69) sulla fascia destra. Ai friulani mancava per lapporto del miglior Samardzic, mentre Lobotka spopolava per tutto il campo. Lo slovacco cominciava in posizione arretrata per sfuggire al controllo degli avversari, poi veniva avanti con magnifica padronanza.Nella partita che diventava pi vera saliva il rendimento di Anguissa, piuttosto anonimo nel primo tempo, e Traor era pi incisivo di Cajuste, sostituendolo al 73. Esauritasi la reazione dellUdinese, il match sembrava in pugno al Napoli. Ngonge per Lindstrom (87), poi Simeone per Osimhen dolorante a un ginocchio (87).LUdinese non si arrendeva al risultato contrario e nel secondo dei cinque minuti di recupero coglieva il pareggio in mischia dopo un calcio dangolo. Nel Napoli si sono rivisti quattro dei nuovi acquisti: Cajuste, Lindstrom, Traor, Ngonge senza lascaire tracce nella partita.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (73 Traor); Politano, Osimhen (87 Simeone), Lindstrom (81 Ngonge).: Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehzibue (69 Ebosele), Walace, Zarraga, Kamara (87 Zemura); Samardzic, Brenner (53 Success); Lucca (53 Davis).: Aureliano (Bologna).: 51 Osimhen, 92 Success.Torino-Bologna 0-0, Monza-Lazio 2-2, Sassuolo-Inter 1-0, Cagliari-Lecce 1-1, Empoli-Frosinone 0-0, Verona-Fiorentina 2-1, Milan-Genoa 3-3, Roma-Juventus 1-1, Salernitana-Atalanta 1-2, Udinese-Napoli 1-1.Inter 89; Milan 71; Juventus 66; Bologna 64; Roma, Atalanta 60; Lazio 56; Napoli 51; Fiorentina 50; Torino 47; Monza 45; Genoa 43; Lecce 37; Verona 34; Cagliari 33; Empoli, Frosinone 32; Udinese 30; Sassuolo 29; Salernitana 15.*Atalanta e Fiorentina una partita in meno