Il Napoli Basket sconfigge Cremona ed è capolista

di Mario Triggiani

La prossima sarà una settimana speciale per la Generazione Vincente Napoli Basket, che con la vittoria contro la Vanoli Basket Cremona ha agganciato la testa della classifica di Serie A, impresa mai riuscita neanche nei momenti migliori degli ultimi decenni.Napoli parte malissimo, segnando solo 12 punti nel primo quarto, con tanti tiri sbagliati e palle perse ingenuamente. Coach Milicic è però bravissimo nel reagire alle difficoltà di inizio incontro lanciando nella mischia Jacob Pullen.Come già nelle ultime partite, l'ingresso in campo del play americano è la chiave di volta del match grazie alle sue triple da distanza siderale e fuori dai giochi che rimettono Napoli in partita.I partenopei cercano più volte di mettere a segno il break decisivo ma Cremona è sempre pronta a recuperare lo svantaggio. Solo negli ultimi minuti, quando Zubcic manda a segno due triple ed una schiacciata, la GeVi si assicura una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato.Con questo successo, che proietta Napoli nel gruppone di testa in classifica, gli azzurri sono vicinissimi alla qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, cui accederanno le prime otto classificate al termine del girone di andata.Napoli manca dalla Coppa Italia dal 2007, quando uscì ai quarti di finale per mano di Siena. Tornare a calcare il palcoscenico dell'importane manifestazione sarebbe davvero importante per la crescita del movimento cestistico partenopeo.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sarà sabato prossimo, 2 dicembre, al PalaCarrara di Pistoria contro la formazione toscana che nell'ultimo turno ha sconfitto a domicilio l'Olimpia Milano.Questo campionato ha già dimostrato di essere caratterizzato da un notevole equilibrio, dunque Napoli dovrà mantenere la massima concentrazione per assicurarsi una vittoria che sarà sicuramente più difficile da conquistare di quanto suggerirebbe la suggerirebbe la classifica attuale, che vede la neopromossa Pistoia undicesima con quattro vittorie e cinque sconfitte.: Pullen 24, Zubcic 23, Ennis 10, De Nicolao, Jaworski 8, Owens 6, Sokolowski 9, Ebeling, Lever, Mabor, Bamba, Saccoccia.: Eboua 2, Pecchia 17, Vecchiola, Denegri 10, Galli, Lacey 10, Piccoli, McCullough 14, Golden 12, Zanotti 5.