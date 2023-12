Un amore senza fine di Scott Spencer

di Luigi Alviggi

Scott SPENCER:

Un amore senza fine

Prefazione e traduzione di

Tommaso Pincio

Sellerio, 2023 pp. 622 - 18,00

Dal risvolto di copertina leggiamo:Lopera il racconto di unossessione damore prolungata che nasce negli anni di unadolescenza in crescita complicata e si trascina per anni, con eventi drammatici e non comuni, fino a un finale che per la coppia protagonista ancora non ha imboccato una strada definita (come ci dice il titolo). Vi presento i due: David e Jade, Jade e David. Il primo, voce narrante del libro e personaggio preponderante - figlio unico 17nne a inizio storia si autodefinisce in modo non semplice ma veritiero:E dice ancora:Jade figlia di genitori comunisti - Hugh e Ann, medico lui scrittrice saltuaria di racconti lei, inclini alle droghe - e ha due fratelli, Keith (il maggiore) e Sammy. David la ricorda cos, rivedendola molto tempo dopo:Nella prefazione sottolinea Tommaso Pincio, anche nuovo traduttore del libro:Amore e disperazione saranno i motori principali dellanimo di David negli anni che vengono narrati. E, al termine del romanzo, leggiamo nella lettera che Jade scrive e che gli arriva dalle mani dello psichiatra del momento:Questo lungo lavoro propone una selva di personaggi che incrociano la vita dei protagonisti(a decine intervengono nel flusso narrativo per poi scomparire dalla storia)Dalla presentazione della Sellerio apprendiamo che il libro, pur avendo avuto milioni di lettori dalluscita negli USA (, 1979, oggi tradotto in pi di venti lingue). Il primo film del 1981, regista Franco Zeffirelli, con Brooke Shields (Jade) e Martin Hewitt (David), durata 116 minuti.Il secondo del 2014, regista Shana Fest, con Gabriella Wilde (Jade) e Alex Pettyfer (David), durata 104 minuti. Il lavoro si legge facilmente: scorrevole, piacevole, ricchissimo di dettagli, armonico.Nella narrazione lAutore per incline a osservare il contesto della scena sotto una potente lente dingrandimento, nella visione psicologica del personaggio pi che nella realt effettiva. Scott arricchisce lo sviluppo dei fatti di pensieri ed eventi collegati a riguardo dal soggetto in azione, David in genere. Linventiva lo spinge verso il passato, amplificatore di protagonisti, di situazioni, di quanto avviene in quel momento: un affondo letterario denso e pressocch continuo.Gli attori, primari nel quadro, vengono a lungoda quanto frugano a proposito nei loro ricordi. La cura per le tante aggiunte sfoca la linearit, quasi lo scrittore voglia diluire la complessit del reale, rallentare lazione in cui esso immerso per potenziarla e farla incidere meglio sul lettore.Lo sviluppo si spezza nelle parentesi inattese scaturite dalla vita vissuta, nelle memorie. Ne risulta una linearit costellata senza risparmio da percorsi paralleli Ovviamente ogni medaglia presenta due facce: allargando la prospettiva, si perde in densit di sviluppo...Vantaggio di questa scelta che il libro diventa una scorrazzata sociale nella media societ statunitense degli anni 70-80 del secolo scorso (il romanzo del 79!) con i suoi pregi, non spiccati, e travagliata dai problemi di sempre in quella fascia: stipendi modesti, costi elevati dei generi non necessari, cerchia di conoscenze limitata, angustie mentali proprie dei quartieri non privilegiatiLa societdi allora era molto distante, rispetto a oggi, dalla nostra coeva. Vi imperavano divorzi diffusi, se non generalizzati, e atteggiamenti verso la sfera affettiva e il variare dei partner molto pi disinvolti.In questo campo il divario stato certo colmato ma, credo, non superato. Non siamo certo alla libert didei genitori di Jade che piazzano nella stanza della figlia un letto matrimoniale (con le rotelle poi?) sul quale i due giovanissimi amanti possono liberamentedurante la notteA Spencer dunque piace indugiare sulle emozioni dei personaggi e proporre unampia rassegna degli stati danimo, anche perch i protagonisti sono sollecitati da eventi drammatici cui si risponde, per sostegno personale, con stati emotivi sempre sfibranti.Amori e lutti addensano le pagine pi toccanti, cui i soggetti rispondono nel modo pi sofferto, situazioni di vita e sentimenti comuni descritti da un abile punto di vista che stimola partecipazione. Forte, come notato, la propensione verso lanalisi di pensieri e riflessioni nel personaggio di turno, che si dilungano come da un preciso registratore di dettagliUn libro pieno di andirivieni