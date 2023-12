Ho visto Kvara Chee bacia Walter che bacia Osimhen

di Mimmo Carratelli

(da: Guerin Sportivo del dicembre 2023)

Un bacio stato il segnale della riscossa del Napoli dopo Garcia.Kvaratskhelia lha stampato sulla guancia sinistra di Mazzarri alla fine della partita vinta a Bergamo. Un bacio a schiocco. Un bacio di liberazione. Il bacio di un titolarissimo che non sar pi sostituito a capriccio.Nel Napoli son tornate a fiorire le rose, gli azzurri si inseguon festosi. Non centra Fiorello, ma tornato il buonumore.Viva Mazzarri 2. Annalisa potrebbe cantare ho visto Kvara che bacia Walter che bacia Osimhen. La famosadi Vittorio Pozzo quando in una squadra tutti si vogliono bene e si va avanti cos.Scene cinematografiche nel golfo. Tirate sul pianista francese, come suggerisce Franois Truffaut dallo schermo. E comincia unaltra storia. Da Casablanca a Casazzurra. Provaci ancora, Walter.Si defila lAmleto di Francia, essere o non essere. Non stato, punto. Esonerato dopo dodici partite e lignobile sconfitta con lEmpoli al Maradona.Garcia, una presenza-assenza. Svilita la squadra campione dItalia. Il piano di Garcia resta un mistero. A bordo-campo ha scritto un romanzo, il taccuino traboccante di appunti partita dopo partita, un carteggio con destinatario anonimo.Il Napoli giocava senza una guida. Garcia scriveva, fedele al detto fesso chi legge ma non chi scrive.Disapprovato per i ripetuti fallimenti (fischi per fiaschi). E le anonime conferenze-stampa degne dessere trasmesse su Banale 5.Per un gentiluomo, unanima candida con una eterna camicia bianca. E quel tic di cercare con la mano sinistra qualcosa nel taschino interno della giacca senza trovare mai nulla.Garcia ha lasciato Napoli senza un saluto, ignorando De Laurentiis dopo avere cantato Aurelio, Aurelio di questo core.Ma sera capito subito alla presentazione nella Reggia di Capodimonte come sarebbero andate le cose. Rudi veniva dallArabia, molto esaurita dopo le liti con Cristiano Ronaldo, e disse che del Napoli di Spalletti non sapeva nulla.Una dichiarazione un po snob, ma era lannuncio del disfacimento della squadra campione dItalia puntualmente eseguito detronizzando Lobotka, cancellando il palleggio della Grande Bellezza, sostituendo Kvaratskhelia con Zerbin, escludendo Osimhen perche, infine, selezionando i giornalisti al seguito del Napoli in amici e nemici.I peggiori danni della nostra vita. Aurelio, abbandonato da Spalletti e Giuntoli, non ha capito pi nulla. Ha resistito quattro mesi sostenendo Garcia da commissario del popolo, allenatore-ombra sui campi di Castelvolturno, piombando negli spogliatoi fra un tempo e laltro delle partite.Alla fine s arreso. Garcia non era pi difendibile, calava lapprezzamento di mercato della squadra (altro che duecento milioni per un piede solo di Osimhen), a rischio la zona Champions.A sorpresa, si proponeva Mazzarri con unintervista strappacuore,Aurelio gradisce. E richiama Mazzarri. Walter ha 62 anni, ne aveva 48 quando arriv al Napoli la prima volta, ambizioso e ruspante, orgoglioso e duro, portando in Champions la squadra di Cavani, Lavezzi e Hamsik e lottando per lo scudetto contro Milan e Inter.Torna e, alla prima conferenza-stampa, si detto emozionato. Era robusto, s appesantito. Il faccione grande, limponente capigliatura. Girocollo nero e giacca blu scuro.. Ha rivendicato i quattro anni sulla panchina azzurra:Il programma:. Il rapporto con De Laurentiis:Canceller le vibranti proteste contro lerba troppo alta, la pioggia, i tempi del recupero e i falli laterali non concessi:Si fatto ammonire alla prima partita protestando per un fallo su Lobotka non sanzionato dallarbitro. Poca cosa. Sorride per nascondere la tensione.Abiter ancora a Pozzuoli, il suo eremo di periferia, e frequenter lo stesso bar e lo stesso ristorante della prima volta.Dovr mettere a punto soprattutto la fase difensiva dopo il vuoto lasciato da Kim Min-jae e il reparto arretrato in ristrettezze dopo linfortunio di Olivera.Sar necessario non spremere troppo i titolari e ci sono giocatori senza valide alternative (Lobotka, Politano, Kvaratskhelia). Lascer ampia libert a Kvaratskelia e Osimhen, al georgiano ha gi suggerito di entrare pi spesso nel campo quasi a fare da doppio centravanti con Osi.Riporter alla ribalta i panchinari delusi, in testa il Cholito Simeone, gli andata subito bene con Elmas. Dovr impiegare Raspadori nel ruolo migliore ora che tornato Osimhen.Ha gi dimostrato di fare i cambi giusti e a tempo debito. Intanto, ha riportato entusiasmo. Non sar furioso come nei tempi andati, sar pi saggio. Non far gesti spettacolari dalla panchina, ma far sentire la sua voce dopo i memorabili silenzi di Garcia.Lavorer duramente negli allenamenti che Rudi dirigeva con una certa nonchalance parlando in francese, parbleu!Che sar, sar. Obiettivi concreti, richiesti da De Laurentiis, sono la qualificazione agli ottavi della Champions e il piazzamento nei primi quattro posti in campionato.Mazzarri pu farcela.. Ma dovr porre rimedio ai cali nei secondi tempi. Il rilancio di una adeguata preparazione atletica indispensabile.Lultima domenica di novembre riapparso a Napoli Garcia. Si fatto cresimare nella Chiesa del Redentore, passo indispensabile per sposare Francesca.Un uomo religioso che aveva ridotto a poveri diavoli gli azzurri.