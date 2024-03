La sala professori, di Ilker Çatak

di Giovanna D’Arbitrio

Presentato alla Berlinale 2023, candidato tedesco all'Oscar come miglior film internazionale, La Sala Professori, di Ilker Çatakha ottenuto 2 candidature agli European Film Awards, 1 premio a National Board, 1 candidatura a Goya. Il film si svolge in una scuola media tedesca dove Carla Nowak (Leonie Benesch), una giovane insegnante di matematica ed educazione fisica (per noi strano abbinamento, ma si vede che in Germania è diverso), piena di ideali e amore per gli alunni, affronta il suo primo incarico.Tutto sembra andar bene, ma all’improvviso cominciano a verificarsi piccoli furti per i quali viene sospettato un alunno turco e sottoposto ad un umiliante interrogatorio dalla preside. Combattiva e intrepida, Carla decide di difendere l’alunno e di indagare in segreto da sola, scoprendo così che la colpevole è Friederike Kuhn (Eva Löbau), una segretaria dell’istituto che è anche la madre di un altro suo alunno.Tale situazione genererà in Carla una crisi di coscienza e una serie di conseguenze negative per lei, sempre più isolata e fraintesa dai colleghi, rifiutata perfino dai ragazzi. In uno splendido finale sarà Oskar, suo pupillo e suo rivale, che appoggerà Carla: verranno evidenziati problemi educativi, responsabilità di ognuno, pregiudizi mancanza obiettivi condivisi.Ricco di tensione, il film ci presenta la Scuola come un campo di battaglia che è anche specchio della società contemporanea, facendoci riflettere su vari temi, come diffamazione, razzismo, discriminazione, bullismo, antiquati sistemi didattico-educativi e quant’altro.Il regista ha ammesso che c’è una forte componente autobiografica nella sceneggiatura che lui e Johannes Duncker hanno scritto, dicendo quanto segue: “”.Senz’altro un film che coinvolge molto gli spettatori, in particolare se sono insegnanti come la sottoscritta che ha ricordato tutte le sue strenue lotte, talvolta un po’ donchisciottesche, per la difesa di tanti ideali educativi e culturali che col passar del tempo non sono più tra i principali obiettivi di molti sistemi scolastici, in verità non solo tedeschi.Il cast include bravi interpreti, come, colonna sonora dir, fotografiaEcco il trailer + video: