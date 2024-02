Un recupero propizi per rilanciarsi

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 28.02.2024)

Allinsegna del fattore X (col Barcellona 1-1, a Cagliari 1-1) nel regime forzatamente dietetico di Francesco Calzona, giovandosi del rientro di Osimhen per mettere dentro due palloni da pareggio, niente altro produce una squadra da tempo ex campione dItalia.Involuzione di Kvaratskhelia, due volte sostituito mentre lagente del giocatore sottolinea linteressamento di molti club esteri per il georgiano, altri mal di pancia in vista.Errori in difesa con leterna lagna di Kim se ne andato via. Centrocampo in affanno. Natan scomparso dagli schermi e si sa poco di Dondencker.Posizione in campo e ruolo da definire per Lindstrom e Traor, ma soprattutto per Raspadori, giocatore di talento e grande investimento azzurro.Dettagli, mentre stanno tutti bene, giusto il film di Tornatore e il giudizio di Calzona, ma la testa che non funziona. Dalla testa degli azzurri volato via lo scudetto. Improvvise amnesie, incertezze, affanno e il ritorno confuso al 4-3-3.Da valutare un cambio di modulo tattico. Cercasi soluzione disperatamente, mentre il campionato si stancato di aspettare la riscossa del Napoli, inchiodato a centro-classifica, lontanissima la zona-Champions.In vista della rifondazione promessa si discute se non sia il caso, nella prossima stagione, di restare fuori dalle altre competizioni europee in modo da rifondare con calma e senzaa met settimana.Labile strategia finanziaria di De Laurentiis sopporter per unannata il mancato introito della Champions, ma lanno successivo il rientro sulla massima scena europea sar vitale.Il Napoli gioca oggi il recupero col Sassuolo a Reggio Emilia, un confronto di pura disperazione tra la squadra emiliana in zona-retrocessione (esonerato Dionisi, in panchina Emiliano Bigica, giocatore azzurro nel disfacimento di fine secolo tra Ferlaino e Corbelli) e la formazione napoletana alla ricerca di una linea di galleggiamento dignitosa.Ormai non resta che chiedere un finale di campionato meno deludente. Il Napoli non vince in trasferta da tre mesi, dal 2-1 a Bergamo che, con Mazzarri dopo Garcia, illuse sulla ripresa degli azzurri. Hanno fatto seguito, fuori casa, quattro sconfitte e due pareggi.Nel girone di ritorno, il Sassuolo non ha ancora vinto una partita (cinque sconfitte, un pareggio). Due mesi fa, lultima vittoria, 1-0 alla Fiorentina. La squadra emiliana aveva iniziato il campionato battendo la Juventus 4-2 in casa e lInter 2-1 a San Siro. Poi, il crollo.Pesante linfortunio di Berardi (menisco a gennaio). Ceduto Frattesi allInter, incassati 26 milioni dal riscatto di Raspadori. Il Sassuolo perde improvvisamente la vena di squadra dassalto, di tecnica pregevole, di schemi ben collaudati, sempre agevolmente a met classifica. I gol di Pinamonti (9) e del norvegese Thorstvedt (4) puntellano un attacco diventato poco prolifico.Rispetto a Cagliari come sar il Napoli? Riacquister gioco e senso collettivo? Poich domenica sera, al Maradona, ci sar la Juventus, sfida sempreper la passione azzurra, sarebbe opportuno arrivarci con un franco successo a Reggio Emilia.Napoli-Juventus e, successivamente, Barcellona-Napoli sono due appuntamenti da non fallire per tirarsi su in questa stagione negativa. Due botte di vita per dimenticare gli orrori.