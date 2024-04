Gli azzurri su un campo che scotta

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 20.04.2024)

Trentotto punti conquistati contro le ultime dieci della classifica, undici punti contro le prime nove. Questo stato il campionato del Napoli scucendosi vergognosamente lo scudetto dalle maglie.

Sono state lea bocciare la squadra azzurra. Battute solo la Juventus al Maradona e lAtalanta a Bergamo. Un punto contro lInter, un punto contro il Milan.Ma anche contro legli inciampi azzurri ne hanno bocciato le ambizioni europee: il recente pareggio col Frosinone e, in precedenza, i pareggi interni con Torino, Genoa, Monza, capostipite delle delusioni lo 0-1 con lEmpoli al Maradona nellultima partita di Garcia cinque mesi fa.In questo anticipo di sabato, riecco lEmpoli. Si gioca aldove si infranse il primo Napoli di Spalletti, da 2-0 a 2-3 negli ultimi otto minuti con una serie clamorosa di errori e la forte contestazione al tecnico toscano che lanno dopo avrebbe vinto lo scudetto.Non si sa che cosa chiedere ancora al Napoli di questa stagione fallimentare, bruciata con 25 punti persi in casa mentre la prossima Champions prometteva un quinto posto di preziosa accoglienza. Si pu chiedere agli azzurri di qualificarsi per lEuropa League evitando la Conference di minore prestigio. Un modesto traguardo per non buttare via del tutto questo finale di campionato.Trasferta ostica, Empoli. Nelle ultime sette trasferte: tre vittorie toscane, due pareggi, due vittorie azzurre. La squadra di Nicola, protagonista di salvezze-miracolo, appena un punto sopra la zona-retrocessione, ha pi pressanti esigenze di classifica, motivazioni maggiori di un Napoli che si perde sul pi bello e si fa sfilare un risultato dopo laltro.Empoli irriducibile, capace di acciuffare due vittorie allultimissimo minuto contro il Torino (94 Niang) e sul campo del Sassuolo (94 Bastoni). Non moller facilmente la partita, ma molto dipender dal Napoli.Che prestazione hanno in animo gli azzurri? Ritoccata per squalifiche (Rrahmani, Mario Rui) e infortuni (Olivera), la difesa napoletana dovr evitare lennesimo processo, Ostigard e Juan Jesus centrali fra Di Lorenzo e Mazzocchi, fronteggiando lultimo attacco della serie A (25 gol, meno di un gol a partita nelle gare casalinghe).La vivacit di Cambiaghi e Niang, limpiego di un pivot nellarea azzurra (Cerri 1,94), col concorso del ghanese Gyasi e del marocchino Maleh, non sembranoche possano abbattere la linea difensiva del Napoli, che in trasferta prende meno gol che in casa, a meno che i consueti errori davanti a Meret non avvantaggino gli empolesi.Ma, accidenti, il potenziale offensivo azzurro di gran lunga superiore a quello toscano. Un successo della squadra di Calzona sarebbe, la vittoria dellEmpoli assolutamente eccezionale. Ma saril Napoli? Sapr giocare una partitacontro un avversario inferiore o si lascer andare a una delle solite disarmanti prestazioni?LEmpoli (28 punti) ha assoluto bisogno di vincere nella giornata in cui, per la salvezza, Verona (28) e Udinese (28) giocheranno tra loro, il Sassuolo (26) ospita il Lecce e il Frosinone (27) gioca sul campo del Torino.Questa partita col Napoli vale oro per lEmpoli che in casa ha vinto appena tre volte (3-2 Torino, 3-0 Monza, 1-0 Salernitana). Il Napoli in trasferta rende meglio che al Maradona e negli ultimi seiha messo insieme due vittorie (6-1 Sassuolo, 4-2 Monza) e tre pareggi (Inter, Cagliari, Lazio) perdendo 0-1 sul campo del Milan.Se la difesa dellEmpoli terr con Caprile (1,91) in porta, in prestito dal Napoli, i polacchi Bereszynski e Walukievicz pi Luperto, ex azzurro, sulla linea dei terzini e i centrocampisti a sostegno, potr favorire qualche sortita a sorpresa in attacco.C un pareggio allorizzonte a meno che Politano e Osimhen, col concorso di Kvaratskhelia e Zielinski, non accendano i fuochi di artificio come nel sussulto azzurro a Monza.