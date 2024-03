Pasqua 2024: preghiamo per la pace

di Giovanna DArbitrio

Stamattina ascoltando le drammatiche notizie del telegiornale, mi sono sentita molto triste per gli orrori di guerre e attentati terroristici. Eppure guardando il panorama di Napoli dallalto del mio appartamento all ultimo piano, perfino il Vesuvio ispirava tranquillit: cera unaria serena, gli alberi in fiore festeggiavano la primavera, il sole inondava le strade e dava al mare riflessi dorati. Ho pensato con dolore che in un attimo tanta Bellezza e Pace potrebbero essere distrutte seminando morte, come sta accadendo in altri paesi. E cos ho incominciato a pregare, come facevo da bambina quando i racconti di guerra di nonni e parenti mi facevano inorridire.Ecco una mia poesia:Mi son venute in mente poi tante lotte della mia vita, tra scuola e famiglia, per educare i miei figli e i miei alunni a non violenza, rispetto verso gli altri, equit, democrazia, libert, pace, ora mi tocca ascoltare vari opinionisti che in tv per ore parlano della III guerra mondiale, di bombe atomiche e quant'altro, come se fossero imminenti e inevitabili disastri... Ma siamo impazziti?! E continuando a pensare, ho ricordato gli anni 50, gli anni del dopoguerra, quelli della ricostruzione, quando veramente abbiamo tutti sperato nella pace e la Pasqua era divenuta una realt profondamente sentita, tra riti religiosi e tradizioni che nelle famiglie creavano atmosfere gioiose e incidevano negli animi indelebili sentimenti di unione e affetto, come ho gi raccontato in un mio articolo tempo fa. Eccolo:

Quanto tempo passato dai quei lontani anni 50! Anni duri, anni del dopoguerra, eppure pieni di speranza nel futuro. Eravamo circondati da persone coraggiose che erano uscite miracolosamenteda unorrenda guerra, intatte non solo fisicamente ma anche moralmente, umili e fiere allo stesso tempo, sicure dei loro principi e ideali. Saremo capaci anche noi di fare altrettanto per tramandare tradizioni e valori ai nostri figli e nipoti in questa nostra difficile epoca? Forse ci stiamo provando, nuotando contro corrente e animati solo di buona volont.Allora auguriamoci ancora una volta unain Pace, con il profumo di primavera!