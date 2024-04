Le triple di Trento sotterrano il Napoli Basket

di Mario Triggiani



Dolorosa sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella gara valida per la ventottesima giornata del campionato stata superata da una Dolomiti Energia Trentino letale dalla lunga distanza. La gara equilibrata per i primi tre quarti, con Trento a prendere un largo vantaggio all'inizio e Napoli a pareggiare ben presto i conti grazie alle penetrazioni di Ennis e Pullen. I partenopei conducono nel punteggio per gran parte della gara, ma il divario non mai cos ampio da dare l'impressione che gli ospiti siano in difficolt.Ad inizio quarta frazione si consuma il dramma sportivo che potrebbe compromettere il finale di stagione della GeVi. L'attacco napoletano si inceppa e, cos, Trento pu infilare a suon di triple un parziale di 24-3 che di fatto chiude il match ben prima della sirena finale. Napoli sembra non avere risposte ai tiri dalla lunga distanza di Ellis e Hubb, con i tentativi di rimonta degli azzurri che si spengono sul ferro.Con questa sconfitta la GeVi rimane ancorata al nono posto in classifica a due giornate dal termine della stagione.Per agganciare l'ottavo posto e regalarsi il sogno playoff Napoli deve vincere tutte le restanti partite e sperare che almeno una tra Tortona e Pistoia le perda entrambe.Si tratta di una missione quasi impossibile per i partenopei, ma anche al termine del girone di andata la qualificazione alla Coppa Italia sembrava una remota possibilit ed invece poi gli azzurri non solo sono andati alle Final Eight di Torino ma sono anche tornati con il trofeo.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica alle 18:15 al PalaBigi di Reggio Emilia in un incontro da ultima spiaggia contro il team emiliano, attualmente al quinto posto in classifica.Con la vittoria della Coppa Italia questa stagione gi nella storia del basket partenopeo, ma mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff sarebbe il modo migliore per arrivare al derby contro Scafati dellultima giornata.: Pullen 13, Zubcic 16, Ennis 18, De Nicolao 5, Owens 18, Brown 15, Sokolowski 7, Lever 1, Bamba, Dut Biar, Saccoccia, Ebeling.: Ellis 8, Hubb 11, Alviti 16, Conti 3, Forray 11, Cooke Jr. 10, Diarra ne, Biligha 20, Mooney 8, Baldwin 16.