Il sogno playoff del Napoli Basket sfuma a Reggio Emilia

di Mario Triggiani



Niente da fare per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel ventinovesimo turno di campionato ha perso 88-74 al PalaBigi di Reggio Emilia dicendo addio al sogno di tornare ai playoff di Serie A dopo diciassette anni. La gara stata equilibrata per i primi tre quarti, con entrambe le squadre a darsi battaglia su ogni pallone sul parquet. Gli attacchi sono imprecisi e le palle perse numerose, ma n Napoli n Reggio Emilia riescono a concretizzare le tante occasioni in contropiede.Il break decisivo si concretizza nell'ultimo minuto del terzo quarto, con tre triple consecutive di Reggio Emilia che scavano il varco. Napoli prova a reagire ad inizio quarta frazione, ma non ne ha pi, i giocatori sono stanchi e, pur lottando fino all'ultimo possesso, devono arrendersi al team biancorosso apparso pi preciso dalla lunga distanza e pi dotato tecnicamente.Con questa sconfitta Napoli rimane ancorata al nono posto in classifica, dietro Tortona e Pistoia diventate oramai irraggiungibili.Si chiude dunque la rincorsa dei partenopei ai playoff, che anche quest'anno non vedranno coinvolta la GeVi. Sebbene resti il rammarico per non aver raggiunto l'agognato ottavo posto, questa stagione rimarr certamente negli annali, con un Napoli partito per lottare per la salvezza che invece va in vacanza dopo un campionato giocato sempre intorno alla met della classifica e una Coppa Italia in bacheca.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alla Fruit Village Arena, dove i partenopei ospiteranno il derby contro la Givova Scafati nell'ultima giornata del campionato.Entrambe le squadre campane hanno conquistato la salvezza con ampio anticipo e dunque la sfida sar anche il modo per celebrare il risultato raggiunto e per darsi appuntamento al prossimo campionato di Serie A, che per il terzo anno di fila vedr due squadre della regione ai nastri di partenza.: Faye 24, Galloway 16, Atkins 16, Uglietti 9, Grant 9, Black 7, Weber 4, Vitali 3.: Sokolowski 23, Ennis 17, Pullen 10, Zubcic 9, Owens 9, Brown 3, De Nicolao 2, Mabor 1, Sinagra.