Se questo è un uomo di Primo Levi

di Luigi Alviggi



Napoli milionaria

” (1945) di Eduardo De Filippo (1900 – 1984) e del suo personaggio - reduce dalla Seconda Guerra Mondiale (la più terribile!) Gennaro Jovine, tranviere disoccupato - che vive in un “basso” e la cui moglie si è enormemente arricchita durante la guerra con la borsa nera praticata senza scrupoli in danno dei troppi malcapitati. Chi non aveva vissuta la guerra la soffriva di riflesso e le cose che danno sofferenza si tende a evitarle… dunque nessuna partecipazione verso i ricordi del sopravvissuto. La morte è sempre in agguato e la si conosce bene. Si legge negli occhi di chi, in impossibili condizioni di vita, prende infezioni e malattie varie e aumenta ancor più quando i carcerieri abbandonano il campo giacché le truppe russe sono ormai vicinissime. I reclusi hanno molte cose abbandonate nella fuga a disposizione ma oramai lo sfinimento fisico e mentale è tale che solo pochissimi potranno profittarne. Non si è più in grado di andare a prendere quanto di vitale, cibo soprattutto, è rimasto disponibile in mezzo alla neve, al gelo e ai troppi cadaveri. 26 gennaio. Noi giacevamo in un mondo di morti e di larve. L’ultima traccia di civiltà era sparita intorno a noi e dentro di noi. L'opera di bestializzazione, intrapre­sa dai tedeschi trionfanti, era stata portata a compimen­to dai tedeschi disfatti.”

“Né si creda che le scarpe, nella vita del Lager, costi­tuiscano un fattore d’importanza secondaria. La morte incomincia dalie scarpe: esse si sono rivelate, per la mag­gior parte di noi, veri arnesi di tortura, che dopo poche ore di marcia davano luogo a piaghe dolorose che fatal­mente si infettavano. Chi ne è colpito, è costretto a cam­minare come se avesse una palla al piede (ecco il perché della strana andatura dell'esercito di larve che ogni sera rientra in parata): arriva ultimo dappertutto, e dapper­tutto riceve botte; non può scappare se lo inseguono; i suoi piedi si gonfiano, e più si gonfiano, più l'attrito con il legno e la tela delle scarpe diventa insopportabile. Al­lora non resta che l’ospedale: ma entrare in ospedale con la diagnosi di «dicke Fű

sse» (piedi gonfi) è estremamente pericoloso, perché è ben noto a tutti, e alle SS in ispecie, che di questo male, qui, non si può guarire.”







“Ma come si potrebbe pensare di non aver fame?





Il Lager è la fame: noi stessi siamo la fame, la fame vivente.”







“Quando si lavora, si soffre meno e non si ha tempo di pensare:





le nostre case sono meno di un ricordo.”







“…le notti erano incubi senza fine…”









