A una fermata dal destino di Robert Krause

di Luigi Alviggi

CI SONO MOMENTI

CHE POSSONO STRAVOLGERE

LA TUA VITA PER SEMPRE

MOMENTI IN CUI IL DESTINO SI NASCONDE

DIETRO SCELTE APPARENTEMENTE SEMPLICI,

COME SALIRE O SCENDERE DA UN TRENO

QUESTO UNO DI QUEI MOMENTI



Luigi Alviggi

Robert KRAUSE:

A una fermata dal destino

traduzione: Roberta Zuppet

NORD, 2024 p. 312 - 18,00

Un libro che racconta una situazione assurda, quasi irreale, ma accaduta. LAutore Robert Krause (Dresda, 1970), anche regista e sceneggiatore, allet di 19 anni fuggito nella Germania Ovest - e gi per nascita non poteva partecipare alla terribile giornata descritta, ma ricostruisce con precisione pittorica il dramma che hanno dovuto affrontare in poche ore i tanti passeggeri dellultimo treno diretto Monaco Berlino e, di riflesso, le decine di migliaia di tedeschi che si sono trovati a fronteggiare, e dover risolvere in una manciata di ore, il maggior dilemma della loro vita, di qualunque et fossero: una scelta inattesa per chi sa quanti giorni futuri, se non PER TUTTA LA VITA! Questo il primo romanzo di Krause. Siamo dunque al 13.8.1961, al Kremlino siede Nikita Krusciov degno erede dei predecessori e la Germania Est presieduta da Walter Ulbricht (Lipsia, 1893 1973), suo succube. I personaggi di questo racconto sono un campione della odiosa scelta che hanno compiuto migliaia di persone che, per motivi diversi, avevano interessi affettivi o lavorativi in entrambe le Germanie (DDR: Repubblica Democratica Tedesca RDT o Germania Est -. e BRD: Repubblica Federale di Germania o Germania Ovest) sul punto di diventare due nazioni distinte, quasi in guerra, per interessi opposti e per lattrazione dei tedeschi verso loccidente che stava svuotando la DDR di migliaia di fuggitivi illegali. E ciascuno:Alla fine il muro sar lungo quasi 160 km. I pi angustiati furono certo i genitori che dovevano decidere per loro e per lavvenire dei propri figliE tutto con il letale ordine di fondo impartito ai militari:Gerd e Marlis con i figli Willy (13 anni) ed Elke (8 anni) sono i protagonisti del libro, intorno a loro un insieme di personaggi coinvolti in modo decisivo nellepocale cambiamento. I capitoletti del lavoro sono brevi (a volte brevissimi) e tutti intestati al personaggio che agisce nelle poche pagine. Lespediente d slancio alla narrazione, semplice nellinsieme, e ne velocizza il ritmo. I rapidi cambi di scenario poi, fisico e mentale, approfondiscono la partecipazione al dramma. In un parallelo distinto i soggetti svelano per gradi i propri tratti: pregi e stramberie. Leffetto mantiene lattenzione senza protratte tirate singole che rischierebbero di finire ridondanti sullunica vicenda. La trama si approfondisce in singole progressioni focalizzando gli attori nel comune problema di fondo. Come esempio ecco la discussione cruciale nella famiglia protagonista:Gerd e Marlis hanno interessi opposti. Lei nipote di un alto ufficiale della polizia giudiziaria di Berlino Est, e crede che l la vita vada meglio. Lui, dopo il disastro di un suo progetto aeronautico precipitato poco dopo il decollo, dovrebbe a breve inserirsi di nuovo nel campo allovest. La famiglia attualmente vive a Monaco.Il dilemma non solo ansia, preoccupazione, dolore sulla sorte propria e dei propri cari. Lelevatissima tensione scatena nel singolo una forzata indagine psicologica: affiorano in questo modo paure, obiettivi prossimi e remoti, valori, dubbi. Lansia mette a nudo lanima e spinge a conoscersi meglio nei pregi, in genere pochi, e nelle illusioni (e chi ne immune?) a volte disastrose e opposte a ogni possibile quieto vivere. Entriamo nelle menti e finiamo col sondarci anche se non obbligati a questa scelta di estrema drammaticit. Le disgrazie personali ingigantiscono ancor pi limportanza del futuro e acuiscono i sentimenti in maniera patologica, ed ecco i personaggi porsi domande cui mai avrebbero pensato nei giorni di vita usuale. Uno scavo che, come sempre, turba e rende quasi irriconoscibili anche a se stessi:Forse per modernizzare il tutto lAutore inserisce anche - su quellultimo treno che viaggia diretto da Monaco di Baviera a Berlino Est - un traffico di droga, di modesta quantit e per quei tempi di sicura rarit. Oggi sappiamo purtroppo che LE DROGHE viaggiano su grandi navi da carico e approdano in grandi porti per poi ramificare i prodotti in mille rivoli imprevedibili e impenetrabili con lo scopo celato (?!) di - voil!!! - distruggere lOccidenteUna trasformazione epocale che DEVE essere compiuta in un giorno! Ed ecco cosa pensa Ernst, sul treno con la moglie Anna: il loro unico figlio, Werner, fuggito dalla DDR vive a Garmish.Centrale nel libro anche un quartetto musicale di quattro giovani: Carla, Sasha, Peter e Siggi. Carla e Sasha stanno insieme come Peter e Siggi. Carla, unica donna cantante e ballerina, scopriranno i compagni essere una agente della Stasi, il Ministero per la Sicurezza dello Stato e cio la polizia segreta della DDR. Anche per loro quel giorno sar fonte di grandi rimescolamentiLa cosa pi toccante di tutto il racconto sono i tanti sogni che crollano di fronte allinattesa scelta obbligata. Si spaccano le famiglie, si frantumano gli affetti, si rompono le coppie, si spezza - schiantata in due tronconi la vita in ogni passeggero del treno, ogni essere deve sdoppiarsi e se prima la sua esistenza aveva difficolt dora in poi certo esse saranno raddoppiateGli equivoci, gli inganni, che diversi personaggi hanno costruito ad arte per mandare avanti in qualche modo la propria esistenza, reduci dal cataclisma della guerra che, pur finita da tempo, quando non ha sconvolto o distrutto i corpi ha di sicuro sconnesse le menti. Ora, di fronte a questo bivio essenziale, come se tutti gli anni intercorsi si riducessero a un giorno e ciascuno si ritrova faccia a faccia col s, obbligato a chinare il capo vergognandosi infine degli stratagemmi utilizzati per tentare di imboccare una nuova vita, diversa! Il cambiamento ora obbligato distrugge senza esitazione le falsit costruite e messe in opera.bene non immedesimarsi troppo in alcun personaggio di questo singolare treno! Quale essere vivente nella sua vita non si trovato di fronte un bivio, certo non folgorante come in questo caso, ma comunque con una direzione ben precisa da optare e dalla quale dipender la vita futura? Ed fatale per tutti riandare pi volte (certo troppe!) a quei momenti e, se non rimpianto, certo non pu evitarsi di pensare a quali sarebbero stati i giorni attuali se la decisione fosse stata laltra. Un dubbio che impossibile ignorarlo! ha accompagnato e accompagner tutti i giorni futuri: tristezza connaturata alla condizione umana!C anche chi, potendolo, decide di riportarsi nella vita precedente abbandonata per i fatti del momento, e che ora si presenta come nuova rinascita in qualcosa che si dovuto troncare per forza di cose correndo verso lo sperato diverso. I momenti pi terribili in assoluto? Sempre quelli subito dopo la scelta e poi c anche chi la fauna umana molto, molto, variegata cambia idea sulla scelta appena fatta e ritorna sul sentiero appena abbandonato (Chi cambia la via vecchia per la nuova sa ci che lascia).