Corsi e ricorsi di cadute azzurre

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 27.12.2023)

Vince lo scudetto, incanta lEuropa, dispensa gioco di meraviglia e, un anno dopo, non c pi niente. caduta una stella. Il Napoli settebellezze non c pi. Gli aquiloni azzurri volavano alto, sono atterrati.proprio cos e il modo ancor moffende, scriverebbe il poeta. sopravvenuto un sortilegio, oppure finito un incantesimo.Giocatori issati al settimo cielo, ora praticano a fatica il primo. Sono gli stessi dellanno scorso, della grande cavalcata azzurra, dello scudetto e non sono pi loro.Qualcosa del genere successo in passato.Campionato 1974-75, allenatore Vinicio al secondo anno sulla panchina del Napoli, come avvenuto con Spalletti nella stagione passata. Ingresso furente del leone brasiliano. Sconvolta la solita preparazione precampionato. Giocatori smarriti e insofferenti. Battono la fiacca, non ce la fanno e Vinicio li inchioda al muro: se non vi sta bene cos, posso andarmene, mi dimetto.Dopo una notte agitata a Montecatini, dove il Napoli era in ritiro, Antonio Juliano capitano e leader riferisce a Vinicio che la squadra compatta con lui, si va avanti con Vinicio.Non deve essere stata diversa la preparazione di Spalletti dopo il rodaggio del primo anno a Napoli, sfruttando nel secondo anno la sosta invernale per il Mondiale in Qatar, esperto il tecnico toscano dello stop dopo lesperienza in Russia dove il campionato si ferma dinverno.Un dettaglio importante, alla base dello scudetto. Da Vinicio a Spalletti c nel Napoli una guida sicura, forte, che coinvolge, Vinicio col suo parlare gutturale, spezzato, imperioso, Spalletti col suo linguaggio rotondo, accattivante ma deciso, esoterico, incantando i giocatori con linflessione toscana della voce, in pi uno sguardo penetrante, un po fulminante, un po invasato (ad Anguissa vengono i brividi).Vinicio e Spalletti non hanno fuoriclasse in squadra. Hanno giocatoridisposti a tutto per due allenatori che si impossessano delle loro emozioni e le attraggono e le piegano a un destino fortemente voluto e condiviso.Se non siamo al plagio poco ci manca. Giocatori che si esaltano, che vanno al di l delle loro possibilit, che fanno squadra e gruppo vincente con Vinicio, con Spalletti. A parte, si capisce, la maestria tecnica dei due allenatori.Vola il Napoli di Vinicio, la squadra corre, forse continua a correre anche dopo che la partita finita, gli avversari sono sorpresi e travolti.un Napoli giovane, leggero, con un paio di giocatori di esperienza, Burgnich invitato a partecipare al gioco senza starsene impalato in difesa come nellInter (), Clerici centravanti un po sordo ma fedelissimo di Vinicio e goleador irriducibile, Juliano un vero condottiero, Bruscolotti ha 23 anni, il brindisino La Palma centrale di difesa al debutto in serie A, Orlandini terzino sinistro che si sgancia, Salvatore Esposito e Rampanti giocatori deliziosi per un centrocampo di fantasia, Giorgio Braglia cannoniere stralunato, Peppiniello Massa napoletano del quartiere Torretta piccolo, sgusciante e furbo allala destra, Gedeone Carmignani in porta.Sono i protagonisti di unavventura straordinaria. Il Napoli di Vinicio sfida la Juventus di Gentile, Scirea, Furino, Bettega, Capello, Causio, Anastasi e di Zoff e Altafini passati dal Napoli al club bianconero due anni prima.A Torino, nella partita decisiva per lo scudetto, Zoff nega a Juliano il 2-1 per il Napoli (amicissimi i due ai tempi azzurri,dir Juliano dolce-amaro dopo il match) e Altafinisigla la vittoria bianconera a due minuti dalla fine entrando dalla panchina al 75 per Damiani.Juve campione dItalia, il Napoli secondo a due soli punti. Lanno dopo, Ferlaino compra Savoldi e tutti si aspettano che il Napoli dar nuovamente lassalto al campionato. Ma non pi il Napoli dellanno prima.Ha esaurito la tensione della sfida-scudetto, forse stremato dalla corsa furente della stagione precedente, lincantesimo scompare. Il Napoli finisce quinto.Sta succedendo la stessa cosa al Napoli di oggi, dopo lo scudetto. La squadra la stessa. Non c pi Spalletti che ha fiutato limpossibilit di ripetere limpresa. Cala la tensione, la squadra paga il grande dispendio di energie nella conquista della grande vittoria e forse non reggerebbe ancora gli allenamenti maniacali di Spalletti se il tecnico toscano fosse rimasto.I giocatoriche Spalletti aveva esaltato tornanocol fiato corto e la fantasia smarrita.In pi, mentre Ferlaino prese Savoldi (800 milioni al Bologna pi Clerici e Rosario Rampanti valutati 600 milioni) per inseguire ancora lo scudetto, De Laurentiis rimasto a guardare ritenendo che il Napoli campione dItalia potesse ripetersi da solo, anche senza allenatore.Un anno di gloria, la resa lanno dopo. Succede ai club che non hanno una solida storia di vittorie e non hanno strutture robuste rimanendo nellalta classifica, ma non pi vincenti.Neanche al Napoli di Maradona riusc di bissare lo scudetto lanno dopo, rivincendo il campionato tre anni dopo il primo successo. cos che va. La flessione quasi fisiologica per le squadre non abituate allo stress del primato. E c la riscossa di avversari domati lanno prima.Ladel Napoli resta competitiva sulla carta, sul campo unaltra cosa.La partenza di Kim, la vaghezza di Garcia, le difficolt di Mazzarri di ricreare un Napoli vincente, nulla una campagna-acquisti di rafforzamento, una societ improvvisamente mancante sono fatti incontestabili.Ma ha ragione Sacchi:Il Napoli dello scudetto stata una invenzionedi Spalletti con giocatori che non avevano mai vinto niente. Difficile ripetersi.Dopo la grande cavalcata del girone dandata (50 punti), lo stesso Napoli dello scudetto non fu pi lo stesso nel ritorno (40 punti) e non perch fosse tranquillamente in testa protetto da un vantaggio cospicuo. Cera gi un calo evidente.Tutti erano andati fantasticamente oltre i loro limiti. Ilazzurro ha cominciato ad esaurirsi gi nella primavera scorsa.