Aurelio e la sindrome ADL

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 15.03.2024)

Aurelio De Laurentiis il problema antropologico del secolo. Deve cambiare. Deve fare un passo indietro. Non pu essere sempre irascibile. Deve darsi una calmata. Non deve aggredire. Ma il poeta ammonisce: perdete ogni speranza voi che pensate questo. Non si cambia un uomo a 75 anni. Limpasto si solidificato. La sua natura incorreggibile. Il lessico volgare ineliminabile. E il calcio, vetrina pi popolare del cinema, gli d modo di esprimersi ai massimi livelli di bile, di nervoso, di insulti. Lo scazzo non vuole pensieri. E Aurelio non ci pensa due volte per offendere lumanit circostante che ritiene ovviamente inferiore.Immanente la sindrome del marchese del Grillo. C stato un trauma infantile che ha provocato tutto questo? Un trauma che si chiama desiderio, un desiderio non appagato da bambino che lha reso immediatamente furioso?Il destino del Napoli legato a una persona cos spettacolarmente instabile. stato sempre cos, dai primi insulti,, ma una serie di successi e di collaboratori pazienti hanno limitato le scosse telluriche di De Laurentiis fino alle esagerazioni attuali.Si pu sospettare che a sconvolgere la natura presidenziale, gi ampiamente predisposta, sia stata unaltra sindrome, la sindrome dellabbandono, il vuoto esistenziale provocato dalladdio di Spalletti e Giuntoli. Il tradimento ne ha scosso la sicurezza del comando, la protervia del padrone, il fascino irrinunciabile dellegocentrico.Il problema di De Laurentiis la forte personalit, condita da un brutto carattere. Con un simile Diabolik, come rifondare il Napoli, giunto al capolinea di un ciclo con uno scudetto conquistato e subito perduto?Due sono le strade. Il presidente sceglie collaboratori e tecnico consenzienti, ubbidienti, sottoposti e lui fa tutto, cos si ripete il disastro di questanno. Il presidente sceglie collaboratori e tecnico di personalit, capacit e conoscenze, indipendenti e padroni esclusivi del loro ruolo e si va inevitabilmente allo scontro. De Laurentiis prigioniero di se stesso. Giunto ai ventanni di presidenza, si prende lironia di quelli cheIl Napoli ha bisogno di rifondarsi. C tutta la linea della difesa da rinnovare con giocatori di alto livello, esigenza primaria in ogni squadra da ricostruire. Bisogna cercare i nuovi Albiol, i nuovi Koulibaly, i nuovi Kim. Si parte sempre dalle fondamenta. Dellaevaporata dei campioni dItalia ci sono da salvare quattro, cinque protagonisti, Kvaratskhelia in testa.Pu tornare utile il rientro di Folorunsho dal prestito al Verona, con i veneti gran campionato del ragazzo italiano di origini nigeriane, 26 anni, robusto, sfrontato, audace al tiro, preso dal Napoli per un milione cinque anni fa.Non sar facile ingaggiare un centravanti da venti gol dopo Osimhen. E sar il momento di impiegare Raspadori nel ruolo pi congeniale, magari cambiando il modulo tattico, 24 anni, calciatore di talento costato 35 milioni.Questo a grandi linee il futuro del Napoli da impostare subito, in questo mese, massimo in aprile, per non arrivare tardi al calciomercato. Ma torniamo al punto di partenza. De Laurentiis vorr fare ancora da solo o affidarsi a uomini di calcio?Identificare subito lallenatore. Calzona sembrerebbe la soluzione pi logica, a portata di mano, ha qualit, conosce da tempo il Napoli e lambiente, escluderebbe salti nel buio considerando i nomi dei tecnici che si attribuiscono ai progetti (?) del presidente, Conte di forte personalit con inevitabili scontri, Italiano tutto da scoprire, Palladino troppo giovane per sostenere il clima tellurico partenopeo.La scommessa-Calzona varrebbe qualsiasi altra scelta. Il ritorno di Sarri da escludere, il passato passato. Un errore sarebbe puntare su undi cui De Laurentiis si farebbe paravento e col quale finirebbe col litigare.Il Napoli in trappola perch De Laurentiis in trappola. Lanno prossimo bisogner riguadagnare la qualificazione in Champions altrimenti salta labile e oculata gestione del bilancio azzurro, gran merito del presidente, e sarebbe la fine.Questanno, intanto, una pallida speranza se il quinto posto varr la Champions. La Roma a +4. Ma il Napoli domenica incontrer lInter a Milano (col vantaggio dei supplementari dei nerazzurri a Madrid, la delusione e un giorno di riposo in meno), poi lAtalanta dopo la sosta. E Calzona in condominio con la Slovacchia.