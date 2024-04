Vergognosa resa degli azzurri

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 15.04.2024)

Fallimento completo sotto gli occhi di Spalletti in tribuna. LEuropa per il Napoli non un sogno, una barzelletta. Il Maradona strapieno per laggancio alle posizioni utili per lEuropa. Il Frosinone, terzultimo, rimonta due volte (2-2) con una doppietta di Cheddira, in prestito dal Napoli alla squadra laziale, e boccia definitivamente le fatue ambizioni azzurre. Dal disastro si salva solo Politano finch rimasto in campo.Tutta la squadra ha fallito. La difesa stata ancora una volta la protagonista negativa. Ormai irriconoscibile Di Lorenzo, in balia di Valeri, e incapace di mettere dentro la palla della vittoria nel recupero.Rrahmani travolto da Cheddira, prima il fallo da rigore sul centravanti, poi in ritardo sul 2-2 di testa dello stesso Cheddira. Ostigard in difficolt contro Soul. Mario Rui chiude espulso (97) per doppio giallo.Meret para il rigore incerto di Soul, ma regala a Cheddira il pallone del primo gol laziale, perdendo ogni certezza.Il centrocampo, alla lunga, stato soverchiato dalla coraggiosa prestazione dei frusinati. Lobotka sempre basso, sovrastato dalla chioma bionda di Brescianini (1,88), poi da Mazzitelli, ha mancato dessere il motore della squadra. Anguissa, dopo un primo tempo incoraggiante, si perso con la sua folta chioma sotto la pressione di Mazzitelli. Zielinski stato il meno peggio dei tre contro il giovane Barrenechea sfiorando un gol di testa (32).In attacco, Politano ha cercato per unora di rendere apprezzabile la manovra offensiva, aprendo il risultato con un gran sinistro nellangolo lontano (16), prodezza dopo leurogol di Monza.Osimhen tornato al gol al Maradona (63) dopo quattro mesi, ma stato poco incisivo in almeno cinque occasioni, fallendo il raddoppio con palla fuori tutto solo davanti a Turati (20) e toccando debolmente unaltra palla-gol dopo avere saltato il portiere laziale (47 salvataggio sulla linea di Romagnoli).Kvaratskhelia si perde ormai in un gioco testardo, di puro egoismo, alla ricerca del gol, non vede il compagno meglio piazzato, gioca da solo, conclude sei volte e due volte Turati gli nega il gol.Il Napoli non ha pi gioco. Gli attaccanti cercano il successo individuale. I difensori commettono errori fatali, undicesima difesa del campionato. Un Frosinone ordinato, bravo a difendere e agile nel contrattacco, ha sofferto il Napoli nel primo tempo, ma controllandone la manovra, ed ha preso il sopravvento nella ripresa con la doppietta di Cheddira, gioco agile di squadra, applicazione costante nelle marcature, mai domo, sempre pronto a conquistare la palla.Dopo il gol di Politano, il Napoli non ha avuto la forza di impadronirsi della gara. Meret parava il rigore incerto di Soul (30), ma era imperdonabile nella costruzione dal basso quando, ricevuta la palla da Di Lorenzo, si faceva schermare da Soul perdendo il pallone e Cheddira insaccava a porta vuota (50) per il primo pareggio frusinate che esaltava la prova degli ospiti.Non basato il 2-1 di Osimhen (63), gol di astuzia sotto porta sullo spiovente di Mario Rui nellarea laziale, ad assicurare la vittoria perch il Napoli non cera pi da squadra, arrancando sotto la pressione costante del Frosinone che sembrava soffrisse meno il gran caldo di mezzogiorno.Il Napoli si sgonfiava a vista docchi. Travolti i centrocampisti. Da una palla persa a met campo scattava il cross di Zortea per il gol di testa di Cheddira (74) lasciato libero da Rrahmani (ammonito, salter la prossima gara ad Empoli, era diffidato).Sul 2-2 sia il Napoli che il Frosinone hanno avuto loccasione di vincere. Meret salvava di piede sulla linea il tocco di Seck (83), Di Lorenzo lanciato in gol da Osimhen rinunciava al tiro davanti a Turati per un passaggio sbagliato a Simeone (97).Calzona ha cercato di tirare su la squadra con quattro attaccanti nel finale: Raspadori (per Politano), Simeone (per Anguissa), Osimhen e Kvaratskhelia. aumentata solo la confusione.Anche Di Francesco, nel finale, ha tentato il colpaccio soprattutto con linserimento dellattaccante senegalese Seck (1,90) e del brasiliano Reinier, centrocampista offensivo.Un punto doro per il Frosinone in lotta per salvarsi. Un pareggio e una prestazione vergognosi per il Napoli. E si va verso il salto nel buio del prossimo anno con una squadra da rifondare e un allenatore da individuare.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui (97 espulso); Anguissa (85 Simeone), Lobotka, Zielinski (77 Cajuste); Politano (77 Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia.(3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea (93 Lusuardi), Barrenechea, Mazzitelli (93 Gelli), Valeri; Soul (77 Seck), Brescianini (77 Reinier); Cheddira.: Fabbri (Ravenna).: 16 Politano, 50 Cheddira, 63 Osimhen, 74 Cheddira.