Primo LEVI: Se questo è un uomo

postfazione di Cesare Segre



EINAUDI, 2014



pp. 214 - € 13,00

































Primo Levi (Torino, 1919 – 1987), ebreo, chimico e scrittore, fu quasi fortunato a entrare in Auschwitz nel febbraio ‘44 quando la guerra già iniziava a dare assuefazione in ogni suo effetto e anche le estreme crudeltà, pur sempre in auge, avevano perso il mordente furioso e mortale dei primi tempi. Sarà uno dei 19 sopravvissuti tra i 650 deportati dal campo di Fossoli su un treno merci verso il lager. Anche su lui, giovane, i patimenti subiti lasceranno un’impronta nel fisico per l’intera vita. Il libro è di una realtà terrificante! Ci introduce con pathos ineguagliabile nei luoghi, nelle situazioni, nelle violenze, nei tradimenti a ogni passo, che rendevano il luogo copia dell’Inferno, se non peggio! Una testimonianza viva e indistruttibile di quanto centinaia di migliaia di individui hanno sofferto…(dalla Prefazione scritta dall’Autore)Nell’approfondita postfazione leggiamo:Reduce da Auschwitz, Primo pubblicò "” nel ’47 (finito nel gennaio dell’anno), scritto a caldo nel breve periodo dopo la liberazione dell’Europa dal nefasto spettro nazista. Mandò il dattiloscritto all’editore Einaudi ma i due lettori di questi – Natalia Ginzburg e Cesare Pavese! – non diedero parere favorevole perché c’erano in giro già troppi libri sull’argomento. Verrà allora pubblicato con le edizioni Francesco De Silva (tipografo piemontese del XVI secolo), e il suo fondatore Franco Antonicelli scelse il titolo attuale laddove Levi aveva indicato “I sommersi e i salvati”. Einaudi lo accoglierà poi nel ‘58 neie da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in tutto il mondo. Una ineguagliabile testimonianza di ciò che fu l’abietto nazismo di Hitler, personificazione del funesto Lucifero.Uno dei motivi della bocciatura – come dirà lo stesso Levi nell’edizione del ’76 – fu che nell’immediato dopoguerra ci fu una rimozione collettiva del recente passato. La voglia universale era quella di guardare avanti, dimenticare la sofferta catastrofe appena finita e sperare in un futuro migliore per tutti!Ecco l’inizio del martirio:Ed ecco l’arrivo sul luogo del supplizio:Un libro che bisogna assolutamente leggere perché una certa Storia non si ripeta nell’umanità mai più e poi (di storie ne sentiamo tante giornalmente) perché raccontata da un uomo di valore e sensibilità speciali che ci è passato attraverso inglobandole nell’animo distrutto. Otteniamo una conoscenza profonda di quanto realmente accaduto alla quale, con l’immaginazione, davvero pochi possono arrivare.Le perversioni morali e mentali dei nazisti – in particolare le SS! – devono obbligarci a riflettere (oggi più che mai!) su quanto la pazzia insita nel potere di un leader politico in carica possa indirizzare l’animo dei seguaci, orientandoli a scatenare il lato peggiore della loro indole. Questo aspetto oggi non mi pare trattato nella dovuta importanza e molti dovrebbero già ora inorridire su quale possa essere la risposta popolare all’elezione di un Trump a Presidente USA, cioè su cittadini tormentati da questioni plurisecolari: vedi la discriminazione razziale che riporta alla Guerra di Secessione (1861- 65, Presidente Abramo Lincoln) contro la schiavitù dei negri, allora in voga negli stati del Sud ma ancora oggi in tutto il paese (Black Lives Matter). I seguaci più accesi arrivano a credere che “sposare” un pessimo atteggiamento del proprio condottiero politico - troppe volte più sfrenato di un capo militare! – li autorizzi a seguirne i comportamenti, e dunque scatenare dal profondo i peggiori istinti che la fragile natura umana da sempre racchiude al suo interno…La “Buna” – cui Levi fu assegnato nell’infame soggiorno - era una fabbrica per la gomma sintetica, destinata a sorgere all'interno di un lager satellite di Auschwitz, fabbrica alla cui costruzione lavorò con altre centinaia di deportati, ma essa non entrò mai in funzione per la fine della guerra. Nello scritto seguiamo, passo per passo, la degradazione della persona umana già iniziata nell’asfissia del vagone ferroviario piombato che ha trasportato gli sventurati, senza acqua disponibile, dal luogo della cattura alla destinazione nel gulag, e sarà un’avvilente lotta continua con i sorveglianti e gli aguzzini tedeschi che, per la stragrande parte degli internati, finirà solo con la morte per inedia, stenti, gelo, oltre che per gli enormi soprusi che dovranno subire senza scampo. L’infamia più grande - a rifletterci - è che per i prigionieri non esistono più nomi, ogni internato viene chiamato SOLO con le ultime tre cifre del numero che gli è stato stampigliato sul braccio all’ingresso nel campo, e che rimarrà impresso per tutta la vita a rendere indimenticabile - qualora fosse mai possibile - l’enorme sventura capitatagli al tempo…Con Primo possiamo affrontare, quasi compagni di sventura, le martoriate ore di un giorno lavorativo quando ne vengono dettagliate le difficoltà estreme: neve e fango d’inverno, acqua lurida e fango d’estate. Ci vengono descritti i complessi e variati traffici che avvengono con i “graduati” del complesso, la gran parte dovuti ai furti tra carcerati, nei quali la moneta più comune è la razione di pane quotidiano (o sue parti) usata per gli scambi. Taluni indispensabili, nonostante la fame perenne di tutti. E preziosa è anche – per la Storia – la narrazione della scala gerarchica esistente, determinata da mesi o anni di permanenza nel campo, tra i livelli più alti (SS alla sommità) e quelli più bassi, destinati in tempi brevi alle camere a gas: i “mussulmani” (Muselman), e l’Autore dichiara di non sapere perché fossero designati con questo nome i prigionieri la cui morte era prossima. Due sono gli appellativi riservati nell’internamento agli estremi della graduatoria umana: i salvati (o prominenti) e i sommersi. I primi hanno una qualche carica nella gerarchia interna, i secondi sono coloro che presto respireranno il gas lasciando i beni non rubabili in vita: occhiali, denti d’oro, vestiario per quanto logoro. Le due categorie rappresentano il paradiso e l’inferno tra i reclusi, e noi soffriamo per immedesimazione. Assenti le lacrime: quando si vive al limite della fine non c’è tempo per piangersi addosso, significherebbe la resa totale. Nessuna donna: i sessi vengono divisi appena giunti nel lager, con le donne vanno anche i bimbi (questi destinati a brevissima sopravvivenza). La descrizione delle sofferenze rende Levi un compagno col quale è forzato condividere percorso e stati d’animo.Per citare uno tra i mille perfidi disagi: i vecchi del blocco in cui ciascun gruppo è rinchiuso hanno esercitato l’udito fino a saper percepire dal suono dell’urina cadente nel secchio di raccolta (che va svuotato una ventina di volte a notte) il livello raggiunto dal liquido e regolarsi di conseguenza. Tutto questo per non essere costretti ad andare a svuotarlo fuori dalla baracca in “veste notturna”, cioè solo in camicia e mutande! La troppa acqua ingerita deriva dal rancio molto acquoso che viene dato ai prigionieri, senza altro da bere, e prelevato da una marmitta il cui fondo non viene mai sfiorato dal mestolo dal Kapò di turno perché è quello che rimarrà a lui! Singolare poi che ogni punizione nel campo colpiva allo stesso modo il ladro e il derubato. Ed ecco un’altra finissima analisi psicologica di Primo:Del riadattamento indispensabile per i miracolati ritornati a casa nel libro non si parla, è lasciato alla nostra immaginazione, ma sicuramente è una prova non minore rispetto alle altre cento superate ritrovarsi nei panni propri e ricominciare a guardare la vita di sempre con gli occhi di prima! Nel campo i carcerati dormivano in due per cuccetta, uno a capo e l’altro al piede…E qui corre in mente l’analoga situazione nella splendida “Il giorno dopo (27.1.1945) i Russi entrano ad Auschwitz, la vita dei pochissimi carcerati superstiti poteva ricominciare… I nazisti uccisero quasi tutti gli occupanti rimasti nel campo prima di abbandonarlo. Di questo libro l’Autore inizierà la scrittura già nel dicembre ’45! Il seguito di esso sul lungo ritorno verso casa a Torino verrà raccontato nell’opera “La tregua” (1963).