ad accompagnare la vita complicata di David che non ha ancora deciso, nonostante le sollecitazioni esterne, quale strada vorr (o dovr) affrontareDi sicuro ci sono ricoveri, a distanza, in ospedali mentali. Vengono per descritti anche punti di svolta. il caso della lettera di Ann a David, che si dilunga per 14 pagine (con caratteri pi piccoli): aperta confessione - senza remore n finzioni - di una donna ancor giovane a chi stato amante della figlia 16nne.Un racconto che forse lei non avrebbe fatto neanche al proprio psichiatra, men che mai al marito, e questo perch il giovane possa in qualche modo concorrere s, anche con la semplice lettura! - a farle superare le deficienze che si porta dentro e magari non ha il coraggio nemmeno di confessarsi.E David osserva:E non sar lunico scritto. David promosso al ruolo di confessore della donna senza che abbia fatto molto per meritarselo, anzi nulla eccetto la telefonata inizialeNella seconda lettera (di 11 pagine) gli parla tra le tante confidenze - del cugino che le sped lLSD, assunto da tutta la famiglia proprio la sera dellincendio, e del conseguente stordimento ragion per cui la villetta venne distrutta dal piccolo rogo causato da David accendendo il mucchio di giornali accatastati fuori la veranda, e mettendo a rischio la vita di cinque persone: i genitori e i tre figli.Tutto per quella condanna allesilio di un mese!Leffetto devastante risult stupefacente per lo stesso piromane ritornato sul posto per constatare (cio, pi correttamente per soccorrere gli abitanti: questo il suo primo proposito!) gli effetti della bravata.David subir il relativo processo che ne disporr il ricovero presso un manicomio, con un esperto a lui dedicato. Vi rimarr due anni uscendone poi in libert condizionata con lobbligo di trovarsi un lavoro e dovendo vivere a casa dei suoi.Avr tempo per disperarsi e pensare sempre a Jade, pur rimproverandosi il disastro combinato che solo per caso non ha causato vittime nella famiglia di lei.Dopo quasi quattro anni David sbarca a New York infrangendo lobbligo della libert condizionata - per tentare di incontrare Ann (ora separata da Hugh) che ha scovato dopo laboriose ricerche sugli elenchi telefonici di met States, come del resto fatto anche per Jade senza fortuna.E lei, che vive sola, gli confesser tra le tante intimitFinir anche col raccontargli come, svegliatasi per caso e scesa dal letto sentendo dei rumori dal basso, abbia assistito alla loro prima volta dalla scala mentre si amavano sul pavimento di fronte al camino acceso.Dallincontro con Ann - e dopo il suo rifiuto acon lei - David ricaver comunque un bottino enorme: dopo anni di ricerche otterr il telefono di Jade e il suo indirizzo copiandolo di nascosto dalla rubrica della madre: lunico scopo, pi che probabile, della visita!E cosa dire del primo pensiero per lamata Jade alla disponibilit di andarlo a trovare con unamica, dopo quattro anni, nella stanza dalbergo dove lui alloggia a New York:Si rivedranno poi, a causa del lutto familiare di lei, e ben ottanta pagine descriveranno i due amanti, soli nella stanza dalbergo, a passare la notte insieme (sesso compreso, stratosferico ma analitico, non morboso).Un romanzo nel romanzo questo: potrebbe essere un record letterario (in libri non del campo erotico) per quanto ne so!Il lungo gioco dei pensieri di entrambi, di ieri e di oggi, si rincorrono, ininterrotti e partecipati, attorcigliandosi insieme come serpenti in amore.Proprio per incontrare Jade lui ha lasciato Chicago, contravvenendo allobbligo giudiziario del soggiorno coatto.. Mi ha carezzato il viso. Ho catturato un dito con la bocca e lho succhiato con avidit. Sapeva di sale.ha chiesto Jade dopo un po.Fuggir con lei e andr ad abitare nel Vermont, nella casa enorme dove lei vive insieme con molti altri e a cui tutti hanno dato un nome, Gertrude: un campus, ma meglio una vera e propriadi giovani (e meno) studenti.Questo libro merita di essere letto - nonostante la mole - per variet e ampiezza di eventi descritti (un riscatto alle diversioni di sviluppo) e per la molteplicit di connessioni legate a ogni scena.la vita a scorrere nei dettagli esposti e poi lanalisi psicologica dei personaggi di Spencer accattivante e coinvolgente: fa diventare il lettore curioso sullevolversi delle situazioni, specie con i drammatici fatti narrati.Chi legge presente alla scena in corso e ne assapora ogni istante, bello o brutto che sia. Riferisce David su Ann:ha detto,- diceva Eraclito - e non forse questa la nostra salvezza?Ed ecco come lui conclude questa storia: