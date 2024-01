La medicina olistica, di Gabriele Cervelli

di Giovanna DArbitrio



Il 18 gennaio, alle 17,30, presso il Circolo Nautico Posillipo in Napoli, stato presentato il libro, di(Ed. Giuseppe De Nicola, 2023). Ne hanno discusso con lautore,, redattore capo de Il Mattino,, medico chirurgo, docente di omeopatia;, medico chirurgo, omeopata e docente di Agopuntura. L'incontro stato aperto da, presidente del Circolo Nautico Posillipo, ed stato moderato dal dott., editore e chirurgo.Un libro davvero interessante che cos viene presentato dalleditore nel risvolto anteriore di copertina:E nel risvolto posteriore di copertina si legge quanto segue:Il libro inizia con unaccurata Prefazione del Prof. Girolamo De Simone di cui qui riporter alcuni significativi passaggi:Gabriele Cervelli un Medico, nel senso pi profondo e autentico che questa parola possa raccogliere () L'individuazione dei problemi alimentari non per lui seconda alla ricerca delle abitudini posturali scorrette, ambedue realizzate attraverso tecniche innovative e di straordinaria precisione, e, come gi detto, sempre confermate dall'esito di successivi esami strumentali. Il pensiero dell'autore va a Goethe, ma anche alle pi recenti ricerche sulla complessit multidisciplinare. Questa necessaria integrazione con ci che ci circonda conduce all'esplicitazione delle', le quali possono essere comprese e definite comeche ne rappresenta per anche un'altra. Da qui si procede alla trattazione della medicina vibrazionale, oggi ben supportata dalle teorie quantistiche e dalle loro applicazioni in campo medico [] lasciandone scaturire l'ipotesi per cui[] Un campo ulteriormente affascinante, e trattato con opportunit dall'autore, descrive le straordinarie possibilit dell'acqua () l'ipotesi di, dove materia ed elettromagnetismo trovano oscillazioni frequenziali identiche in determinate condizioni di densit della materia []. Il discorso sull'acqua conduce naturaliter a quello sull'omeopatia e alle principali affezioni che essa pu mirabilmente curare []. Ho letto il libro, un testo davvero pregevole sia per contenuto che per forma scorrevole e chiara soprattutto nel descrivere diversi concetti scientifici non facili da capire per chi inizia ora ad avvicinarci alla medicina olistica che rappresenta un modo diverso di approcciarsi al paziente.In effetti essa implica il prendersi cura dello stato di salute globale, partendo dal principio che corpo, mente, ambiente sono interconnessi. Si ricerca quindi la causa che ha generato la malattia piuttosto che soffermarsi sui sintomi, perseguendo lobiettivo di riportare equilibrio e benessere allindividuo nella sua totalit, non intervenendo su un singolo organo in particolare. Tutto ci rende il paziente pi attento ai messaggi del proprio corpo, favorendo lacquisizione di una maggiore consapevolezza di s e di conseguenza una maggiore padronanza sulla propria vita. Il libro ricco di riferimenti a scienziati illustri, di citazioni, illustrazioni.Pur riconoscendo i progressi di scienza e tecnica nella medicina allopatica, senzaltro non approvoche spesso si scatena contro la medicina olistica, poich potrebbero splendidamente integrarsi.Una mia sorella, affetta da malattia incurabile, alla medicina allopatica ha affiancato terapie alternative che le hanno alleviato le sofferenze e le hanno permesso di stare vicino alla sua amatissima famiglia qualche mese in pi, prima di volare in cielo. Sovente ho pensato che i medici in possesso di, curano il paziente concentrandosi solo su un organo, come se fossedi una macchina, non una parte del corpo di una persona con unanima, per cui il malcapitato costretto ad intraprendere un doloroso percorso tra analisi cliniche e vari medici, capaci di curare specifici organi del corpo.Oggi si parla molto di malasanit, causata da diversi fattori inclusi i continui tagli su tutto ci che, una triste realt che quasi tutti almeno una volta nella vita prima o poi sono costretti a sperimentare direttamente oppure indirettamente, attraverso il racconto di parenti, amici e conoscenti. Senza dubbio esistono anche tanti bravi medici, onesti e preparati, ma bisogna solo avere la fortuna di incontrarli. La sottoscritta allet di 16 anni per poco non stata spedita allaltro mondo per una diagnosi sbagliata, ma poi stata salvata in extremis da un chirurgo che lha operata durgenza per unappendicite perforata.Al caos della sanit spesso si aggiunge la perdita di umanit e valori etici dai quali invece un tempo scaturivano cure appropriate basate sulla conoscenza del paziente che in passato il cosiddettoriusciva a risanare facendo diagnosisenza nemmeno tanti test clinici e analisi di laboratorio. Ricordo il compianto dott. Danese che prontamente accorreva in nostro aiuto per curarci e che soleva trattenersi con noi per far quattro chiacchiere. E devo dire che il dott. Cervelli in qualche modo gli assomiglia, poich una persona sensibile, umana e mi segue da diversi anni evitandomi inutili analisi e accertamenti clinici, prescrivendoli solo se necessari.Sono uninsegnate in pensione e spesso ho pensato che la figura del medico e quella dellinsegnante presentino delle analogie nellesercizio della professione, poich Scuola e Sanit non solo richiedono grande seriet, onest e professionalit come gli altri tipi di lavoro, ma esigono qualcosa in pi, un quid pi spirituale che definireiunita ad immenso rispetto verso coloro che sono affidati alle nostre cure.