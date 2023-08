Parapsicologia realtÓ non fantasia

di Achille della Ragione



Il mio interesse verso la parapsicologia nasce quando, ventenne, partecipai a due memorabili sedute spiritiche alle quali Ŕ dedicato un capitolo del libro.



Aument˛ in seguito quando acquistai la biblioteca di un medico morto senza eredi, che era costituita da 4000 volumi di medicina, 500 di storia della Chiesa (Encicliche, Vangeli commenti alla Bibbia, etc) a cui non ho dedicato alcuna attenzione, 1500 di sesso, da testi seri come quelli scritti da Freud a fumetti che trattavano della pratica del sesso nelle carceri femminili ed infine 1000 libri di parapsicologia, che divorai a tal punto che quando dovevo scegliere l'argomento della tesi di laurea mi rivolsi al professor Iacono, titolare della cattedra di psicologia, proponendo di trattare dei fenomeni paranormali.



Il docente rimase stupito e candidamente dichiar˛ che non aveva alcuna competenza della materia. Inoltre sconsigli˛ vivamente questa decisione, salvo che, in sede di discussione il candidato non avesse provocato fenomeni di levitazione, facendo ballare la cattedra e sbalordendo gli esaminatori.



Decisi di seguire il suo parere orientandomi su una tesi pi¨ ortodossa in clinica medica e mi laureai con 110 e lode.



Il libro Parapsicologia realtÓ non fantasia, come si evince dal titolo, vuole dimostrare che molti fenomeni quali la pranoterapia o l'ipnosi, hanno da tempo avuto una dimostrazione scientifica della loro efficacia e lo stesso vale per gli altri primi 10 capitoli del volume.



La seconda parte del testo raccoglie una serie di articoli che negli ultimi 30 anni ho pubblicato su riviste cartacee o telematiche e trattano prevalentemente di argomenti pregni di esoterismo.



Non mi resta che augurare a tutti una piacevole lettura con preghiera di diffondere a parenti, amici, collaterali ed affini, il testo che ai primi di settembre uscirÓ in formato cartaceo e per chi non pu˛ permettersi di spendere 15 euro, si potrÓ consultare gratuitamente sul mio blog www.dellaragione.eu



Achille della Ragione