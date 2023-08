Educare con la comunicazione non violenta

di Marshall B. Rosenberg

di Giovanna DArbitrio



Educare i giovani alla non violenza diventa sempre pi difficile in unepoca in cui non si fa altro che mostrare immagini scioccanti in tg, film e quantaltro, immagini spesso accompagnate anche da linguaggio volgare e aggressivo.In un Rapporto di Save the Children si legge:Un aiuto agli educatori, sia genitori che insegnanti, pu essere offerto dai libri, in particolare dal testo, cos presentato dalla casa editrice Esserci:Ci sembra opportuno ricordare che Marshall Bertram Rosenberg, nato a in Ohio nel 1934 e morto a Albuquerque nel 2015, noto psicologo statunitense, l'ideatore della, un processo di comunicazione che aiuta le persone a risolvere conflitti e incomprensioni in modo pacificoCresciuto in un quartiere popolare a Detroit, pieno di contrasti razziali tra diverse etnie, impar sul campo a risolverli in maniera pacifica. In seguito divenne allievo dello psicologo umanista, abbandon i metodi tradizionali psicoterapeutici radicati in distanziamento e ruoli gerarchici dottore-paziente, da lui ritenuti inefficaci, e adott nel 1960 un nuovo metodo basato invece su relazioni reciproche genuine e autentiche. Secondo lui il linguaggio e il modo in cui usiamo le parole hanno un ruolo cruciale nel riuscire a rimanere collegati empaticamente a noi stessi e agli altri.E la Comunicazione Nonviolenta si basa su tre aspetti:1), lascolto di se stessi,2), ascolto dellaltro,3)onesta del proprio sentire e dei propri bisogni.Il processo segnato quindi dalle seguenti tappe:1)dei fatti, sentimenti, bisogni e richieste che aiuta a sentire ci che vivo in noi e nellaltro e a fare chiarezza,2)lascolto di se stessi, esprimendo onestamente come si e come si sta a livello personale senza incolpare n criticare,3), ascolto dellaltro4), cio chiedere con chiarezza ci che potrebbe migliorare la propria vita senza pretendere, in uno scambio empatico.La Comunicazione non violenta anche chiamata, poich la giraffa, per il suo grande cuore che porta allempatia e il collo lungo che permette di vedere lontano, stata adottata come suo simbolo, mentre lorappresenta ci che ci allontana sia dai nostri sentimenti e bisogni che da quelli degli altri.Nel 1984 Rosenberg fond il Centro per la Comunicazione Nonviolenta, unorganizzazione internazionale non-profit che opera in molti paesi e che ha dato vita a numerose iniziative di pace in paesi lacerati dai conflitti, come Serbia, Irlanda del Nord, Medio Oriente, Colombia, Malesia, Indonesia, Burundi, Ruanda, Nigeria, Sierra Leone, Sri Lanka, Israele, formando migliaia di studenti e insegnanti. Rosenberg fece parte, inoltre, del Comitato dellOnu per la promozione di una cultura della nonviolenza e della pace a favore dei bambini.Tra i libri di Rosenberg, pubblicati in Italia dalla casa editrice, ricordiamo: